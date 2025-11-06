English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Jubilee Hills: ఎన్నికల సంఘం పక్షపాత వైఖరి.. రెచ్చిపోతున్న రేవంత్‌ రెడ్డిపై చర్యలేవీ?

Jubilee Hills: ఎన్నికల సంఘం పక్షపాత వైఖరి.. రెచ్చిపోతున్న రేవంత్‌ రెడ్డిపై చర్యలేవీ?

BRS Party Allegations On Election Commission: రెచ్చగొట్టేలా రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడినా.. మత ఘర్షణలు జరిగేలా వ్యాఖ్యానించినా ఎన్నికల సంఘం ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ప్రశ్నించింది. ఈసీ స్వతంత్రతపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 6, 2025, 06:43 PM IST

Jubilee Hills: ఎన్నికల సంఘం పక్షపాత వైఖరి.. రెచ్చిపోతున్న రేవంత్‌ రెడ్డిపై చర్యలేవీ?

Jubilee Hills By Election: జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ప్రచారానికి ఇంకా మూడు రోజుల గడువే ఉంది. ఎన్నికల సంఘం దృష్టికి బీఆర్ఎస్ చాలా అంశాలు తీసుకెళ్లింది. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంతో సంప్రదింపులకు పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ సంప్రదింపులు చేయాలని ఆదేశించాం. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఆహ్వానం మేరకు కేటీఆర్‌తో కలిసి ఇటీవల ఢిల్లీ వెళ్లి మా అభిప్రాయాలు చెప్పాం' అని మాజీ ఎంపీ బోయనపల్లి వినోద్ కుమార్ తెలిపారు. దురదృష్టశావత్తు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం పక్షపాత వైఖరితో పని చేస్తోందని ఆరోపించారు.

Also Read: Khammam Leaders: ఎన్టీఆర్‌కు, మాగంటి కుటుంబానికి విడదీయలేం.. ఎన్నికల కోసమే రేవంత్‌ రెడ్డి డ్రామాలు

హైదరాబాద్‌లోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో గురువారం మాజీ ఎంపీ బోయనపల్లి వినోద్ కుమార్ మీడియాతో మాట్లాడారు. అసెంబ్లీ, లోక్‌సభ ఎన్నికల సందర్భంగా తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్, మాజీ మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డిలపై 48 గంటల పాటు ప్రచారం నిషేధించింది. జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగాలు కోడ్‌ను ఉల్లంఘించేలా ఉన్నా ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ఎన్నికల సంఘాన్ని సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాం' అని మాజీ ఎంపీ బోయనపల్లి వినోద్ కుమార్ తెలిపారు.

Also Read: KTR Challenge: మగ పుట్టుక పుడితే రేవంత్ రెడ్డి రా చూస్కుందాం: కేటీఆర్ సవాల్

'కాంగ్రెస్ పార్టీకు ఓటు వేయకపోతే పథకాలు బంద్ అవుతాయని రేవంత్‌ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించడం కోడ్ ఉల్లంఘన కాదా? బీఆర్ఎస్‌కు ఓటేస్తే జూబ్లీహిల్స్‌కు రానని హజారుద్దీన్ అనడం కోడ్ ఉల్లంఘన కాదా?
కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు ప్రచారం ఎలా చేస్తారో చూస్తానిని బెదిరించడం కోడ్ ఉల్లంఘన కాదా?' అని ఎన్నికల సంఘాన్ని మాజీ ఎంపీ బోయనపల్లి వినోద్ కుమార్ నిలదీశారు. ఇక్కడి ఎన్నికల ప్రధానాధికారికి రోజూ ఆధారాలతో సహా ఫిర్యాదు చేస్తున్నా వారిపై చర్యలు తీసుకోరా? అని ప్రశ్నించారు. బాధ్యతాయుతమైన పదవిలో ఉన్న సీఈఓ నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాలని మాజీ ఎంపీ బోయనపల్లి వినోద్ కుమార్ సూచించారు.

Also Read: Schools Holiday: రేపు స్కూళ్లతోపాటు ఉద్యోగులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడో తెలుసా?

'ఈసీ సీఈఓ సుదర్శన్ రెడ్డి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఫిర్యాదులపై ఎందుకు స్పందించడం లేదు? ఇప్పటివరకు కాంగ్రెస్‌కు కనీసం ఎందుకు నోటీసులు ఇవ్వరు? ఈసీ పక్షపాత వైఖరిపై హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టుకు వెళతాం' అని మాజీ ఎంపీ బోయనపల్లి వినోద్ కుమార్ ప్రకటించారు. కమ్యూనిటీ  భవనానికి రూ.8 లక్షలు ఇవ్వాలని విప్ ఆది శ్రీనివాస్ ఎలా లేఖ రాస్తారు? ఆది శ్రీనివాస్ లేఖపై సీఈఓపై చర్యలు తీసుకోరా? చర్యలు తీసుకుంటే ఆయన పదవిపోవడం ఖాయం' అని తెలిపారు. 

'మత కలహాలు రేపిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీది. ఎన్నిక ముగిసేలోపు ఏవైనా ఘర్షణలు జరిగితే సీఈఓదే బాధ్యత' అని మాజీ ఎంపీ బోయనపల్లి వినోద్ కుమార్ ప్రకటించారు. బైండోవర్ చేసిన వారు నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్నా ఈసీ చర్యలు చేపట్టడం లేదని చెప్పారు. తాము లేవనెత్తిన అంశాలపై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేశామని.. ఢిల్లీలో కూడా ఫిర్యాదు చేసినట్లు వెల్లడించారు. 'గతంలో శేషన్ కేంద్ర ఎన్నికల ముఖ్య కమిషనర్‌గా ఉన్నపుడు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం పిలిచినా వెళ్లలేదు. ఆయన నిష్పక్షపాతంగా పని చేశారు' అని మాజీ ఎంపీ బోయనపల్లి వినోద్ కుమార్ గుర్తుచేశారు.

'ఎన్నికల కమిషన్ స్వతంత్రతపై కొందరు అధికారులు నీళ్లు చల్లుతున్నారు. మేము భాద్యతాయుతంగా మాట్లాడుతున్నాం. ఈసీ ఇప్పటికైనా నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాలి' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమ భరత్ కుమార్ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈసీ నిష్పక్షపాతంగా పని చేయకపోతే అది ప్రజాస్వామ్యానికి గొడ్డలి పెట్టు అని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. గతంలో రేవంత్ రెడ్డి కోడ్ ఉల్లంఘించినా ఈసీ చర్యలు తీసుకోలేదని గుర్తుచేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Election CommissionBoianapalli Vinod Kumarbrs partyTelangana BhavanHyderabad

