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హైదరాబాద్‌లో ఉద్రిక్తత.. యువ సంగ్రామ సభకు వెళ్లకుండా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నాయకులు ఎక్కడికక్కడ అరెస్ట్‌

BRS Party Leaders House Arrest In Hyderabad A Head Yuva Sangrama Meeting: యువతకు రేవంత్‌ రెడ్డి, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చకపోవడంతో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ యువ సంగ్రామ సదస్సు నిర్వహిస్తుండగా పోలీసులు అడుగడుగునా అడ్డంకులు సృష్టించారు. మాజీ మంత్రులు, సీనియర్‌ నాయకులను గృహ నిర్బంధం చేయడాన్ని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండించింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 18, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:49 AM IST
హైదరాబాద్‌లో ఉద్రిక్తత.. యువ సంగ్రామ సభకు వెళ్లకుండా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నాయకులు ఎక్కడికక్కడ అరెస్ట్‌
Image Credit: Yuva Sangrama Sadassu (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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హైదరాబాద్‌లో ఉద్రిక్తత.. యువ సంగ్రామ సభకు వెళ్లకుండా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నాయకులు ఎక్కడికక్కడ అరెస్ట్‌
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