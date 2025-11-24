English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BRS Focus on GHMC: బల్దియా ఎన్నికలే లక్ష్యంగా బీఆర్ఎస్ వ్యూహం.. గ్రేటర్ లో గేర్ మార్చనున్న కారు పార్టీ..

BRS Focus on GHMC Elections: రెండేళ్ల క్రితం అధికారం కోల్పోయిన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి అన్ని అపశకునాలే ఎదురువుతున్నాయి. ఇప్పటికే జరిగిన ఎన్నికల్లో సిట్టింగ్ స్థానాలను కోల్పోయి ఒకింత డీలా పడింది. అటు ఆ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం కొత్త తలనొప్పిగా మారింది. ఆ  సంగతి పక్కన పెడితే.. రాబోయే జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో సత్తా చాటి పార్టీ క్యాడర్ లో జోష్ నింపాడానికి ఇప్పటి నుంచే తన వ్యూహాలకు పదును పెడుతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 24, 2025, 09:32 AM IST

BRS Focus on GHMC: బల్దియా ఎన్నికలే లక్ష్యంగా బీఆర్ఎస్ వ్యూహం.. గ్రేటర్ లో గేర్ మార్చనున్న కారు పార్టీ..

GHMC Elections : గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్నిపల్ కార్పోరేషన్  GHMC ఎన్నికలపై  భారత రాష్ట్ర సమితి (BRS) ఫోకస్ పెట్టింది. BRS వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కల్వకుంట్ల తారక రామారావు (KTR) రాబోయే GHMC ఎన్నికలకు సన్నాహాలు ప్రారంభిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ BRS వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌  KTR  ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ కీలక మీటింగ్‌ నిర్వహిస్తోంది. తెలంగాణ భవన్‌లో జరుగుతున్న ఈ మీటింగ్‌లో BRS ఎమ్మెల్యేలు, MLCలు, మాజీ MLAలు, GHMC కార్పొరేటర్లు పాల్గొంటున్నారు. ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పార్టీ కార్యకలాపాలు, GHMCలోని సమస్యల మీద పోరాటాలపై నేతలకు KTR దిశానిర్దేశం చేయనున్నారని సమావేశం.

Read more: Leopard Video: ఓర్నాయనో.. స్పైడర్ మ్యాన్‌లా మారిన చిరుతపులి.. ఏకంగా ఇంటి గోడను ఎక్కుతూ.. వీడియో వైరల్..

తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత జరిగిన తొలి ఎన్నికల్లో ప్రజలు బీఆర్ఎస్ కు పట్టం కట్టారు. 99 సీట్లు దక్కించుకొని సంచలనం రేపింది. కానీ 2020లో జరిగిన  ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ బలం 65 స్థానాలకు తగ్గింది. అదే సమయంలో బీజేపీ బలం 42 స్థానాలకు పెరిగింది. ఎంఐఎం పార్టీ కూడా 42 స్థానాలను గెలుచుకుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ కేవలం 2 స్థానాలకే పరిమితమైంది. మరోవైపు 2023 జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ కు గ్రామీణ ప్రాంత ఓటర్లు గట్టి షాక్ ఇచ్చారు. కర్రు కాల్చి వాత పెట్టారు. అదే సమయంలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఓటర్లు ఈ పార్టీకి మెజారిటీ స్థానాలు కట్టబెట్టారు. 

కానీ ఆ తర్వాత జరిగిన పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ కు ప్రజలు ఛీ కొట్టారు. ఒక్క పార్లమెంట్ స్థానాన్ని కూడా కట్టబెట్టలేదు ప్రజలు. అటు   కంటోన్మెంట్, జూబ్లీహిల్స్ కు జరిగిన  ఉప ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ సిట్టింగ్ స్థానాల్లో  ఓడిపోయింది. ఎమ్మెల్యేలు చనిపోయిన సెంటిమెంట్ కూడా వర్కౌట్ కాలేదు.  అటు మధ్యలో  ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఎలాంటి బీఆర్ఎస్ ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపించలేకపోయింది. అందుకే రాబోయే జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో సత్తా చాటి హైదరాబాద్ నగరం తన పట్టు నిలుపుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది. అందుకు ఇప్పటి నుంచే ప్రచార కార్యక్రమాలను ముమ్మురం చేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ రోజు తన కార్యకర్తలకు దిశా నిర్దేశం చేయనున్నారు. ఈ రకంగా నైరాశ్యంలో కూరుకుపోయిన పార్టీ కార్యకర్తల్లో జోష్ నింపనున్నారు. 

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

