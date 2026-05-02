Kotha Prabhakar Reddy Throws Mic: పంట కోతలు మొదలై రైతులు ధాన్యం ఆరబెట్టుకునేందుకు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వడ్లు కల్లాల్లోనే ఉండిపోతుండడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతుండడంతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోరాటం ప్రారంభించింది. ఇదే అంశాన్ని ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో నిలదీశారు. రేవంత్ రెడ్డి తీరుకు నిరసనగా ఆందోళన చేస్తున్న క్రమంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి అసహనం ప్రదర్శించారు.
సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక పట్టణంలోని కోమటిరెడ్డి రజినీకాంత్ రెడ్డి ఫంక్షన్ హాల్లో ప్రజల ప్రజా పాలన కార్యక్రమం చేపట్టింది. ఈ కార్యక్రమానికి స్థానిక బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ప్రభుత్వ తీరుకు నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ ఆందోళన చేపట్టారు. రేవంత్ రెడ్డి వైఫల్యాలను బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఎత్తి చూపుతూ నిరసనకు దిగారు. కాసేపు స్టేజిపైన కూర్చొని స్టేజి కిందికి వచ్చి వడ్లు కొనుగోలు వెంటనే చేయాలంటూ ఎమ్మెల్యే కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు.
బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులతో కలిసి నిరసన తెలుపుతున్న సమయంలో అధికారులు మైక్ కట్ చేశారు. దీంతో ఆగ్రహానికి లోనయిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి రెండు మైకులు కిందకు విసిరి కొట్టారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యే కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. 'సిద్దిపేట జిల్లాలో 4 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యం ఉత్పత్తి అయితే 2 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం దుబ్బాక నియోజకవర్గంలో పండింది. ఈ ఘనత తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ నిర్మించిన కాళేశ్వరం, మల్లన్నసాగర్, కొండపోచమ్మ, రంగనాయక సాగర్ ప్రాజెక్టుల ద్వారా సాధ్యమైందని ప్రకటించారు. కేసీఆర్ కట్టించిన ప్రాజెక్టుల నీటితో దుబ్బాక నియోజకవర్గంలో అత్యధికంగా పంట పడిందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
'నెల రోజుల నుంచి రైతులు అవస్థ పడుతున్నారు. ప్రతి రోజూ వడ్ల కొనుగోలు విషయంలో అధికారులను ప్రశ్నించగా మాకు సమాదానం చెప్పడం లేదు. ఈరోజు ప్రభుత్వం ఎదో ఉద్దరించదని ఉద్దేశంతో 99 రోజుల పాలన మీద దుబ్బాక నియోజకవర్గ స్థాయి సమావేశం పెట్టింది. ఈ పాలనపై మా ప్రజాప్రతినిధులు విస్మరస్తున్నారని మాకు ప్రజ పాలన కాదని రైతులు ముఖ్యం' అని కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
రాఘవపూర్లో రైతుల ఆందోళన
వరి ధాన్యం కొనుగోలు చేయడం లేదని ఆగ్రహించిన రైతులు రోడ్డుపై బైఠాయించారు. సిద్దిపేట జిల్లాలోని రాఘవాపూర్ గ్రామంలో రాస్తారోకో నిర్వహించారు. ఎలాంటి షరతులు లేకుండా ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని రైతులు డిమాండ్ చేశారు. మార్కెట్ యార్డ్ కి వరి ధాన్యం తీసుకొచ్చి 20 రోజులు గడుస్తున్నా పట్టించుకునే నాధుడేలేడని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 20 రోజులుగా ధాన్యం కుప్పలపై పడిగాపులు కాస్తున్నట్లు తెలిపారు.
