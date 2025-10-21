Brs party releases 40 members star campaigners list: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో జూబ్లిహీల్స్ బై పోల్ ప్రస్తుతం రసవత్తరంగా మారింది. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు సైతం ఇప్పటికే తమ అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించాయి. ఈ క్రమంలో నేటితో నామినేషన్ల పర్వంకు తెరపడింది. మరోవైపు అన్ని ప్రధాన పార్టీలు తమదైన శైలీలో ఎత్తుగడలతో ముందుకు వెళ్తున్నాయి.
ఈ క్రమంలో నవంబర్ 11న జూబ్లిహిల్స్ కు ఉప ఎన్నికల జరగనుంది. అన్ని ప్రధాన పార్టీలు రంగంలోకి ప్రచారం స్పీడ్ ను పెంచాయి. తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ 40 మంది స్టార్ క్యాంపెయినర్లతో లిస్ట్ ను విడుదల చేసింది. దీనిలో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ సహా.. కీలక నేతలు ఉన్నారు.
ముఖ్యంగా మాజీ సీఎం కేసీఆర్ గత కొంత కాలంలో తన ఫామ్ హౌస్ కు పరిమితం అయ్యారు. తెలంగాణలో డైరెక్ట్ గా పార్టీ మీటింగ్ లు కానీ, పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్, ఇతర సమావేశాల్లో పెద్దగా పాల్గొనలేదు. దీంతో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు ఒకింత నిరుత్సాహంకు లోనౌతున్నారు. కవిత ఎపిసోడ్ సమయంలో కూడా కేసీఆర్ ఎక్కడ మాట్లాడ లేదు.
ప్రస్తుతం ఉప ఎన్నికలో మాత్రం స్టార్ క్యాంపెయినర్ల లిస్ట్ లో కేసీఆర్ ఉండటంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఫుల్ జోష్ లో ఉన్నారు. అంతేకాకుండా.. చాలా గ్యాప్ తర్వాత.. మరోసారి గులాబీ దళపతి నేరుగా ప్రచారంలో పాల్గొనబోతున్నారనే వార్త తెలిసి.. గులాబీ శ్రేణులు, కార్యకర్తలు ఫుల్ జోష్ గా ఉన్నారు.
అంతే కాకుండా.. ముఖ్యంగా కేసీఆర్ స్పీచ్ కు దేశమంతట ఫ్యాన్స్ ఉన్నారని ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరంలేదు. ఆయన ఛలోక్తులు, జోకులు, సెటైర్లు, సామెతలు, అపోసిషన్ పార్టీలపై ఆరోపణలు మొదలైన వాటిని వినేందుకు జనాలు భారీగా వస్తారు. దీంతో జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నిక ప్రచారం రాబోయే రోజుల్లో మరో లెవల్ లో ఉండబోతుందని బీఆర్ఎస్ అభిమానులు ఖుషీ అవుతున్నారు.
