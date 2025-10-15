Telangana Bandh: తెలంగాణలో బంద్పై విస్తృత చర్చ జరుగుతోంది. రేవంత్ రెడ్డి పాలనలో విఫలమవడం.. ఆరు గ్యారంటీలు ఇవ్వడంతో ఫెయిలవడంతోపాటు బీసీ రిజర్వేషన్ల పేరిట రాజకీయం చేసి చివరకు చేతులు ఎత్తేయడంపై సర్వత్రా ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే బీసీ సంఘాలు ఇచ్చిన తెలంగాణ బంద్కు ప్రాధాన్యం ఏర్పడుతోంది. దీనికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించింది. ఈనెల 18వ తేదీన జరగనున్న తెలంగాణ బంద్కు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మద్దతు ప్రకటించారు.
Also Read: Schools Holiday: స్కూళ్లకు 13 రోజుల సెలవులు.. నేటి నుంచి ఎప్పటివరకంటే..?
బీసీల 42 శాతం రిజర్వేషన్ కోసం ఈ నెల 18వ తేదీన తలపెట్టిన బంద్కు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నైతిక మద్దతు ప్రకటించింది. బంద్కు మద్దతు కోరుతూ భారత రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ను బీసీ సంఘాల నాయకులతో ఆర్ కృష్ణయ్య కలిశారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీసీ రిజర్వేషన్లకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నైతిక మద్దతు ఇచ్చిందని తెలిపారు. తప్పులు చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీని కచ్చితంగా తాము నిలదీస్తూనే ఉంటామని ప్రకటించారు.
Also Read: EPFO CBT Decisions: అదిరిపోయిన ఈపీఎఫ్ఓ 3.0.. ఉద్యోగులకు ప్రకటించిన భారీ కానుకలు ఇవే!
బీసీ రిజర్వేషన్ల విషయంలో బీసీ సంఘాల ప్రతి ప్రయత్నాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ మద్దతు ఇస్తుందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. రేవంత్ రెడ్డి మెడలు వంచి బలహీన వర్గాలకు (బీసీ) ఇచ్చిన ప్రతి హామీని నెరవేర్చేదాకా నిలదీస్తూనే ఉంటామని స్పష్టం చేశారు. బీసీ డిక్లరేషన్లలో ఇస్తామని చెప్పిన రూ.లక్ష కోట్ల బడ్జెట్ నుంచి మొదలుకొని బీసీ సబ్ప్లాన్ వంటి హామీలపైన నిలదీస్తూనే ఉంటామని కేటీఆర్ ప్రకటించారు.
Also Read: Harish Rao: భర్తను కోల్పోయి దుఃఖంలో ఉన్న ఆడబిడ్డను అవమానించడం దుర్మార్గం
కాంగ్రెస్ తెచ్చిన 42 శాతం రిజర్వేషన్ కేవలం స్థానిక సంస్థల కోసం తీసుకువచ్చారు కానీ విద్య, ఉపాధికి సంబంధించిన రిజర్వేషన్ల వాటా మిగిలిన అన్ని రంగాల్లో రావాల్సిన అవసరం ఉందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు. కాంట్రాక్టుల నుంచి మొదలుకొని అన్నింటికి సంబంధించిన వాటిలో 42 శాతం వాటా రావాలని బీసీ సమాజం డిమాండ్ చేయాలని సూచించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ చేతిలో ఉన్న కార్యక్రమాల అమలుపైన నిలదీయాల్సిన అవసరం ఉందని బీసీ సంఘాలకు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు.
Also Read: Chandrababu: మళ్లీ పూర్వ చంద్రబాబు.. ఇకపై క్షేత్రస్థాయిలో విస్తృత తనిఖీలు
బీసీ సంఘాలకు రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన హామీలన్నిటిపైన నిలదీయాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. విద్య, ఉపాధి వంటి 42 శాతం రిజర్వేషన్ అన్ని రంగాల్లో ఇస్తే లక్షల మంది బీసీ బిడ్డలకు లాభం జరుగుతుందని తెలిపారు. బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశంలో చిత్తశుద్ధి లేని శివపూజలాంటివి అని ఎద్దేవా చేశారు. రేవంత్ రెడ్డికి బీసీల అంశంలో ఎలాంటి చిత్తశుద్ధి లేదని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు.
Also Read: YS Sharmila: మోదీ చెప్పేవన్నీ బూటకం.. మోదీ ఏపీ టూర్పై వైఎస్ షర్మిల సంచలన వ్యాఖ్యలు
రాహుల్ గాంధీ, మోడీ ఇద్దరూ కలిసి ఒక్క మాట అంటే ఒక్క నిమిషంలో బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశం తేలిపోతుందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. ఇండీ కూటమి, ఎన్డీఏ కూటములు కలిస్తే బీసీ రిజర్వేషన్ బిల్లు వెంటనే చట్టంగా మారుతుందని తెలిపారు. పార్లమెంటులో బిల్లు పెడితే కచ్చితంగా అనుకూలంగా పాస్ అవుతుందని వివరించారు. బీజేపీ నాయకులు బీసీ రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి నరేంద్ర మోదీ దగ్గరకు తీసుకెళ్తే తాము మద్దతు ప్రకటిస్తామని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు.
మోదీ ఓబీసీ కావడంతో ఆయనకు బీసీ రిజర్వేషన్ల పైన చిత్తశుద్ధి ఉంటే మంచిదని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. పార్లమెంటులో బిల్లు పెడితే కచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ముందు ఓటు వేస్తుందని ప్రకటించారు. తెలంగాణ ఉద్యమం మాదిరే సమస్యను ఢిల్లీ దాకా తీసుకువెళ్లి తెలంగాణ సాధించుకున్నట్లుగానే బీసీ రిజర్వేషన్లను సాధించుకుందామని బీసీ సంఘాల ప్రతినిధులతో కేటీఆర్ చెప్పారు. 18వ తేదీన బీసీ సంఘాలు నిర్వహించే బంద్కు మా పార్టీ నైతిక మద్దతు ఇస్తుందని ప్రకటించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి