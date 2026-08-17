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BRS Party Protest: 'కల్యాణలక్ష్మీ, షాదీ ముబారక్‌' రద్దుకు రేవంత్ రెడ్డి కుట్ర.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఆందోళనలు

BRS Party Statewide Protest To Continue Kalyana Lakshmi Scheme: పేద ఆడబిడ్డల పెళ్లికి మేనమామ కట్నంగా అందించే కల్యాణలక్ష్మీ పథకాన్ని రద్దు చేస్తారనే వార్తల నేపథ్యంలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ భారీ ఆందోళనలు చేపట్టింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ధర్నా, నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 17, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:41 PM IST
BRS Party Protest: 'కల్యాణలక్ష్మీ, షాదీ ముబారక్‌' రద్దుకు రేవంత్ రెడ్డి కుట్ర.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఆందోళనలు
Image Credit: BRS Party Protest

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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BRS Party Protest: 'కల్యాణలక్ష్మీ, షాదీ ముబారక్‌' రద్దుకు రేవంత్ రెడ్డి కుట్ర.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఆందోళనలు
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