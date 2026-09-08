/హద్దు దాటితే వేటే.. BRS పార్టీ త్రిలైన్ విప్..

BRS WHIP: నిన్న ప్రారంభమైన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ప్రభుత్వ తీరును నిరసన తెలుపుతూ నల్ల షర్డులతో హాజరైన బీఆర్ఎస్ సభ్యులను పోలీసులు అసెంబ్లీలోకి అనుమతించకపోవడంపై తీవ్ర దుమారం రేగింది. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు చేసిన అతి వల్ల ఎమ్మెల్యే సునీతా లక్ష్మా రెడ్డి పై పోలీసులు అనుచితంగా ప్రవర్తించిన తీరుపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ భగ్గుమంది. మరోవైపు ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపాయి. ఈ రోజు ఉదయం 7 గంటల ప్రాంతంలో పోలీసులు ఆయన్ని అరెస్ట్ చేయడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ తమ ఉభయసభ సభ్యులకు విప్ను జారీ చేసింది.
ఇకపై పార్టీ విధానం ప్రకారమే సభలో చర్చల్లో పాల్గొనాలని సభ్యులకు దిశా నిర్ధేశం చేశారు. ఇందులో ఎవరికి ఎలాంటి మినహాయింపులు ఉండవని స్పష్టం చేసింది. సభలో చర్చకు వచ్చే అంశాలు, ప్రవేశపెట్టే బిల్లులు, తీర్మానాలు, ఓటింగ్ సమయంలో పార్టీ అధికారిక నిర్ణయానికే అందరూ కట్టుబడి ఉండాలని విప్లో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు.
త్రీ లైన్ విప్..
ముఖ్యంగా పార్టీ ఎమ్మెల్సీలకు త్రీ-లైన్ విప్ జారీ చేయడం రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. పార్టీ అధిష్టానం గీసిన గీత దాటి వ్యవహరిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించింది.పార్టీ విప్ను ధిక్కరిస్తే ఎమ్మెల్సీ తాతామధుపై అనర్హత వేటు పడే అవకాశం ఉందని రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. పార్టీ ఆదేశాలను ఉల్లంఘిస్తూ ఎవరైనా వ్యవహరిస్తే చట్టపరంగా అనర్హత వేటు వేసే ప్రక్రియకు ఈ విప్ దారితీస్తుందని పార్టీ వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఇవాళ జరిగే అసెంబ్లీ, మండలి సమావేశాల నేపథ్యంలో ఈ పరిణామాలు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తీవ్ర ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.
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