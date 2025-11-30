English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • By Election: తెలంగాణలో మళ్లీ ఉప ఎన్నికలు.. ఆ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా?

By Election: తెలంగాణలో మళ్లీ ఉప ఎన్నికలు.. ఆ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా?

BRS Party Legal Fight Likely To Another Two By Election Soon: ప్రజల తీర్పుకు విరుద్ధంగా పార్టీ ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేలు పదవి వదులుకోవాల్సిన పరిస్థితి. ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేసిన కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి బుద్ధి వచ్చేలా పరిణామాలు మారబోతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే రెండు ఉప ఎన్నికలు రానున్నట్లు సంకేతాలు స్పష్టంగా వస్తున్నాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - G Shekhar | Last Updated : Nov 30, 2025, 09:16 AM IST

Trending Photos

Business Ideas: మీ తలరాతను మార్చే బిజినెస్ ఇది.. ఇప్పటి వరకు ఎవరికీ తెలియదు.. పెట్టుబడి తక్కువ.. రాబడి ఎక్కువ..అసలేంటీ ఈ బిజినెస్..?
5
coffee shop ideas
Business Ideas: మీ తలరాతను మార్చే బిజినెస్ ఇది.. ఇప్పటి వరకు ఎవరికీ తెలియదు.. పెట్టుబడి తక్కువ.. రాబడి ఎక్కువ..అసలేంటీ ఈ బిజినెస్..?
IPL Franchise Sale: ఆర్సీబీ మాత్రమే కాదు అమ్మకానికి మరో టీమ్.. అసలు IPL 2026లో ఏం జరగబోతోంది..?
5
IPL 2026
IPL Franchise Sale: ఆర్సీబీ మాత్రమే కాదు అమ్మకానికి మరో టీమ్.. అసలు IPL 2026లో ఏం జరగబోతోంది..?
Schools Holiday: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు వరుసగా 2 రోజులు సెలవులు..ఆదేశాలు జారీ చేసిన కలెక్టర్..పండగ చేసుకోండి!
6
holiday
Schools Holiday: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు వరుసగా 2 రోజులు సెలవులు..ఆదేశాలు జారీ చేసిన కలెక్టర్..పండగ చేసుకోండి!
Chatur Graha Yoga: ధనుస్సు రాశిలో చతుర్గ్రహి యోగం.. ఈ రాశుల వారికి రాబోయే డిసెంబర్ కనక వర్షం కురిపించబోతోంది!
6
Astrology
Chatur Graha Yoga: ధనుస్సు రాశిలో చతుర్గ్రహి యోగం.. ఈ రాశుల వారికి రాబోయే డిసెంబర్ కనక వర్షం కురిపించబోతోంది!
By Election: తెలంగాణలో మళ్లీ ఉప ఎన్నికలు.. ఆ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా?

Telangana By Election: తెలంగాణలో మరో రెండు స్థానాలకు ఉప ఎన్నికలు రాబోతున్నాయా..! త్వరలోనే ఆ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలపై వేటు వేయబోతున్నారా..! జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ లో గెలిచిన ఊపులోనే ఆ రెండు నియోజకవర్గాలకు ఉప ఎన్నికలు నిర్వహించాలనే ఆలోచనలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉందా..! అయితే ఆ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు కూడా బైపోల్‌లో తమ సత్తా చాటుదామనే డిసైడ్ అయ్యారా..! ఇంతకీ ఎక్కడ ఉప ఎన్నికలు రాబోతున్నాయా..! 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Kondagattu: కొండగట్టులో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. కాలిబూడిదైన 33 దుకాణాలు, రూ.కోట్లలో నష్టం

జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్‌లో ఘన విజయం సాధించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ మంచి జోష్ మీద ఉంది. ఇదే ఊపులో మరో రెండు అసెంబ్లీ స్థానాల్లో ఉపఎన్నికలను ఎదుర్కొనేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ రెడీ అవుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. గతేడాది బీఆర్‌ఎస్ నుంచి గెలిచి కాంగ్రెస్‌లో చేరిన ఎమ్మెల్యేలు దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరిపై త్వరలో స్పీకర్ వేటు వేసే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే స్పీకర్ నిర్ణయం తీసుకునే లోపే ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలతో రాజీనామా చేయించాలనే యోచనలో కాంగ్రెస్ పెద్దలు ఉన్నట్టు సమాచారం. దీంతో ఈ రెండు నియోజకవర్గాల్లో ఉప ఎన్నికలు అనివార్యం కావచ్చని రాజకీయ వర్గాల్లో జోరుగా చర్చ నడుస్తోంది. పార్టీ ఫిరాయింపుల నిరోధక చట్టం కింద బీఆర్‌ఎస్ ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిచి, ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్‌లో చేరిన పలువురిపై స్పీకర్ కార్యాలయంలో విచారణ జరుగుతోంది.

Also Read: Blade Forgot: పవన్‌ కల్యాణ్‌ జిల్లాలో దారుణం.. సర్జరీ చేసి కాలులో బ్లేడ్‌ మరచిన డాక్టర్లు

ఇక తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే.. పదిమంది బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారారు. వీరిలో ఎమ్మెల్యేలు గూడెం మహిపాల్‌రెడ్డి, అరెకపూడి గాంధీ, డాక్టర్ సంజయ్‌ కుమార్, పోచారం శ్రీనివాస్‌రెడ్డి, ప్రకాశ్‌గౌడ్‌, కాలె యాదయ్య, తెల్లం వెంకట్రావు, బండ్ల కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి ఉన్నారు. అయితే పార్టీ ఫిరాయింపులను సీరియస్ గా తీసుకున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. అక్కడ కూడా సరైన న్యాయం జరగకపోవడంతో సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దాదాపు ఆరు నెలలపాటు విచారించిన సుప్రీంకోర్టు మూడు నెలల్లో అనర్హతపై తేల్చాలని స్పీకర్ కు ఆదేశాలు ఇచ్చింది. దీంతో పార్టీ మారిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలకు స్పీకర్ నోటీసులు ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం విడతలవారీగా ఎమ్మెల్యేలను విచారిస్తున్నారు.

Also Read: Pawan Kalyan: కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే సంచలన డిమాండ్‌.. పవన్‌ కల్యాణ్‌ తెలంగాణ వదిలి పారిపో

ఇప్పుడు ఈ విచారణలో ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్, స్టేషన్ ఘన్ పూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరిల వ్యవహారం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ బీఆర్‌ఎస్ ఎమ్మెల్యేగా ఉంటూనే లోక్ సభ ఎన్నికల్లో ఏకంగా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా సికింద్రాబాద్ ఎంపీ స్థానానికి పోటీ చేశారు. ఈ చర్య ద్వారా ఆయన పార్టీ మారినట్లు స్పష్టంగా రుజువైంది. ఇక  కడియం శ్రీహరి సైతం పార్టీ మారినట్లు బహిరంగంగా అంగీకరించారు. దీంతో వీరిపై స్పీకర్ వేటు వేసే అవకాశం ఉందని, తద్వారా వచ్చే ఉప ఎన్నికలో వీరికే టికెట్ ఇచ్చి గెలిపించుకోవాలని కాంగ్రెస్ భావిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో బీఆర్‌ఎస్ సిట్టింగ్ స్థానాన్ని 25 వేలకు పైగా మెజార్టీతో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుచుకుంది. ఈ రెండు స్థానాల్లో ఉపఎన్నికలు వస్తే గెలుపుపై అత్యంత ధీమాతో ఉంది. రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉండటంతో పాటుగా ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఆరు గ్యారెంటీ పథకాల పట్ల ప్రజల్లో సానుకూలత ఉండటం తమకు అదనపు బలంగా మారుతుందని కాంగ్రెస్ అంచనా వేస్తోంది.

Also Read: Fake Army Jawan: ఆర్మీ జవాన్‌గా చెప్పుకొని మహిళలతో సన్నిహిత సంబంధాలు.. నిందితుడు అరెస్ట్‌

మొత్తంమీద బెంగాల్ లో బీజేపీ ఎమ్మెల్యేపై వేటు పడింది. తాజాగా కోల్‌కతా హైకోర్టు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ముకుల్ రాయ్‌పై వేటు వేసింది. దాంతో స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ తప్పనిసరి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన పరిస్తితి ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్‌ఎస్ ఫిర్యాదులపై స్పీకర్ చర్యలు తీసుకోవడం దాదాపు ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author
BY ElectionTelagnana PoliticsKadiyam SrihariDanam NagenderKhairatabad

Trending News