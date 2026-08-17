Kalyana Lakshmi Scheme Ban: కల్యాణలక్ష్మి, షాదీముబారక్ పథకాలకు తూట్లు పొడిచే కుట్ర జరుగుతోందని.. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన తులం బంగారం హామీ ఇవ్వలేక ఆ పథకాలను రద్దు చేయాలని రేవంత్ రెడ్డి చూస్తున్నట్లు బీఆర్ఎస్ పార్టీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. కల్యాణలక్ష్మి, షాదీముబారక్ పథకాలు కొనసాగించాలని.. ఆర్థిక సహాయంతోపాటు తులం బంగారం కూడా ఇవ్వాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
కల్యాణలక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాల రద్దుకు రేవంత్ రెడ్డి కుట్ర చేస్తున్న దానికి నిరసనగా ధర్నాలు చేయాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పిలుపు మేరకు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు పెద్ద ఎత్తున ధర్నాలు చేశారు. హైదరాబాద్తోపాటు రాష్ట్రంలోని అన్ని నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ మంత్రులు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు, కార్యకర్తలు నిరసన చేపట్టారు. రేవంత్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.
హైదరాబాద్లో కల్యాణలక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాల అమలుపై బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు ఆందోళనకు దిగాయి. ఉప్పల్ నియోజకవర్గానికి చెందిన బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు రోడ్డెక్కి హబ్సిగూడ చౌరస్తాలో రోడ్డుపై బైఠాయించి రేవంత్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. కల్యాణలక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాలను ప్రభుత్వం వెంటనే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. పేద కుటుంబాలకు అండగా నిలిచే ఈ పథకాల అమలులో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి హితవు పలికారు. సోమా శేఖర్, సైజన్ శేఖర్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ నిరసనలో పెద్ద ఎత్తున బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు హాజరయ్యారు.
వికారాబాద్లో..
కల్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాలపై స్టేను వెంటనే ఎత్తివేసి అర్హులైన లబ్ధిదారులకు ఆర్థిక సహాయం అందించాలని డిమాండ్ చేస్తూ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు వికారాబాద్ ఆర్డీవో కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ నాయకులు మాట్లాడుతూ.. పేద కుటుంబాలకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉన్న కల్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాలపై స్టే కొనసాగడంతో అనేక మంది అర్హులైన లబ్ధిదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని వాపోయారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి స్టేను ఎత్తివేసి.. పెండింగ్లో ఉన్న దరఖాస్తులను పరిశీలించి అర్హులకు నిధులు మంజూరు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. పేద కుటుంబాల ఆడపిల్లల వివాహాలకు అండగా నిలిచే ఈ పథకాలను ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా కొనసాగించాలని నాయకులు కోరారు.
సంగారెడ్డిలో
కల్యాణలక్ష్మీ, షాదీ ముబారక్ పథకాలను కొనసాగించాలని కోరుతూ గులాబీ శ్రేణులు సంగారెడ్డిలో కలెక్టరేట్ ఎదుట ఆందోళన చేపట్టారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కల్యాణలక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ వెంటనే పునరుద్ధరించాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు చింతా ప్రభాకర్, మాణిక్ రావు, మాజీ ఎమ్మెల్యే క్రాంతి కిరణ్ డిమాండ్ చేశారు. కేసీఆర్ తీసుకువచ్చిన ఆ పథకాలను రద్దు చేయాలనే కుట్రలో భాగంగానే రేవంత్ రెడ్డి ఆ పథకాలు నిలిపివేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.