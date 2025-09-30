English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

BRS Party Slams To Revanth Reddy: బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశం కోర్టులో కేసు ఉన్నా కూడా ఇచ్చిన తెలంగాణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రకటన చెల్లదని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ కుండబద్దలు కొట్టింది. ఈ విషయం రేవంత్‌ రెడ్డి ఆత్మసాక్షికి తెలియదా? అని ప్రశ్నించింది.

Telangana Local Body Elections: కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అబద్దాలతో పాలన సాగిస్తోందని.. ఇతర రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణలో అన్ని గ్యారంటీలు అమలయ్యాయని కాంగ్రెస్ నాయకులు ప్రచారం చేసుకుంటున్నారని మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్‌ గౌడ్‌ తెలిపారు. ప్రజలను కొన్ని సార్లు మోసం చేయవచ్చు కానీ అన్ని సార్లు మోసం చేయలేరని ప్రకటించారు. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లపై అదే మోసాన్ని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొనసాగిస్తోందని విమర్శించారు. బీసీ రిజర్వేషన్ల పెంపుపై కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేదని తెలిపారు.

బీసీ రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేయకుండా అడ్డగోలుగా ఇచ్చిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రకటనపై మంగళవారం బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు తప్పుబట్టారు. హైదరాబాద్‌లోని పార్టీ కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్‌ గౌడ్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'ఇప్పుడు జీవో తెచ్చారు. ఆరు నెలలలోపే రిజర్వేషన్లు పెంచుతామన్నారు. అప్పుడే ఎందుకు జీవో తేలేదు' అని రేవంత్‌ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్‌ గౌడ్‌ ప్రశ్నించారు. జీవోతోనే పని అయ్యేదుంటే అసెంబ్లీలో ఏక గ్రీవ తీర్మానం ఎందుకు? బిల్లు గవర్నర్, రాష్ట్రపతి దగ్గరకు ఎందుకు? నిలదీశారు.

'జీవో తెచ్చినట్టే తెచ్చి కోర్టులో కేసులు వేయించారు. కోర్టులో కేసు ఉన్నా స్థానిక ఎన్నికల ప్రకటన ఇచ్చారు. ఈ జీవో చెల్లదని వారి ఆత్మసాక్షికి తెలియదా? ఇతర రాష్ట్రాల్లో జీవో ద్వారా రిజర్వేషన్లు పెంచితే కోర్టులు కొట్టేశాయని ఈ ప్రభుత్వానికి తెలియదా?' అని రేవంత్‌ రెడ్డిని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు శ్రీనివాస్‌ గౌడ్‌ ప్రశ్నించారు. అసెంబ్లీలో బిల్లును ఆమోదించి ప్రధానిని ఎందుకు కలవలేదు? ప్రధాని దగ్గరకు అఖిల పక్షాన్ని ఎందుకు తీసుకెళ్లలేదు? అని ప్రశ్నలు సంధించారు.

కాంగ్రెస్, బీజేపీలు కలిసి బీసీలకు రిజర్వేషన్లు దక్కకుండా కుట్ర చేస్తున్నాయని మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్‌ గౌడ్‌ విమర్శించారు. ఆర్థికంగా వ్యయ ప్రయాసలకు ఓర్చి ఎన్నికల్లో గెలిచిన వారి పరిస్థితి కోర్టు కొట్టేస్తే ఏమిటి అని ప్రశ్నించారు. బీసీలను రేవంత్‌ రెడ్డి ఆర్థికంగా దివాళా తీయించాలనుకుంటుందా అని సందేహం వ్యక్తం చేశారు. సుప్రీం కోర్టులో ఎవరు చిన్న పిటిషన్ వేసినా మొత్తం ఎన్నికల ప్రక్రియను రద్దు చేసే అవకాశం ఉందని గుర్తుచేశారు. బీసీలను కాంగ్రెస్ తెలివి లేని వాళ్లుగా భావిస్తోందా? ఎన్నికల్లో గెలిచిన బీసీల పదవులు రద్దయితే వారికి ఉన్నత పదవులు ఇస్తామని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హామీ ఇస్తుందా? అని రేవంత్‌ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్‌ గౌడ్‌ సవాల్‌ చేశారు.

'కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ లో పేర్కొన్న ఏ ఒక్క అంశాన్ని అమలు చేయడం లేదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన చేతుల్లో ఉన్న హామీలు కూడా అమలు చేయడం లేదు. విద్యా ఉద్యోగాల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల పెంపునకు జీవో ఎందుకు జారీ చేయలేదు. తొమ్మిదో షెడ్యూల్ లో చేర్చినపుడే బీసీ రిజర్వేషన్ల పెంపునకు చట్టబద్దత వస్తుంది తప్ప ఇంకో మార్గం లేదు' అని మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్‌ గౌడ్‌ తెలిపారు.

