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హద్దు దాటితే వేటే.. BRS పార్టీ త్రిలైన్ విప్..

BRS Party WHIP: తెలంగాణలో శాసనసభ, శాసనమండలి సమావేశాలు ఈ రోజు కూడా వాడీవేడిగా జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన బీఆర్ఎస్ పార్టీ వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇవాళ జరగనున్న ఉభయ సభల సమావేశాలకు పార్టీ సభ్యులందరూ తప్పనిసరిగా హాజరుకావాలని బీఆర్ఎస్ విప్ జారీ చేసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 08, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:14 AM IST
హద్దు దాటితే వేటే.. BRS పార్టీ త్రిలైన్ విప్..
Image Credit: BRS Whip (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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