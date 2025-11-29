BRS Party: 'కేసీఆర్‌ పోరాడి తెచ్చిన తెలంగాణ ఇప్పుడు పందికొక్కుల చేతిలో బందీ'

Dasoju Sravan Kumar: భారతదేశ జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ అయితే.. తెలంగాణ జాతిపిత కేసీఆర్ అని ఎమ్మెల్సీ దాసోజు శ్రవణ్ ప్రకటించారు. కేసీఆర్ పోరాడి సాధించుకున్న తెలంగాణ నేడు పందికొక్కుల చేతిలో బందీ అయ్యింది అని రేవంత్ రెడ్డిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మూడు సంవత్సరాలు అత్యంత కీలకమైన రోజులు అని.. అందరం కంకణ బద్దలై మళ్లీ మన రోజులు వచ్చేంత వరకు పూనుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. రాబోయే మూడు సంవత్సరాలు అత్యంత కీలకమైన రోజులు అని గుర్తుచేశారు.
Also Read: Deeksha Divas: 'అన్ని పార్టీలతో జై తెలంగాణ అనిపించిన మొనగాడు కేసీఆర్'
హైదరాబాద్లోని తెలంగాణ భవన్లో జరిగిన దీక్షా దివస్లో ఎమ్మెల్సీ దాసోజు శ్రావణ్ కుమార్, మాజీ డిప్యూటీ సీఎం మహమూద్ అలీ కీలక ప్రసంగం చేశారు. '2009 నంబర్ 29 ఆశా మాశ దినం కాదు. 2009 నవంబర్ 29 నుంచి డిసెంబర్ 11 వరకు చరిత్ర ఉన్నంత కాలం గుర్తుండి పోయే రోజులు. ఉద్యమం లేదు , ఏం లేదు ఖేల్ ఖతమని సమైక్యాంధ్ర పాలకులు నోటికి ఏది వస్తే అది మాట్లాడారు. ఆ సమయంలో బక్క పలచని చింతమడక గ్రామంలో పురుడుపోసుకున్న కేసీఆర్ ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడ్డాడు' అని ఎమ్మెల్సీ దాసోజు శ్రవణ్ తెలిపారు. కేసీఆర్ సచ్చుడో, తెలంగాణ వచ్చుడో నినాదంతో నిరహార దీక్షకు పూనుకున్నాడని గుర్తుచేశారు. అనేక రకాలుగా కేసీఆర్ను ఇబ్బందులకు గురి చేసిన కేసీఆర్ వెనక్కి తగ్గలేదని చెప్పారు.
Also Read: Today Schools Holiday: బ్రేకింగ్.. నేడు శనివారం స్కూళ్లు, కాలేజ్లకు సెలవు!
'ప్రాణాలకు ప్రమాదం అని తెలిసిన నిమ్స్ ఆస్పత్రిలో దీక్ష కొనసాగించాడు. నిరాహార దీక్ష మానుకుంటావా లేదా అని కేసీఆర్ను బెదిరించారు. చావనైనా చస్తాను కానీ ఆమరణ దీక్ష విరమించను అని అన్నాడు. భారతదేశ జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ అయితే. తెలంగాణ జాతిపిత కేసీఆర్' అని ఎమ్మెల్సీ దాసోజు శ్రవణ్ ప్రకటించారు. 'నేడు తెలంగాణ పందికొక్కుల చేతిలో బందీ అయింది. రాబోయే మూడు సంవత్సరాలు అత్యంత కీలకమైన రోజులు. అందరం కంకణ బద్దలై మళ్లీ మన రోజులు వచ్చేంత వరకు పూనుకోవాలి' అని తెలంగాణ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు.
Also Read: Vemula Prashanth: ఎవరి లాభం కోసం కల్వకుంట్ల కవిత పని చేస్తోంది?
'దేశంలో కేసీఆర్ లాంటి నాయకుడు లేరు. చెన్నారెడ్డి సమయంలో 400 మంది యువత మరణించినా తెలంగాణ రాలేదు. త్యాగాల పునాదుల మీద కేసీఆర్ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు. పదవులను గడ్డి పోచల్లా వదులుకున్నారు. పదకొండు రోజుల పాటు ఆహరం ముట్టకుండా కఠోర దీక్షను కొనసాగించిన నాయకుడు కేసీఆర్. కేసీఆర్ దీక్షనే కేంద్రం మెడలు వంచగలిగింది' అని మాజీ డిప్యూటీ సీఎం మహమూద్ అలీ తెలిపారు. 'పాలనలోనూ కేసీఆర్ దేశంలో నెంబర్ వన్ లీడర్గా పేరు తెచ్చుకున్నారు. చరిత్రలో కేసీఆర్ స్థానాన్ని ఎవరూ చెరిపేయలేరు. కేసీఆర్ లాంటి చిత్తశుద్ధి ఉన్న లీడర్ తెలంగాణలో ఉండటం మన అదృష్టం. కేసీఆర్ మళ్లీ సీఎం కావాలని ఈ దీక్ష దివస్ రోజున సంకల్పం తీసుకుందాం' అని మాజీ డిప్యూటీ సీఎం మహమూద్ అలీ పేర్కొన్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook