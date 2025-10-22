BRS Party: కాంగ్రెస్‌ పార్టీ మంత్రులు, ఎంపీలు హరీశ్‌ రావు కాలి గోటికి సరిపోరు

Telangana Politics: 'తెలంగాణ మంత్రివర్గంలో జరిగిన విషయాలపై మాత్రమే మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు మాట్లాడారు. ఆయన కాలి గోటికి సరిపోని వాళ్లు సవాళ్లు విసురుతున్నారు. అడ్లూరి లక్ష్మణ్, చామల కిరణ్ ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడారు. మంత్రి అడ్లూరిని పట్టుకొని పొన్నం ప్రభాకర్ దున్నపోతు అంటే స్పందించలేదు. పొన్నం ప్రభాకర్ వ్యాఖ్యలపై గుడికి వెళ్లి ప్రమాణం చేస్తావా?' అని మాజీ ఎమ్మెల్యే గాదరి కిశోర్ ప్రశ్నించారు.
అడ్లూరి, చామల చేసిన వ్యాఖ్యలపై పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో మాజీ ఎమ్మెల్యే గాదరి కిశోర్ స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా వారిద్దరిపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'గజిని మహ్మద్లాగా ఐదుసార్లు పోటీచేసి ఆడ్లూరి లక్ష్మణ్ గెలిచారు. మంత్రి అయ్యారు. తన నియోజకవర్గంలో అడ్లూరి లక్ష్మణ్ను సొల్లు లక్ష్మణ్ అని అంటారు. నువ్వు చెప్పే సొల్లు మేము వినాలా? మీప్రభుత్వంలో జరిగేది కొండాసురేఖ కుమార్తే చెప్పింది నిజం కాదా?' అని గాదరి కిశోర్ ప్రశ్నించారు.
రేవంత్ రెడ్డి సోదరులకు గన్మెన్లు ఎందుకు ఇస్తారని సురేఖ కుమార్తె ప్రశ్నించారు. డెక్కన్ సిమెంట్ కమీషన్ల కోసమే గొడవంతా జరిగింది. రేవంత్ రెడ్డి పిలిచి సెటిల్ చేయలేదా? రోహిన్ రెడ్డి, కొండా సురేఖ ఓఎస్డీ సుమంత్ ఇద్దరూ కలిసి తుపాకీ పెట్టారని బెదిరించారని తెలిపారు. ఇంతకు తుపాకీ ఎక్కడికి పోయింది' అని మాజీ ఎమ్మెల్యే గాదరి కిశోర్ నిలదీశారు. ఇది దుండుపాళ్యం బ్యాచ్ కాకపోతే ఏమిటని ప్రశ్నించారు.
'చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి జెడ్పీటీసీగా వంకాయ గుర్తుపై పోటీ చేస్తే 100 ఓట్లు వచ్చాయి. చామల చీటర్.. రాహుల్ గాంధీ లెటర్ ఫోర్జరీ చేశారు. జూబ్లీహిల్స్లో కాంగ్రెస్ ఓడిపోతేనే రేవంత్ రెడ్డి దిగి వస్తాడని చామల అంటున్నారు. వీళ్లంతా ఓటీపీ ఎంపీ, ఎమ్మెల్యేలు ఒక్కసారి మాత్రమే గెలిచారు. మళ్లీ గెలవరు' అని గాదరి కిశోర్ జోష్యం చెప్పారు. అలీబాబా 40 దొంగలు కాదు.. రేవంత్ ఎడ్డి ఆ నలుగు దొంగలు అని మంత్రులు అంటున్నారు అని విమర్శించారు. మునుగోడులో రాజగోపాల్ రెడ్డి సొంత రూల్స్ పెడుతున్నా ప్రభుత్వం ఎందుకు స్పందించడం లేదని ప్రశ్నించారు. మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు మీద మాట్లాడేటప్పుడు ఒల్లు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడాలని హెచ్చరించారు.
