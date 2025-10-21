English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Brs kcr : కాంగ్రెస్‌కు దబిడి దిబిడే.. జుబ్లీహిల్స్ బైపోల్ ప్రచారంలో మాజీ సీఎం కేసీఆర్.. ఫుల్ స్వింగ్‌లో క్యాడర్..

Brs kcr : కాంగ్రెస్‌కు దబిడి దిబిడే.. జుబ్లీహిల్స్ బైపోల్ ప్రచారంలో మాజీ సీఎం కేసీఆర్.. ఫుల్ స్వింగ్‌లో క్యాడర్..

Brs party released 40 members star campaigners: బీఆర్ఎస్ పార్టీ నలభై మంది స్టార్ క్యాంపెయినర్ల జాబితాను విడుదల చేసింది. ఈ క్రమంలో దీనిపై బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు ఫుల్ జోష్ గా ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ , బీజేపీతో అమితుమీకి రెడీ అన్నట్లు బీఆర్ఎస్ ముందుకు వెళ్తుంది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 21, 2025, 06:09 PM IST
  • జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్ ప్రచారంలో కేసీఆర్..
  • ఫుల్ జోష్ లో క్యెడర్..

Brs party releases 40 members star campaigners list: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో జూబ్లిహీల్స్ బై పోల్ ప్రస్తుతం రసవత్తరంగా మారింది. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు సైతం ఇప్పటికే తమ అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించాయి. ఈ క్రమంలో నేటితో నామినేషన్ల పర్వంకు తెరపడింది. మరోవైపు అన్ని ప్రధాన పార్టీలు తమదైన శైలీలో  ఎత్తుగడలతో ముందుకు వెళ్తున్నాయి.

ఈ క్రమంలో నవంబర్ 11న జూబ్లిహిల్స్ కు ఉప ఎన్నికల జరగనుంది. అన్ని ప్రధాన పార్టీలు రంగంలోకి ప్రచారం స్పీడ్ ను పెంచాయి. తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ 40 మంది స్టార్ క్యాంపెయినర్లతో  లిస్ట్ ను విడుదల చేసింది. దీనిలో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ సహా.. కీలక నేతలు ఉన్నారు.

ముఖ్యంగా మాజీ సీఎం కేసీఆర్ గత కొంత కాలంలో  తన ఫామ్ హౌస్ కు పరిమితం అయ్యారు. తెలంగాణలో డైరెక్ట్ గా పార్టీ మీటింగ్ లు కానీ, పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్, ఇతర సమావేశాల్లో పెద్దగా పాల్గొనలేదు. దీంతో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు ఒకింత నిరుత్సాహంకు లోనౌతున్నారు. కవిత ఎపిసోడ్ సమయంలో కూడా కేసీఆర్ ఎక్కడ మాట్లాడ లేదు.

 ప్రస్తుతం  ఉప ఎన్నికలో మాత్రం స్టార్ క్యాంపెయినర్ల లిస్ట్ లో కేసీఆర్ ఉండటంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఫుల్ జోష్ లో ఉన్నారు. అంతేకాకుండా.. చాలా గ్యాప్ తర్వాత.. మరోసారి గులాబీ దళపతి నేరుగా ప్రచారంలో పాల్గొనబోతున్నారనే వార్త తెలిసి.. గులాబీ శ్రేణులు, కార్యకర్తలు ఫుల్ జోష్ గా ఉన్నారు.

Read more: Bandi Sanjay: హరీష్ రావు చేప్తే ఎన్ కౌంటరా..?.. జుబ్లీ హిల్స్ బైపోల్ ప్రచారంలో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

అంతే కాకుండా.. ముఖ్యంగా కేసీఆర్ స్పీచ్ కు దేశమంతట ఫ్యాన్స్ ఉన్నారని ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరంలేదు. ఆయన ఛలోక్తులు, జోకులు, సెటైర్లు, సామెతలు, అపోసిషన్ పార్టీలపై ఆరోపణలు మొదలైన వాటిని వినేందుకు జనాలు భారీగా వస్తారు. దీంతో జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నిక ప్రచారం రాబోయే రోజుల్లో మరో లెవల్ లో ఉండబోతుందని బీఆర్ఎస్ అభిమానులు ఖుషీ అవుతున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Jubilee Hills By ElectionsBRS KCRBRS KTRHarish RaoFormer CM KCR

