Lambadis Remove From ST List: అన్నింట్లో విఫలమవుతున్న రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం.. ఇప్పుడు లంబాడీలను షెడ్యూల్ జాబితా నుంచి తొలగించే కుట్ర జరుగుతోందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ వ్యవహారంపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. రేవంత్ రెడ్డి కుట్రపూరితంగా లంబాడీలను ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించే కుట్ర చేస్తున్నాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాజకీయంగా భూ స్థాపితం చేస్తామని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు సత్యవతి రాథోడ్, మాలోత్ కవిత హెచ్చరించారు.
మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని తహశీల్దార్ సెంటర్లో ఆదివారం నిర్వహించిన లంబాడీల ఆత్మగౌరవ సభలో మాజీ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్, మాజీ ఎంపీ మాలోత్ కవిత మాట్లాడారు. తెలంగాణలో లంబాడీలను ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించేందుకు కుట్ర జరుగుతోందని తెలిపారు. లంబాడీలను ఎస్టీ జాబితా నుంచి ఎవరైనా తొలగిస్తే వారిని రాజకీయంగా భూ స్థాపితం చేస్తామని హెచ్చరించారు. లంబాడీల హక్కుల కోసం ఐక్యంగా ఉద్యమించాలని పిలుపునిచ్చారు.
ఆదివాసీ సోదరులు వారి హక్కుల కోసం పోరాడాలి.. కానీ ఎస్టీ జాబితా నుంచి లంబాడీలను తొలగించాలని పోరాటం చేయడం తగదని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు సత్యవతి రాథోడ్, మాలోత్ కవిత పేర్కొన్నారు. రాజ్యాంగబద్ధంగా 108/1979 చట్టం ద్వారా లంబాడీలను ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చారని గుర్తు చేశారు. ఎస్టీ రిజర్వేషన్ లంబాడీల ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించిన విషయమని తాము ఎవరికి వ్యతిరేకం కాదని స్పష్టం చేశారు. కొందరు కావాలనే తమ పై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని తెలిపారు.
రిజర్వేషన్ లను తొలగించాలని కొందరు గతంలో హైకోర్టుకు వెళితే కోర్టు పరిధి లో లేదని తేల్చి చెప్పిందని సత్యవతి రాథోడ్, మాలోత్ కవిత గుర్తు చేశారు. అయినా కొందరు పెట్టిన చిచ్చుతో సుప్రీంకోర్టు వరకు ఈ సమస్య వెళ్లిందని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా మహబూబాబాద్లో లంబాడీ సోదరులు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. స్టేజీపై లంబాడీ మహిళలు నెత్తిపై బిందెలు పెట్టుకొని చేసిన నృత్యం అందరిని ఆకట్టుకుంది. ఈ ఆత్మగౌరవ సభలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాజీ ఎమ్మెల్యే శంకర్ నాయక్, జిల్లా వైద్యశాఖ అధికారి రవి రాథోడ్, లంబాడీ సంఘాల నాయకులు, విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
