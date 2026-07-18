BRS Party Yuva Sangrama Sadassu: అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఫల్యాలను నిలదీసేందుకు.. యువతకు చేసిన మోసాన్ని వివరించేందుకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏర్పాటుచేసిన యువ సంగ్రామ సదస్సుకు పోలీసులు అడుగడుగునా ఆటంకాలు సృష్టిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులను ఎక్కడికక్కడ అరెస్ట్లు చేస్తున్నారు. యువ సంగ్రామ సదస్సుకు వెళ్లకుండా మాజీ మంత్రులు, పార్టీ నాయకులను అడ్డుకుంటున్నారు. పోలీసుల తీరుపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
అరెస్ట్లు ఇలా..
యువ సంగ్రామ సదస్సు హాజరుకాకుండా మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ సబితా ఇంద్రారెడ్డిని శ్రీనగర్కాలనీలో పోలీసులు గృహనిర్బంధం చేశారు. హైకోర్ట్ అనుమతి ఉన్నా హౌస్ అరెస్ట్ చేయడంపై మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి మండిపడ్డారు. మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ను కూడా పోలీసులు హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు. పోలీసులు సభకు వెళ్లేందుకు అనుమతించకపోతే తాను తన నివాసంలోనే ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు కూర్చుంటానని హెచ్చరించారు. దీంతో పోలీసులు ఉన్నత అధికారుల ఆదేశాలతో ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ను సభకు వెళ్లేందుకు అనుమతించారు.
హైకోర్టు అనుమతి ఇచ్చినప్పటికీ “యువ సంగ్రామ సదస్సు”ను అడ్డుకునేందుకు రేవంత్ ప్రభుత్వం కుట్రలు. యువ సంగ్రామ సదస్సుకు హాజరుకాకుండా మాజీ మంత్రి, మహేశ్వరం నియోజకవర్గ శాసనసభ్యురాలు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారిని హౌస్ అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు.
నిరుద్యోగ సమస్యలు, యువత హక్కుల సాధనకై సదస్సుకు… pic.twitter.com/YtrTvbAqJe
— BRS Party (@BRSparty) July 18, 2026
బీఆర్ఎస్ పార్టీ తీవ్ర ఆగ్రహం
పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ మేడ్చల్ జిలల్లా అధ్యక్షుడు, ఎమ్మెల్సీ శంభీపూర్ రాజు తీవ్రంగా ఖండించారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఖూనీ చేస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నిర్వహిస్తున్న యువ సంగ్రామ సదస్సుకు పోలీసులు తొలుత అనుమతి నిరాకరించినప్పటికీ, హైకోర్టు జోక్యంతో సభ నిర్వహణకు అనుమతి లభించిందని వివరించారు. అయినా కూడా మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి, బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ను సభకు వెళ్లకుండా పోలీసులు అడ్డుకుని హౌస్ అరెస్ట్ చేయడం తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
హైకోర్టు అనుమతి ఇచ్చిన తర్వాత కూడా నాయకులను నిర్బంధించడం రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి, న్యాయస్థానాల పట్ల గౌరవానికి విరుద్ధం అని ఎమ్మెల్సీ శంభీపూర్ రాజు ప్రకటించారు. కోర్టు ఆదేశాలను అమలు చేయాల్సిన ప్రభుత్వమే వాటి స్ఫూర్తిని దెబ్బతీసేలా వ్యవహరించడం అత్యంత దురదృష్టకరమని మండిపడ్డారు. ప్రజాస్వామ్యంలో శాంతియుతంగా సభలు, సమావేశాలు నిర్వహించుకోవడం ప్రతి రాజకీయ పార్టీకి ఉన్న రాజ్యాంగబద్ధమైన హక్కు అని గుర్తుచేశారు. ఆ హక్కును పోలీసులు అణిచివేయడానికి ప్రయత్నించడం ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాలరాయడమేనని రేవంత్ రెడ్డిపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ మేడ్చల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు, ఎమ్మెల్సీ శంభీపూర్ రాజు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
నిరుద్యోగ యువత తరఫున బీఆర్ఎస్ గళమెత్తితే ఇంత భయమెందుకు రేవంతూ?
యువ సంగ్రామ సదస్సుకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్న బీఆర్ఎస్ జనరల్ సెక్రటరీ ఆర్. ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారిని హౌస్ అరెస్ట్ చేసిన అరాచక కాంగ్రెస్ సర్కార్
హైకోర్టు పర్మిషన్ ఉన్నా, మల్కాజిగిరి సీపీ సుమతి గారు స్వయంగా యువ… pic.twitter.com/7aI9CuyShJ
— BRS Party (@BRSparty) July 18, 2026
యువత సమస్యలపై చర్చించేందుకు నిర్వహిస్తున్న యువ సంగ్రామ సదస్సుకు ప్రభుత్వం ఎందుకు భయపడుతోంది? అని ఎమ్మెల్సీ శంభీపూర్ రాజు ప్రశ్నించారు. యువత ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పే ధైర్యం లేకే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పోలీసులను అడ్డుపెట్టుకుని ప్రతిపక్ష గొంతును నొక్కే ప్రయత్నం చేస్తోందని విమర్శించారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతిపక్షాన్ని అణచివేయాలనే ఇటువంటి నిరంకుశ ధోరణిని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించదని స్పష్టం చేశారు. హైకోర్టు అనుమతి ఉన్నప్పటికీ నాయకులను నిర్బంధించిన ఘటనపై ప్రభుత్వం వెంటనే వివరణ ఇవ్వాలని ఎమ్మెల్సీ శంభీపూర్ రాజు డిమాండ్ చేశారు.