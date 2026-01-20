English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • BRS Party: రేవంత్‌ రెడ్డి సంచలన నిర్ణయంతో గులాబీ పార్టీలో చీలిక?

BRS Party: రేవంత్‌ రెడ్డి సంచలన నిర్ణయంతో గులాబీ పార్టీలో చీలిక?

BRS Party Separate Two Ways A Head Revanth Reddy Sensation Decision: అధికారంలోని రేవంత్‌ రెడ్డి సంచలన నిర్ణయంతో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలో చీలిక వచ్చిందా..! లష్కర్ ను మల్కాజ్ గిరిలో విలీనం చేస్తారనే ప్రచారంతో గులాబీ లీడర్లు రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయారా? ఒక గ్రూపుకు కేటీఆర్‌ సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించడంతో మల్కాజిగిరి పరిధిలోకి గులాబీ లీడర్లు గుస్సా అవుతున్నారా? పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 20, 2026, 06:41 PM IST

Trending Photos

Today Rashi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి ఈరోజు నక్కతోక తొక్కినట్టే.. పట్టిందల్లా బంగారమే..!
12
Today Rashi Phalalu
Today Rashi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి ఈరోజు నక్కతోక తొక్కినట్టే.. పట్టిందల్లా బంగారమే..!
Surya Gochar 2026: 2026లో సూర్య భగవానుడి అద్భుతమైన అడుగు.. ఈ రాశుల వాళ్లకు సొంత ఇల్లు గ్యారంటీ..
6
Surya Gochar 2026
Surya Gochar 2026: 2026లో సూర్య భగవానుడి అద్భుతమైన అడుగు.. ఈ రాశుల వాళ్లకు సొంత ఇల్లు గ్యారంటీ..
Lose Weight Without Dieting: డైట్ చేయకుండానే బరువుని సులభంగా తగ్గించే.. 10 ఈజీ రహస్యాలు
5
lose weight without dieting
Lose Weight Without Dieting: డైట్ చేయకుండానే బరువుని సులభంగా తగ్గించే.. 10 ఈజీ రహస్యాలు
Pooja Hedge: ఆ హీరో నన్ను బలవంతం చేస్తే చెంప మీద కొట్టా.!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన పూజా హెగ్డే..
7
Pooja Hegde
Pooja Hedge: ఆ హీరో నన్ను బలవంతం చేస్తే చెంప మీద కొట్టా.!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన పూజా హెగ్డే..
BRS Party: రేవంత్‌ రెడ్డి సంచలన నిర్ణయంతో గులాబీ పార్టీలో చీలిక?

Talasani vs Malla Reddy: గ్రేటర్ హైదరాబాద్ విస్తరణ వ్యవహారం గులాబీ పార్టీలో దుమారం రేపుతోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న గ్రేటర్‌ను ఔటర్ అవతలి వరకు విస్తరించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్దమైంది. హైదరాబాద్‌ నగరాన్ని మూడు కార్పొరేషన్లుగా విభజించి 300 డివిజన్లు ఏర్పాటు చేసే యోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది. ఈ క్రమంలోనే సికింద్రాబాద్ ప్రాంతాన్ని మల్కాజిగిరి కార్పొరేషన్లలో విలీనం చేస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. ఇప్పుడు ఇదే వ్యవహారం కారు పార్టీలో కాక రేపుతోంది. సికింద్రాబాద్ విలీనాన్ని మల్కాజ్ గిరిలో విలీనం చేస్తే ఊరుకునేది లేదని మాజీమంత్రి తలసాని స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. సికింద్రాబాద్ డివిజన్ కోసం ఎంతవరకైనా రెడీ అంటున్నారు. అటు తలసాని ఉద్యమానికి గులాబీ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కూడా సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించారు. ఇక్కడే అసలు వివాదం రాజుకుంది.. ఇప్పుడు కేటీఆర్ నిర్ణయాన్ని మల్కాజ్ గిరి గులాబీ లీడర్లు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా మాజీమంత్రి మల్లారెడ్డి.. కేసీఆర్ నిర్ణయంతో తీవ్రంగా విభేదిస్తున్నట్టు టాక్ వినిపిస్తోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు.. బ్యాంకులకు కూడా! ఎందుకో తెలుసా?

ప్రస్తుతం జంట న‌గ‌రాల్లో ఒక‌టైన సికింద్రాబాద్‌లోని ఉత్తర భాగంలో ఉన్న కొన్ని ప్రాంతాల‌ను మ‌ల్కాజిగిరి కార్పొరేష‌న్‌లో క‌లిపేందుకు.. ప్రభుత్వం ప్రయ‌త్నిస్తోంద‌న్న ప్రచారం తెర‌మీదికి వ‌చ్చింది. వాస్తవానికి దీనిపై ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి ప్రక‌ట‌న చేయలేదు. కానీ, కొన్ని రోజుల కింద‌ట మాజీ మంత్రి, బీఆర్ ఎస్ నాయ‌కుడు త‌ల‌సాని శ్రీనివాస్‌యాద‌వ్‌ సికింద్రాబాద్ అస్తిత్వానికి పెను ప్రమాదం పొంచి ఉంద‌ని అంటున్నారు. సికింద్రాబాద్ పేరును కూడా మార్చేందుకు ప్రయ‌త్నిస్తున్నార‌ని.. ఇక్కడి నార్త్ జోన్ ప్రాంతాల‌ను మ‌ల్కాజిగిరిలో క‌లిపేందుకు ప్రయ‌త్నిస్తున్నార‌ని ఆయ‌న ఆరోపిస్తున్నారు. సికింద్రాబాద్‌లో నార్త్ జోన్ ప్రాంతాలుగా.. ప్రస్తుతం మ‌ల్కాజిగిరి లోని కొన్ని ప్రాంతాలు, కుత్బుల్లాపూర్, అల్వాల్ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో మెరుగైన స‌దుపాయాలు కూడా ఉన్నాయి. పైగా.. అత్యంత ర‌ద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలుగా కూడా వీటిని గుర్తించారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతాల‌ను అభివృద్ధి వికేంద్రీక‌ర‌ణ‌లో భాగంగా సికింద్రాబాద్‌ను విడ‌దీసి.. మ‌ల్కాజిగిరిలో క‌ల‌పబోతున్నట్టు ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే.. సికింద్రాబాద్‌కు ఈ ప్రాంతాలే కీల‌కం కావ‌డం.. ప్రజ‌లు కూడా ఇవి.. సికింద్రాబాద్‌లోనే ఉండాల‌ని కోరుతున్న నేప‌థ్యంలో వివాదం పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది.

Also Read: Medaram Jathara: మేడారం భక్తులకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ భారీ శుభవార్త.. ఏం ప్రకటించిందో తెలుసా?

ఈ నేపథ్యంలో సికింద్రాబాద్‌ను ప్రత్యేక మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌గా ప్రకటించాలని మంత్రి తలసాని శాంతియుత ర్యాలీకి పిలుపునిచ్చారు. ఈ ర్యాలీకి పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించడంపై మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. తాము ముందుస్తుగానే అన్ని నిబంధనల ప్రకారం దరఖాస్తు చేసుకున్నామని, తొలుత సానుకూలంగా స్పందించిన అధికారులు అకస్మాత్తుగా నిర్ణయాన్ని మార్చుకోవడం సరికాదని ఆయన విమర్శించారు. ప్రభుత్వ ఒత్తిడితోనే పోలీసులు ఇలా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. అలాగే సికింద్రాబాద్ ప్రజల ఆకాంక్ష అయిన ప్రత్యేక మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సాధన కోసం కోర్టును ఆశ్రయించి, చట్టబద్ధంగా ర్యాలీ నిర్వహిస్తామని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఎంతటి పోరాటానికైనా తాము సిద్ధమని ఈ సందర్భంగా ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. అయితే మాజీమంత్రి తలసాని నిర్ణయానికి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించారు.. కానీ ఇప్పుడు కేటీఆర్ మద్దతు గులాబీ పార్టీలో అగ్గి రాజేస్తోంది.

Also Read: Kavitha: తెలంగాణ రాజకీయాల్లోకి మళ్లీ ప్రశాంత్‌ కిశోర్‌.. కవిత పార్టీకి సేవలు

ప్రస్తుతం సికింద్రాబాద్ కార్పొరేషన్ విషయంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయినట్టు తెలుస్తోంది. సికింద్రాబాద్ కార్పొరేషన్ కోసం మాజీమంత్రి తలసాని పోరాటం చేస్తున్నారు. ఈ పోరాటానికి వ్యతిరేకంగా మాజీమంత్రి మల్లారెడ్డి రంగంలోకి దిగినట్టు తెలుస్తోంది. కేటీఆర్ నిర్ణయంపై మాజీమంత్రి మల్లారెడ్డి నారాజ్ అయ్యారని సమాచారం. సికింద్రాబాద్‌కు కేటీఆర్ మద్దతిస్తే.. మా పరిస్థితి ఏంటని మల్లారెడ్డి ప్రశ్నించినట్టు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం మల్కాజ్ గిరి ప్రాంతంలో మాజీమంత్రి మల్లారెడ్డి కీలకంగా ఉన్నారు. మల్కాజ్ గిరి నియోజకవర్గంపై మల్లారెడ్డికి మంచి పట్టు కూడా ఉంది. మల్కాజ్ గిరి నుంచే మల్లారెడ్డి అల్లుడు మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. మల్కాజ్ గిరిలో సికింద్రాబాద్ విలీనం అయితే మల్లారెడ్డికి మరింత కలిసి వస్తుందని ఆయన లెక్కలు వేసుకుంటున్నారట. అందుకే  కేటీఆర్ నిర్ణయాన్ని మల్లారెడ్డి తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది.

Also Read: Viral Pic: ఈ 'స్టార్ యువకులకు వధువు కావలెను'.. పెళ్లి కాని యువకుల బ్యానర్ ఫొటో వైరల్‌

ఇదిలా ఉంటే.. ఇప్పుడు ఇదే రేసులోకి మల్కాజ్ గిరి ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్ దిగారు. మల్కాజ్ గిరిలో సికింద్రాబాద్ విలీనానికి ఈటెల రాజేందర్ బహిరంగంగానే మద్దతు ప్రకటించారు. అవసరమైతే మల్కాజ్ గిరి కోసం ప్రత్యేకంగా పోరాటం చేస్తానని ఈటెల అంటున్నారు. సికింద్రాబాద్ ప్రాంతాన్ని మల్కాజ్ గిరిలో విలీనం చేయాలని ఈటెల రాజేందర్ బలంగా కోరుకుంటున్నారు. విలీనం జరిగితే తనకు రాజకీయంగా మరింత కలిసివస్తుందని ఈటెల లెక్కలు వేసుకుంటున్నారట. ఇదే సమయంలో మల్లారెడ్డి ఫ్యామిలీకి రాజకీయంగా చెక్ పెట్టొచ్చని భావిస్తున్నారట. కానీ ఎప్పుడైతే మల్కాజ్ గిరి విషయంలో ఈటెల రంగంలోకి దిగిపోయారో.. అప్పటినుంచి మల్లారెడ్డిలో టెన్షన్ పెరిగిపోతుందట. ఈటెల నేరుగా మల్కాజ్ గిరి కోసం పోరాటానికి రెడీ అనడంతో తమ పొలిటికల్ లైఫ్ ఇబ్బందుల్లో పడుతుందని మల్లారెడ్డి భావిస్తున్నారట. వచ్చే ఎన్నికల్లో ఈ వ్యవహారమే రాజకీయ అస్త్రంగా మారే అవకాశం ఉందని లెక్కలు వేసుకుంటున్నారట. కానీ బీఆర్‌ఎస్ హైకమాండ్ మాత్రం.. సికింద్రాబాద్‌కే జై కొట్టడంతో.. మల్లన్న వర్గం.. రామన్న తీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నట్టు టాక్ వినిపిస్తోంది. 

మొత్తంమీద సికింద్రాబాద్ విలీనం వ్యవహారం కారు పార్టీలో ప్రకంపనలు రేపుతోంది. సికింద్రాబాద్ ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ కోసం తలసాని ఉద్యమానికి రెడీ అయితే.. మాజీమంత్రి మల్లారెడ్డి మాత్రం.. విలీనం జరగాల్సిందే అంటున్నారు. అటు కేటీఆర్ కూడా తలసానికి మద్దతు ప్రకటించి.. తొందరపడ్డారని మాల్లారెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారట. ఇప్పటికైనా కేటీఆర్ మరోసారి పునరాలోచన చేయాలని మల్లారెడ్డి అంటున్నారట. మరోవైపు మల్కాజ్ గిరి ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్ కూడా రంగంలోకి దిగుతుండటంతో.. రానున్న రోజుల్లో లష్కర్ వేదికగా రాజకీయం తారాస్థాయికి చేరుతుందని పొలిటికల్ సర్కిల్స్ లో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

brs partyGroup PoliticsDistrict ReorganizationHyderabadSecunderabad Corporation

Trending News