Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /BRS Party Protest: రేవంత్‌ రెడ్డి పాలనకు వెయ్యి రోజులు.. వారం పాటు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ భారీ నిరసనలు

BRS Party Protest: రేవంత్‌ రెడ్డి పాలనకు వెయ్యి రోజులు.. వారం పాటు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ భారీ నిరసనలు

BRS Party One Week Schedule Against Revanth Reddy Completes 1000 Days Govt: గద్దెనెక్కి రేవంత్‌ రెడ్డి వెయ్యి రోజుల పాలన పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంగా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ భారీ కార్యాచరణ చేపట్టింది. అడ్డగోలు హామీలు ఇచ్చి నెరవేర్చలేదని.. ప్రజలను నిండా మోసం చేశారని ఆరోపిస్తూ ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని గులాబీ పార్టీ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు సెప్టెంబర్‌ 2వ తేదీ నుంచి ఉద్యమ షెడ్యూల్‌ ప్రకటించింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 28, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:34 PM IST
BRS Party Protest: రేవంత్‌ రెడ్డి పాలనకు వెయ్యి రోజులు.. వారం పాటు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ భారీ నిరసనలు
Image Credit: BRS Party Protest

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Wheatgrass Juice: వీట్‌ గ్రాస్‌ రసంతో ఒంట్లో ఆ చెడు అంతా ఖతం.. బాడీలో జరిగే మార్పులివే!
2
3
4
5