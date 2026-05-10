Bandi Bageerath POCSO Case: 'బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన కేంద్ర సహాయ మంత్రి కొడుకు అని తెలిసినా మోదీ ఎందుకు మౌనంగా ఉంటున్నారు? 13 గంటల పాటు ఓ బాలిక తనకు జరిగిన అన్యాయంపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదుకు పోలీస్ స్టేషన్లో ఎదురు చూసిందంటే రాష్టంలో పోలీసులు సామాన్యులపై ఎలాంటి వివక్ష ప్రదర్శిస్తున్నారో, పాలక పక్షాలకు కొమ్ము కాస్తున్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు' అని మాజీ ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. చట్టం అందరికీ సమానమే అనే సూత్రం రాష్ట్రంలో సమాధి అయిందా? అని ప్రశ్నించారు.
హైదరాబాద్లోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో నిర్వహించిన ప్రెస్మీట్లో అసెంబ్లీ మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి కీలక ప్రసంగం చేశారు. మదర్స్ డే రోజు హైదరాబాద్లో పర్యటిస్తున్న ప్రధాని మోదీ బండి సంజయ్ను కేంద్ర మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. పరేడ్ గ్రౌండ్లో ప్రసంగం ప్రారంభించకముందే బండి భగీరథపై పోక్సో కేసు నమోదైన నేపథ్యంలో బండి సంజయ్ను మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించాలని కోరారు.
'బండి సంజయ్ని బర్తరఫ్ చేయకపోతే మోదీ చేసే ప్రసంగాన్ని ఎవరూ పట్టించుకోరు. రేవంత్ రెడ్డి హామీలకే పరిమితయ్యారు.. హోమ్ మంత్రిగా విఫలమయ్యారు. సామాన్య మహిళకు న్యాయం చేయలేకపోతే రేవంత్ హోం మంత్రిగా పనికి రారు. మహిళల ఆర్తనాదాలను మోడీ, రేవంత్ వినాలి' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకురాలు పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి హితవు పలికారు. 'డీలిమిటేషన్తో కూడిన మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లు పార్లమెంటులో ప్రధాని మోడీ మహిళలకు ప్రతిపక్షాలు అన్యాయం చేశాయని మాట్లాడారు. మహిళల కోసం ఎంతో చేస్తున్నామని సానుభూతి ప్రదర్శించారు. నరేంద్ర మోదీ మాటలకే పరిమితమని మహిళలపై నేరాలు పెరుగుతున్న స్పందించరని బండి సంజయ్ కొడుకుపై పోక్సో కేసు విషయంలో రుజువైంది' అని వివరించారు.
'కేంద్ర, రాష్ట్ర హోమ్ మంత్రులు (బండి సంజయ్, రేవంత్ రెడ్డి) కలిసి కేసును తొక్కిపెట్టే ప్రయత్నాలు చేయడం 2 కోట్ల మంది తెలంగాణ మహిళలను అవమానపరచడమే' అని మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. 'బండి భగీరథ్ గతంలో అనేక అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడ్డారని వీడియో రుజువులు ఉన్నాయి. అవి చూసి కూడా బండి సంజయ్ కొడుకు అమాయకుడని పోలీసులు భావిస్తున్నారా?' అని ప్రశ్నించారు.
'సోషల్ మీడియాలో చిన్న పోస్టు పెడితే బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలను కేసులు పెట్టి వేధించి రేవంత్ పోలీసులు ఇంత పెద్ద ఘటనపై నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు ఎందుకు వ్యవహరిస్తున్నారు? కాంగ్రెస్, బీజేపీ నేతలు నేరాలు చేస్తే ఎలాంటి చర్యలు ఉండవా?' అని మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి నిలదీశారు. 'బండి సంజయ్ మంత్రి పదవిలో కొనసాగితే ఈ కేసు నీరుగారే అవకాశం ఉంది. మహిళలపై మోడీకి ఏ మాత్రం గౌరవం ఉన్నా హైదరాబాద్లో ప్రవేశించక ముందే బండి సంజయ్ను మంత్రివర్గం నుంచి తప్పించాలి' అని డిమాండ్ చేశారు.
‘బేటీ బచావో.. బేటీ పఢావో’ కేవలం నినాదాలకే పరిమితం అయ్యాయి
తెలంగాణలో కావొచ్చు.. దేశంలో కావొచ్చు.. ఆడబిడ్డలకు ప్రధాని మోదీ రక్షణ కల్పించడం లేదు
ప్రభుత్వం మీదే కదా.. బండి సంజయ్ని బర్తరఫ్ చేయండి, కొడుకు భగీరథ్పై చర్యలు తీసుకోండి
'బీజేపీకి ఏ మాత్రం విలువలు ఉన్నా బండి సంజయ్ కొడుకుపై చర్యలు తీసుకోవాలి. పేట్ బషీరాబాద్ పోలీసులపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి' అని మాజీ ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి కోరారు. 'ప్రియాంక గాంధి మహిళనే కదా.. సాటి మహిళపై అత్యాచారం జరిగితే స్పందించారా? రేవంత్ రెడ్డిని ఆదేశించే స్థితిలో లేరా? రాజ్యాంగం పట్టుకుని తిరుగుతున్న రాహుల్ గాంధీకి తెలంగాణ మహిళలపై జరుగుతున్న నేరాలు పట్టవా?' అని సందేహం వ్యక్తం చేశారు. బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఫెవికాల్ బంధం బండి సంజయ్ కొడుకు పోక్సో కేసులో బట్టబయలైందని తెలిపారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీలు కలిసి బండి కొడుకు భగీరథ్ను పోక్సో కేసు నుంచి రక్షించాలని ఎన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని.. కానీ బాధిత మహిళకు న్యాయం జరిగే వరకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోరాడుతూనే ఉంటుందని మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి ప్రకటించారు.
