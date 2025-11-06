Revanth Reddy Drama: ఎన్టీఆర్ అభిమాని గోపీనాథ్ అకాల మరణంతో వచ్చిన ఎన్నికలో సునీతకు కేసీఆర్ అవకాశం ఇచ్చారు. మూడు సార్లు గోపీని ఆదరించినట్లే సునీతను ఆదరించాలి. 1983 నుంచి చివరి వరకు ఎన్టీఆర్ వెంట ఉన్న నాయకుడు మాగంటి గోపీనాథ్. పదేళ్లలో కేసీఆర్ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రంలో, హైదారాబాద్ లో కనీవిని ఎరగని అభివృద్ధి జరిగింది' అని మాజీ ఎంపీ నామా నాగేశ్వరరావు తెలిపారు. హైదరాబాద్ అభివృద్ధి చూసే మొన్నటి ఎన్నికల్లో అన్ని స్థానాల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపించారని గుర్తుచేశారు. ఎన్టీఆర్ ఇవాళ గుర్తుకు వచ్చారా? అని ప్రశ్నించారు.
Also Read: KTR Challenge: మగ పుట్టుక పుడితే రేవంత్ రెడ్డి రా చూస్కుందాం: కేటీఆర్ సవాల్
'ఒక పెద్ద మనిషి సత్తుపల్లిలో మూడుసార్లు గెలిచి అక్కడ ఎన్టీఆర్ విగ్రహం కూడా పెట్టలేదు. ఖమ్మంలో 60 అడుగుల ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని మేము పెట్టాం, ఎన్టీఆర్ చరిత్రను గ్రానైట్పై రాశాం. ఎన్టీఆర్ చరిత్ర ఉన్న గ్రానైట్ రాళ్లను తొలగించారు. ఇవాళ ఉపఎన్నిక కోసం ఎన్టీఆర్ విగ్రహం అని మాట్లాడుతున్నారు. పార్లమెంట్లో ఎన్టీఆర్ విగ్రహం పెట్టేందుకు అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేశాం' అని మాజీ ఎంపీ నామా నాగేశ్వరరావు వెల్లడించారు.
Also Read: Schools Holiday: రేపు స్కూళ్లతోపాటు ఉద్యోగులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడో తెలుసా?
రాజకీయ అవకాశాల కోసం అన్ని పార్టీలు తిరిగిన వారు రేపు ఏ పార్టీలో ఉంటారో తెలియదని ఖమ్మం కాంగ్రెస్ నాయకులను ఉద్దేశించి మాజీ ఎంపీ నామా నాగేశ్వరరావు కౌంటర్ ఇచ్చారు. సామాజికవర్గం మొత్తం తనవైపే ఉందని చెప్పడం సరికాదని.. హైదరాబాద్ అభివృద్ధిని చూసి ప్రజలు తీర్పు ఇవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు. 'రెండేళ్ల కాంగ్రెస్ పాలన ఎలా సాగుతుందో అందరమూ చూస్తున్నాం. మాగంటి సునీతను గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం' అని తెలిపారు. 'అప్పుడు రామోజీ రావును అరెస్ట్ చేయడానికి మఫ్టీలో పోలీసులు వచ్చారని తెలిస్తే నాటి సీఎం కేసీఆర్ అంగీకరించలేదు. నా రాష్ట్రం నుంచి ఎవరినీ అరెస్ట్ చేయరాదని కేసీఆర్ స్పష్టంగా చెప్పారు. రామోజీరావు ఇంటిపై చేయి పడకుండా కేసీఆర్ చూశారు' అని మాజీ ఎంపీ నామా నాగేశ్వరరావు కీలక విషయాన్ని వెల్లడించారు.
Also Read: 10th Students: తెలంగాణ పదో తరగతి విద్యార్థులకు బంపర్ ఆఫర్.. రూ.15 లక్షలు
'ఎన్టీఆర్పై మాగంటి గోపినాథ్ ఎంత విశ్వాసంగా ఉన్నారో.. కేసీఆర్పై అంతకంటే ఎక్కువగా ఉన్నారు. తనను పార్టీ మారమని ఒత్తిడి తెచ్చారని అయినా చివరివరకు కేసీఆర్తోనే ఉంటానని వారికి చెప్పానని గోపినాథ్ చెప్పారు. గోపీనాథ్ చనిపోయినపుడు కేసీఆర్ తన సొంత కుటుంబసభ్యుడు కోల్పోతే ఎంత బాధపడుతారో అంత భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. మాగంటి సునీత కన్నీళ్లను కూడా మంత్రులు వెటకారం చేసేలా మాట్లాడడాన్ని ప్రపంచం అంతా చూసింది' అని మాజీమంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ తెలిపారు. ఒక ఆడబిడ్డపై అంత నీచంగా మాట్లాడడం తగదని రేవంత్ రెడ్డికి హితవు పలికారు.
Also Read: Schools Holiday: రేపు స్కూళ్లతోపాటు ఉద్యోగులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడో తెలుసా?
'అన్ని వర్గాలకు గుర్తింపు ఇచ్చినట్లే కమ్మ సామాజికవర్గానికి కూడా కేసీఆర్ మంచి గుర్తింపు ఇచ్చారని గుర్తుచేశారు. రాజకీయంగా, అన్ని రంగాల్లోనూ అవకాశాలు చాలా ఇచ్చి ప్రోత్సహించారని మాజీమంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ తెలిపారు. 'సినీ నటుడు కృష్ణ చనిపోతే అధికార లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు చేయాలని చెప్పిన మహనీయుడు కేసీఆర్. ఇవాళ ఎన్నిక వచ్చిందని ఎన్టీఆర్ విగ్రహం పేరిట హడావుడి చేస్తున్నారు' అని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీమంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ మండిపడ్డారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి