Salute To Students: నీట్ పేపర్ లీక్ అంశంపై విద్యార్థులు సాగిస్తున్న పోరాటానికి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం దిగివచ్చింది. విద్యార్థుల ఆందోళనకు తలొగ్గిన కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా హర్షం వ్యక్తమవుతుండగా.. వివిధ రంగాల ప్రముఖులు, ఆయా రాజకీయ పార్టీల నాయకులు స్పందిస్తున్నారు. ఈ పరిణామాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ స్వాగతించింది. విద్యార్థుల పోరాటానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ హ్యాట్సఫ్ చెప్పింది.
కేటీఆర్, హరీశ్ రావు స్పందన
బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ స్పందించారు. 'అధికారంలో ఉన్నవారి కంటే ప్రజల శక్తి ఎప్పుడూ గొప్పది. జెన్ జీ' అని పోస్టు చేసి విక్టరీ (✌️) ఎమోజీ పోస్టు చేశారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. 'దేశంలోని యువతకు ఇది ఒక గొప్ప విజయం. సామాజిక దృక్పథంలో వస్తున్న మార్పు నిజంగానే కనిపిస్తోంది. అభినందనలు' అని పోస్టు చేశారు.
“Power of people is always greater than the people in power “
Gen Z ✌️
— KTR (@KTRBRS) July 25, 2026
Major victory for the country’s youth. The vibe shift is real.
Congratulations !!
— Harish Rao Thanneeru (@BRSHarish) July 25, 2026
తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్
ఇక హైదరాబాద్లోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ప్రెస్మీట్ నిర్వహించి దేశ రాజకీయ పరిణామాలపై స్పందించారు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా ప్రజాస్వామ్య విజయం.. విద్యార్థులు, యువత కాక్రోచ్ల విజయం అని ప్రకటించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరపున విద్యార్థులకు హ్యాట్సాఫ్ చెప్పారు. విద్యార్థులను చూసి దేశం గర్విస్తోందని చెప్పారు. 'విద్యార్థుల ఉద్యమం ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాం. ఇప్పటికైనా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది' అని తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ సూచించారు.
'తరం మారుతోంది.. ఇక అందరి వైపు చూస్తుంది. లాఠీఛార్జ్ చేసినా.. దమనకాండకు పాల్పడినా.. దేశద్రోహులు అని చెప్పినా కేంద్రం దిగి రాక తప్పలేదు. విద్యార్థుల పోరాటంలో న్యాయం ఉందని కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు సంఘీభావం ప్రకటించారు' అని మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గుర్తుచేశారు. విద్యార్థుల పోరాటాన్ని చూసి ప్రభుత్వాలు గుణపాఠంలా తీసుకోవాలని చెప్పారు. మేనిఫెస్టోలు ప్రకటించే సమయంలో, హామీలు ఇచ్చేటపుడు పార్టీలు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. 'విద్యార్థుల దెబ్బకు పార్లమెంట్ గేట్లు మూయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఆలోచించండి. ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడిన వారికి విద్యార్థులు ఇచ్చిన సమాధానం' అని తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ తెలిపారు.
దేశపతి శ్రీనివాస్ చురకలు
'ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా ఈ దేశ యువత సాధించిన అసాధారణ విజయం! ప్రజాస్వామ్య శక్తులకు ఇది నూతన ప్రేరణ. ప్రజలు పాలనలో జవాబుదారీతనాన్ని, కోరుకుంటున్నారు. ఇది కొత్త రాజకీయాలకు నాంది కావాలి. అవాక్కయిన అంధ భక్తులారా ఇక ఇన్స్టాగ్రామ్ యూనివర్సిటీ తెరుద్దామనే ఆలోచనలు ఆపి ఇప్పటికైనా ప్రజాస్వామ్యాన్ని గౌరవించడం నేర్చుకోండి' అని బీజేపీ నాయకులకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ దేశపతి శ్రీనివాస్ సూచించారు.
రాజీనామా విద్యార్థుల ఉద్యమం ఫలితమే
'ప్రజాగ్రహానికి ఎవరైనా తల వంచాల్సిందే. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా విద్యార్థుల ఉద్యమం ఫలితమే' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాజీ ఎమ్మెల్యే మర్రి జనార్దన్ రెడ్డి తెలిపారు. కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయడం సంపూర్ణంగా విద్యార్థుల విజయం అని ప్రకటించారు. 'నీట్ ప్రశ్నా పత్రాల లీకేజి విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ విద్యాశాఖ వైఫల్యం స్పష్టంగా ఉంది. ఈ విషయంలో బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని విద్యార్థులు, యువకులు, విద్యావేత్తలు ఎంతగా కోరినా కేంద్రం పెడచెవిన పెట్టడంతోనే పరిస్థితి చేయి దాటింది' అని తెలిపారు.
pic.twitter.com/WOkqGbN526🔥యువత తిరగబడితే ఏ పీఠమైనా…
ఇది యువశక్తి విజయం... ప్రశ్నించే గొంతుకల విజయం!"
"అధికార మదం, అధిపత్య అహంకారం ఎంతటిదైనా... ప్రజాస్వామ్యంలో సమిష్టి విద్యార్థి చైతన్యం ముందు మోకాలిల్లాల్సిందే!
✊ విద్యార్థి ఉద్యమం ముందు అధిపత్య అహంకారం తలవంచక తప్పలేదు!
💥ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా💥
— Prof Dasoju Sravan Kumar (@sravandasoju) July 25, 2026