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KTR Call: కల్యాణలక్ష్మి రద్దుకు రేవంత్‌ రెడ్డి కుట్ర.. రేపు ధర్నాలకు కేటీఆర్‌ పిలుపు

BRS Party Called Tomorrow Statewide Protest: మరో సంక్షేమ పథకాన్ని కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం రద్దు చేస్తుందని ఆరోపిస్తూ బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ రేపు రాష్ట్రవ్యాప్త ఆందోళనలు చేపట్టనుంది. కల్యాణలక్ష్మి, షాదీ ముబారక్‌ పథకం రద్దుకు రేవంత్ రెడ్డి కుట్ర చేస్తున్నాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ఆ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ ఆందోళనలకు పిలుపునిచ్చారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 16, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:53 PM IST
KTR Call: కల్యాణలక్ష్మి రద్దుకు రేవంత్‌ రెడ్డి కుట్ర.. రేపు ధర్నాలకు కేటీఆర్‌ పిలుపు
Image Credit: KTR Called To Protest

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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KTR Call: కల్యాణలక్ష్మి రద్దుకు రేవంత్‌ రెడ్డి కుట్ర.. రేపు ధర్నాలకు కేటీఆర్‌ పిలుపు
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