BRS Party: కాంగ్రెస్‌లో చేరిన 10 మంది ఎమ్మెల్యేలను 'బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ' వదలా బొమ్మాళి

BRS Party Legal Fight On MLAs Who Joined In To Congress Party: పార్టీ ఫిరాయించిన పది మంది ఎమ్మెల్యేలపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వదలనంటోంది. నమ్మించి మోసం చేసిన ఎమ్మెల్యేల పదవి నుంచి తొలగించేందుకు తీరని పోరాటం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే మరోసారి స్పీకర్‌ను కలిసి ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై ఫిర్యాదు చేసింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 22, 2025, 05:44 PM IST

Telangana MLAs: వదలా బొమ్మాళి అంటూ ఫిరాయించిన పది మంది ఎమ్మెల్యేలపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ పోరాటం చేస్తోంది. కాంగ్రెస్‌లో చేరిన ఎమ్మెల్యేలను అనర్హులుగా చేసేందుకు న్యాయ పోరాటం.. వీధి పోరాటం నడుపుతోంది. ఈ క్రమంలోనే మరోసారి తెలంగాణ స్పీకర్‌కు ఎమ్మెల్యేలపై తమ వాదనలు వినిపించింది. బహిరంగంగా కండువాలు కప్పుకున్నారని.. నిబంధనల మేరకు వారిని అనర్హులుగా ప్రకటించాలని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ డిమాండ్‌ చేసింది. ఈ మేరకు మాజీ మంత్రి జగదీశ్‌ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఎమ్మెల్యేలు పాడి కౌశిక్ రెడ్డి, కల్వకుంట్ల సంజయ్ స్పీకర్‌ను కలిశారు.

'నియోజక వర్గ ప్రజలను ద్రోహం చేసి పార్టీ మారారు. అన్ని ఆధారాలు అసెంబ్లీ కార్యదర్శికి సమర్పించాం. స్పీకర్ సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటారని భావిస్తున్నాం' అని మాజీ మంత్రి జగదీశ్‌ రెడ్డి తెలిపారు. తాను ఏ పార్టీలో ఉన్నానో స్పీకర్ నిర్ణయిస్తారని చెబుతున్న కడియం శ్రీహరి సోయి, జ్ఞానంతో మాట్లాడాలని హితవు పలికారు. 'స్పీకర్ నిర్ణయం ఏదైనా ప్రజల దృష్టిలో వారేమిటో అర్థం అయింది. ఉప ఎన్నికలు రావటం ఖాయం...పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలు మట్టి కరవటం ఖాయం' అని జోష్యం చెప్పారు.

'బీఆర్ఎస్ పార్టీ పుట్టకముందే ఫిరాయింపుల చట్టం వచ్చింది. ఫిరాయింపులు ప్రోత్సహించిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఫిరాయింపులకు కారణం కాంగ్రెస్, బీజేపీలే' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ ఎమ్మెల్యే జగదీశ్‌ రెడ్డి తెలిపారు. 'బండి సంజయ్ తిరిగే కార్లు ఏ షోరూం లో కొన్నారో కేటీఆర్ అక్కడే కొన్నారు. బండి సంజయ్‌వి చిల్లర మాటలు. సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లు ఎవరైనా కొంటారు. వాడు ఎక్కడ తెచ్చారో మాకెలా తెలుస్తుంది. నేను కారు అమ్మేస్తా ఎవరైనా కొంటారు' అని మాజీ మంత్రి జగదీశ్‌ రెడ్డి వివరించారు.

హోమ్ శాఖ సహాయ మంత్రిగా ఉండి బండి సంజయ్‌ కనిపెట్టింది ఇదేనా? అని సీనియర్‌ ఎమ్మెల్యే జగదీశ్‌ రెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు. బండి సంజయ్ ఏమైనా వాస్కోడిగమానా లేక కొలంబసా? అని ప్రశ్నించారు. 'ఉత్తమ్ కుమార్‌ రెడ్డికి బుర్ర లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ దుర్మార్గం వల్లే కృష్ణా జలాల్లో 299 వాటా వచ్చింది. చర్చించడానికి తేదీ నిర్ణయించండి ఆధారాలతో వస్తాం. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, రేవంత్ రెడ్డి చెప్పు దెబ్బలకు సిద్ధమా?' అని జగదీశ్‌ రెడ్డితోపాటు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డి, సంజయ్‌ సవాల్‌ చేశారు.

