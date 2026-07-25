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జెన్‌జీ ఉద్యమంతో దేశం గర్విస్తోంది.. విద్యార్థుల పోరాటానికి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ హ్యాట్సాఫ్‌

BRS Party And KTR Harish Rao Welcomes Dharmendra Pradhan Resignation: అలుపెరగని పోరాటినిక తలొగ్గిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ధర్మేంద్ర ప్రదాన్‌తో రాజీనామా చేయించడంతో దేశవ్యాప్తంగా హర్షం వ్యక్తం చేస్తోంది. కేంద్ర మంత్రి రాజీనామాను బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ స్వాగతించింది. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థుల పోరాటానికి హ్యాట్సఫ్‌ చెప్పింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 25, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:45 PM IST
జెన్‌జీ ఉద్యమంతో దేశం గర్విస్తోంది.. విద్యార్థుల పోరాటానికి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ హ్యాట్సాఫ్‌
Image Credit: BRS Party

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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జెన్‌జీ ఉద్యమంతో దేశం గర్విస్తోంది.. విద్యార్థుల పోరాటానికి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ హ్యాట్సాఫ్‌
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