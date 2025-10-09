English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • BRS Party: డ్రామాలు ఆడి బీసీలను రేవంత్‌ రెడ్డి అవమానించాడు: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ

BRS Party: డ్రామాలు ఆడి బీసీలను రేవంత్‌ రెడ్డి అవమానించాడు: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ

BRS Party Fire On Revanth Reddy On BC 42 Percent Reservations: రిజర్వేషన్ల పేరిట డ్రామాలు ఆడి బీసీను రేవంత్‌ రెడ్డి దారుణ మోసం చేశాడని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. జీఓ ద్వారా సాధ్యం కాదని.. రాజ్యాంగ సవరణ జరిగితేనే ఫలితం ఉంటుందని చెప్పినట్లు గుర్తుచేసింది. 

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 9, 2025, 08:56 PM IST

Trending Photos

Retirement age of Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పెంపుపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
5
Retireement age of Central Government
Retirement age of Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పెంపుపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
Rohit Sharma: కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్‌కు షాకిచ్చిన రోహిత్ శర్మ.. హిట్‌మ్యాన్ దెబ్బ అదుర్స్ కదూ..!
6
Rohit Sharma
Rohit Sharma: కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్‌కు షాకిచ్చిన రోహిత్ శర్మ.. హిట్‌మ్యాన్ దెబ్బ అదుర్స్ కదూ..!
Gold Rate: పెరుగుట విరుగుట కొరకే.. భారీగా తగ్గనున్న పసిడి.. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఏం చెప్పిందో తెలుస్తే..తులాల కొద్దీ బంగారం కొంటారు..!!
7
Gold Price India
Gold Rate: పెరుగుట విరుగుట కొరకే.. భారీగా తగ్గనున్న పసిడి.. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఏం చెప్పిందో తెలుస్తే..తులాల కొద్దీ బంగారం కొంటారు..!!
Raja yoga: దీపావళి నుంచి ఈ రాశుల వారికి అద్భుత రాజయోగం.. అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే..!
6
Diwali Rajayogam
Raja yoga: దీపావళి నుంచి ఈ రాశుల వారికి అద్భుత రాజయోగం.. అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే..!
BRS Party: డ్రామాలు ఆడి బీసీలను రేవంత్‌ రెడ్డి అవమానించాడు: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ

BC Reservations: బీసీలను అవమానం చేసేలా వ్యవహరించారని రేవంత్ రెడ్డిపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ బీసీ నాయకులు మండిపడ్డారు. బీసీలను రేవంత్ రెడ్డి మోసం చేశాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జీఓ ద్వారా సాధ్యం కాదని.. రాజ్యాంగ సవరణ జరిగితేనే ఫలితం ఉంటుందని చెప్పినట్లు గుర్తు చేశారు. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇచ్చి ఎన్నికలు జరపాల్సిందేనని గులాబీ పార్టీ బీసీ నాయకులు స్పష్టం చేశారు. 42 శాతం బీసీ రిజర్వేషన్లతో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించకపోతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: KTR: రిజర్వేషన్లపై బీజేపీతో కలిసి రేవంత్‌ రెడ్డి బీసీలకు దారుణ మోసం: కేటీఆర్

బీసీ రిజర్వేషన్లపై తెలంగాణ హైకోర్టు ఇవ్వడంపై హైదరాబాద్‌లోని పార్టీ కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో ఆ పార్టీ బీసీ నాయకులు మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్‌ రెడ్డి తీరుపై ఎంపీ వద్దిరాజు రవిచంద్ర, మాజీ మంత్రులు గంగుల కమలాకర్, శ్రీనివాస్ గౌడ్, ఎమ్మెల్సీ డాక్టర్ దాసోజు శ్రవణ్ కుమార్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మాజీ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ మాట్లాడుతూ.. 'జీఓ ద్వారా సాధ్యం కాదు. రాజ్యాంగ సవరణ జరిగితేనే ఫలితం ఉంటుందని ప్రతి అసెంబ్లీ సమావేశంలో స్పష్టంగా చెప్పాం. బీసీలను అవమానం చేసేలా వ్యవహరించారు' అని తెలిపారు. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇచ్చి ఎన్నికలు జరపాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు.

Also Read: BC Reservation: బీసీ రిజర్వేషన్‌లో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌! జీఓ 9పై హైకోర్టు స్టే.. విచారణ 4 వారాలు వాయిదా

'42 శాతం రిజర్వేషన్లకు చట్టబద్దత కల్పిస్తామని జీఓ ఎందుకు ఇచ్చారు? బీసీలు ఏం చేస్తారులేనని రేవంత్ రెడ్డి చెల్లని జీఓ ఇచ్చాడు' అని మాజీ మంత్రి గంగుల కమలాకర్‌ తెలిపారు. బీసీ రిజర్వేషన్ల సాధన కోసం రేపే దిల్లీ వెళ్దామని రేవంత్ రెడ్డికి సవాల్ చేశారు. బీసీ రిజర్వేషన్లతో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరపకపోతే రేవంత్‌ రెడ్డి తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. ఎన్నికలకు తొందర లేదని.. రిజర్వేషన్లకు చట్టబద్దత కల్పించిన తర్వాతే నిర్వహించాలని సూచించారు. ఒక్క శాతం రిజర్వేషన్ వెనక్కు పోయినా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని మాజీ మంత్రి గంగుల కమలాకర్‌ వార్నిగ్‌ ఇచ్చారు.

Also Read: Harish Rao: ప్రజాస్వామ్య పాలన అని రేవంత్‌ రెడ్డి రాక్షస పాలన చేస్తుండు: హరీశ్‌ రావు

'రాహుల్ గాంధీని ఖుషీ చేసేందుకు, పదవులు కాపాడుకునేందుకు కాంగ్రెస్ నేతలు స్టంట్ చేస్తున్నారు. రాష్ట్రపతిని కలవకుండానే దిల్లీలో ధర్నా చేసి హంగామా చేశారు. చట్టం ప్రక్రియ పూర్తి కాకముందే జీఓ ఎలా తెస్తారు? బీహార్ లో ఓటర్లను మభ్యపెట్టేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మంత్రులు కోర్టులకు వెళ్లడానికి అది ఏమైనా టగ్ ఆఫ్ వార్ ఆటనా? హైకోర్టులో కేసు వేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు కాదా... ఆత్మ సాక్షిగా చెప్పండి' అని రేవంత్‌ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ సవాల్‌ చేశారు. బీసీల చెవిలో పువ్వులు పెడతామంటే ఎవరూ నమ్మరని కొట్టిపారేశారు.

'ఆపరేషన్ సక్సెస్.. పేషంట్ డెడ్ అనేలా కాంగ్రెస్ వ్యవహరించింది. అమలు కాదని తెలిసి కూడా మోసపూరిత జీఓ తీసుకొచ్చి ఆగం చేశారు. బీసీల ఆగ్రహ జ్వాలలో కాంగ్రెస్ కూలిపోవడం ఖాయం. బీసీలను చంపివేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీ కలిస్తే తొమ్మిదో షెడ్యూల్‌లో చేర్చడం సాధ్యమవుతుంది. ఢిల్లీలో చేయాల్సింది ఇక్కడ చేయి మసిబూసి మారేడు కాయ చేయడం తగదు. బీసీ బిడ్డలు అందరూ తిరగబడాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది' అని ఎంపీ వద్దిరాజు రవిచంద్ర విమర్శించారు.

Also Read: Police House Arrest: కేటీఆర్‌, హరీశ్‌ రావు పోలీస్ హౌస్‌ అరెస్ట్‌.. రేవంత్‌ రెడ్డికి స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌

'బీసీల నోట్లో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మన్ను కొట్టింది. అంబేడ్కర్ రాజ్యాంగం మాకు పట్టదు అన్నట్లుగా ప్రభుత్వం దుర్మార్గంగా వ్యవహరించింది. అందరినీ వేపచెట్టుకు కట్టివేసి కొట్టినా తప్పు లేదు. నమ్మి ఓట్లు వేసిన పాపానికి బీసీలను తడిగుడ్డతో కోస్తున్నారు. ఇచ్చినట్లే ఇచ్చి చట్టపరమైన లొసుగులు సృష్టించారు' అని ఎమ్మెల్సీ డాక్టర్ దాసోజు శ్రవణ్ కుమార్‌ విమర్శించారు. అడ్డమైన జీఓలు తీసుకొచ్చి బల ప్రదర్శన చేస్తామనడానికి రౌడీ రాజ్యమా? అని నిలదీశారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

local body ElectionsBC ReservationsGangula KamalakarSrinivas GoudMP Vaddiraju Ravichandra

Trending News