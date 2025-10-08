Telangana BC Reservations: ఇన్నాళ్లు పట్టించుకోకుండా ఎన్నికల ముంగిట రేవంత్ రెడ్డి బీసీ రిజర్వేషన్లపై హడావుడి చేయడం మొత్తం రాజకీయమేనని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, మాజీ మంత్రి వి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఆరోపించారు. 'కామారెడ్డిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బీసీల కోసం ఎన్నో హామీలు ఇచ్చింది. 22 నెలలు మాట్లాడకుండా ఉండి ఈ రోజు హడావుడిగా 42 శాతం రిజర్వేషన్లు అంటున్నారు. చట్టబద్ధతతో ఇస్తామన్నారు. కానీ ఎందుకు చట్టబద్ధత లేదు?' అని ప్రశ్నించారు.
బీసీ రిజర్వేషన్లపై హైకోర్టులో జరుగుతున్న విచారణపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'గవర్నర్ దగ్గర పెండింగ్ ఉండగా జీవో ఎందుకు ఇచ్చారు? హైకోర్టు కూడా అదే అడుగుతుంది. మహారాష్ట్ర ఎన్నికల కోసం కులగణన చేశారు. బీహార్ ఎన్నికల కోసం బీసీ రిజర్వేషన్లు చేస్తున్నారు. ఎన్నికల డ్రామా తప్ప ఏమీ లేదు' అని మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ స్పష్టం చేశారు.
'ఎన్నికల తర్వాత కోర్టు కొట్టి వేస్తే పరిస్థితి ఏమిటి? గెలిచిన వాళ్లు, డబ్బులు ఖర్చు పెట్టిన వాళ్లు ఎటు పోతారు. రాజకీయం కోసమే హైకోర్టు దగ్గర పోయి హంగామా చేస్తున్నారు. హైకోర్టు అంగీకరిస్తే సంతోషమే. కానీ జడ్జి ప్రశ్నలకు సమాధానం లేదు. చట్టబద్ధంగా ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం' అని మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తెలిపారు. 'బీసీ మంత్రులు మాత్రమే హైకోర్టుకు వెళ్లారు. ఓసీ మంత్రులు వ్యతిరేకమా? రేపటి నుంచి ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ ప్రకారం సంతోషంగా పోతాం. ఏదైనా అయితే ప్రభుత్వానిదే బాధ్యత' అని స్పష్టం చేశారు.
'బీసీ రిజర్వేషన్లకు చట్టబద్దత ఎక్కడ ఉంది? గవర్నర్ దగ్గర బిల్ పెండింగ్లో ఉండగా జీవో ఎలా ఇస్తారని ప్రభుత్వాన్ని కోర్టు ప్రశ్నించింది. రాష్ట్రపతి వద్ద బిల్లు ఆమోదింపచేస్తామంటే అసెంబ్లీలో మేము మద్దతు ఇచ్చాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణను ప్రయోగశాలగా మార్చింది' అని మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తెలిపారు. 'బీసీలు, ఓసీల మధ్య చిచ్చు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తమ రాజకీయ అవసరాల కోసం బీసీలను బలిపశువులను చేయొద్దు. ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో వ్యవహరించాలి' అని డిమాండ్ చేశారు.
'కేసు వేసినవారు ఏ పార్టీ వ్యక్తి అనేది చూడాలి తప్ప మొత్తం సామాజిక వర్గానికి ఆపాదించకూడదు. ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వస్తే బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేస్తారు. గెలిచిన వారు పదవులు కోల్పోకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిదే' అని మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే వినయ్ భాస్కర్, కార్పొరేషన్ మాజీ చైర్మన్లు బాలరాజు యాదవ్, పల్లె రవికుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
