Ponguleti Srinivas Reddy Scam: రెండేళ్లుగా రూ.వందల కోట్ల ప్రజా సంపదను పొంగులేటి కుటుంబం కొల్లగొడుతోందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. వెంటనే పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డిని మంత్రి పదవి నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. పొంగులేటి మైనింగ్ కుంభకోణంపై స్వతంత్ర న్యాయ విచారణ చేయాలని కోరారు. ఎలాంటి మినరల్ డీలర్ లైసెన్స్, పొల్యూషన్ బోర్డ్ అనుమతులు, విద్యుత్ కనెక్షన్లు, పరిశ్రమల శాఖ అనుమతులు లేకుండానే రెండేళ్లుగా రూ.వందల కోట్ల ప్రజా సంపదను పొంగులేటి కుటుంబం దోచుకుందని ఆరోపించారు.
మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అక్రమాలపై హైదరాబాద్లోని లోక్భవన్లో గవర్నర్ శివ్ ప్రతాప్ శుక్లాతో కేటీఆర్, హరీశ్ రావు ఆధ్వర్యంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు కలిసి ఫిర్యాదు చేశారు. పొంగులేటి మైనింగ్ అక్రమాలను గవర్నర్కు వారు వివరించారు. మంత్రిని బర్తరఫ్ చేయాలని, పొంగులేటి అక్రమాలపైన స్వతంత్ర న్యాయ విచారణ, సిట్టింగ్ హైకోర్టు జడ్జితో విచారణ చేయించాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ సందర్భంగా పొంగులేటి మైనింగ్ అక్రమాలు, భూకబ్జాలపై సాక్ష్యాధారాలను గవర్నర్కు అందించారు. ఒకప్పుడు ఇందిరమ్మ రాజ్యం అని చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ.. తెలంగాణలో అచ్చంగా ఆనాటి ఎమర్జెన్సీ రోజులను తీసుకువచ్చిందని గవర్నర్కు గులాబీ బృందం వివరించింది.
ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ కూడా ఇందిరా గాంధీ హయాంలో ఎమర్జెన్సీ రోజుల్లో 19 నెలల పాటు జైలు అనుభవించారని గుర్తుచేసుకున్నారు. దురదృష్టవశాత్తు ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో తెలంగాణ ప్రజలు ఎమర్జెన్సీ నాటి అరాచక పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నారని పార్టీ నేతలు గవర్నర్కు వివరించారు. సంబంధం లేని భూమిని చెరబట్టి ఎలాంటి మినరల్ డీలర్ లైసెన్స్, పొల్యూషన్ బోర్డ్ అనుమతులు, విద్యుత్ కనెక్షన్లు, పరిశ్రమల శాఖ అనుమతులు లేకుండానే రెండేళ్లుగా రూ.వందల కోట్ల ప్రజా సంపదను, పొంగులేటి కుటుంబం కొల్లగొడుతుందని అన్ని ఆధారాలతో గవర్నర్కు అందించిన లేఖలో ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు వివరించారు. ఈ అంశంలో రేవంత్ రెడ్డి, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డిపై చర్యలు తీసుకోవాలని సభలో లేవనెత్తితే మొత్తం ఎమ్మెల్యేలను, ఎమ్మెల్సీలను సభ నుంచి బహిష్కరించారని గవర్నర్కు బీఆర్ఎస్ బృందం తెలిపింది.
గవర్నర్ను కలిసిన అనంతరం బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి కంటే పెద్ద బ్లాక్మెయిలర్ రాష్ట్రంలో ఎవరూ లేరని.. రేవంత్ రెడ్డికి దమ్ముంటే పొంగులేటిని బర్తరఫ్ చేయాలని సవాల్ చేశారు. పొంగులేటి అక్రమాలపై ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మెల్యేలతో కూడిన సభా సంఘం వేయాలని.. స్వతంత్ర న్యాయ విచారణకు ఆదేశించాలని డిమాండ్ చేశారు.పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డికి చెందిన రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనే కంపెనీ మైనింగ్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి.. అక్రమంగా జంట జలాశయాల పరిధిలో మైనింగ్ నిషేధం ఉన్నప్పటికీ మైనింగ్ చేస్తున్నారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆరోపించారు.
'అసెంబ్లీ సమావేశాల్లోనే రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనే కంపెనీ తప్పు చేసింది. దానికి సంబంధించి మా ప్రభుత్వమే కొన్ని నోటీసులు కూడా ఇచ్చిందని అసలు నిజాన్ని ఒప్పుకుంది' అనే విషయాన్ని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు. అయితే ఈ అంశంపై విచారణ పారదర్శకంగా జరగాలని, అందులో భాగంగా పొంగులేటిని బర్తరఫ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఒకవైపు శాసనసభా సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే అన్ని వాస్తవాలు బయటకు వస్తాయని.. పొంగులేటి రూ.వందల కోట్ల అక్రమ మైనింగ్తో పాటు అక్రమ భూకబ్జాలు బయటకు వస్తాయని కేటీఆర్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
'పార్లమెంట్లో ఏమో రాహుల్ గాంధీ జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీలు కావాలని పట్టుబడతారు.. ఇక్కడ మాత్రం సభా నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం మాత్రం సభా సంఘాలకు విలువ లేదు అన్నట్లు తన సొంత ప్రభుత్వ ఏజెన్సీలతోనే విచారణ జరిపిస్తాం' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా హోంమంత్రి బాధ్యతలు తీసుకున్నప్పుడు సీబీ, సీఐడీని లేదా రాష్ట్ర హోంశాఖ అధికారులతో న్యాయం జరుగుతుందన్న నమ్మకం లేదని చెప్పారని గుర్తుచేశారు.
ఒక శాసనమండలి, శాసనసభ్యులతో కూడిన సభా సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని లేదా ఒక స్వతంత్ర న్యాయ విచారణ కావాలని గవర్నర్కు కోరినట్లు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. ప్రభుత్వంలో కీలక మంత్రిగా ఉన్న పొంగులేటి తన ప్రభుత్వమే చేపట్టే విచారణను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉందని.. అతడిని బర్తరఫ్ చేయాలని మరోమారు డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వ పెద్దలే గద్దలుగా మారి రక్షకులే భక్షకులయితే సామాన్యుడికి న్యాయం జరగదని.. గవర్నర్ ఈ అంశంలో జోక్యం చేసుకొని న్యాయం చేయాలని కోరారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి