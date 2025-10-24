Revanth Reddy Gun Culture: మంత్రుల మధ్య టెండర్ల పంపకాలు, ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు చేసుకోవడాలు.. ఏకంగా తుపాకీ ఎక్కుపెట్టి బెదిరించడాలు జరుగుతుండడంతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై సర్వత్రా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్ఎస్ పార్టీ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. తుపాకీ ఎక్కిపెట్టిన ఓఎస్డీపై చర్యలు ఏవి? ఒక్క అరెస్ట్ కూడా చేయరా? అని నిలదీస్తూ గులాబీ పార్టీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
హైదరాబాద్లోని జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులకు రేవంత్ రెడ్డి వసూళ్ల పర్వం.. ఓఎస్డీ సుమంత్ను అరెస్ట్ చేయాలని కోరుతూ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ నవీన్ రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే జైపాల్ యాదవ్ తదితరులు ఫిర్యాదు చేశారు. తుపాకీ ఉపయోగించిన వారిపై చర్యలేవి అని నిలదీశారు. డెక్కన్ సిమెంట్ డబ్బుల వసూల వ్యవహారంలో గన్స్ ఉపయోగించిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. డెక్కన్ సిమెంట్ డబ్బుల వసూల వ్యవహారంలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రధాన అనుచరుడు రోహిన్ రెడ్డి, కొండా సురేఖ ఓఎస్డీ సుమంత్ మధ్య చెలరేగిన వ్యవహారంపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
తుపాకీ ఉపయోగించిన రోహిన్ రెడ్డి, కొండా సురేఖ ఓఎస్డీ సుమంత్లపై కేసు నమోదు చేసి చర్యలు తీసుకోవాలని జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు ఎమ్మెల్సీ నవీన్ రెడ్డియతెలిపారు. తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ పాలనలో రాష్ట్రంలో అన్ని రంగాలు కళకళలాడాయని.. కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో అన్ని రంగాలను అస్తవ్యస్తమయ్యాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తుపాకీతో బెదిరింపులు చేస్తూ వసూలకు పాల్పడుతు పారిశ్రామికవేత్తలను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారని రేవంత్ రెడ్డిపై మండిపడ్డారు.
తెలంగాణను మరో బీహర్లా తయారు చేసే పనిలో రేవంత్ రెడ్డి నిమగ్నమై ఉన్నారని ఎమ్మెల్సీ నవీన్ రెడ్డి ఆరోపించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి, హైదరాబాద్ నగరానికి కేసీఆర్, కేటీఆర్ అనేక రకాల పరిశ్రమలు తెచ్చి అభివృద్ధి చేశారని గుర్తుచేశారు. కానీ రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం కొత్త పరిశ్రమలు తీసుకురాకపోగా ఉన్న పరిశ్రమల యాజమాన్యాల వద్ద కాంగ్రెస్ నాయకులు అక్రమ వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు. ఈ విషయాన్ని తెలంగాణ ప్రజలు గమనిస్తున్నారని.. రానున్న రోజుల్లో రేవంత్ రెడ్డికి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి బుద్ధి చెప్పే రోజులు రానున్నాయని ఎమ్మెల్సీ నవీన్ తెలిపారు.
