English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • BRS Party: నికృష్టమైన పొన్నం ప్రభాకర్‌, తుమ్మల తెలంగాణలో ఉండడం దురదృష్టకరం

BRS Party: నికృష్టమైన పొన్నం ప్రభాకర్‌, తుమ్మల తెలంగాణలో ఉండడం దురదృష్టకరం

Tummala And Ponnam Must Say Apology To Maganti Sunitha Gopinath Tears: రాజకీయాలు హుందాగా ఉండాలి.. మానవత్వం ఉండాలి కానీ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నాయకులు అవేవీ లేకుండా వ్యవహరిస్తుండడంపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. భర్త పోయి రోదిస్తున్న మాగంటి సునీత కన్నీటిపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేయడాన్ని తప్పుబట్టింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 14, 2025, 03:54 PM IST

Trending Photos

Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
6
Bigg Boss Wild Card Contestants
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
School Holiday: తెలుగు విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..!
5
AP School Holiday 2025
School Holiday: తెలుగు విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..!
Surya Gochar: త్వరలో తులా రాశిలో సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మలుపు..
5
Surya Gochar
Surya Gochar: త్వరలో తులా రాశిలో సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మలుపు..
SSC Jobs: పరీక్షా లేకుండానే డిగ్రీ అర్హతతో SSCలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!
5
Staff Selection Commission Notification
SSC Jobs: పరీక్షా లేకుండానే డిగ్రీ అర్హతతో SSCలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!
BRS Party: నికృష్టమైన పొన్నం ప్రభాకర్‌, తుమ్మల తెలంగాణలో ఉండడం దురదృష్టకరం

Maganti Sunitha Gopinath Tears: ఉత్కంఠ రేపుతున్న జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నీచంగా వ్యవహరిస్తోంది. భర్తను కోల్పోయి తీవ్ర దుఃఖంలో ఉన్న బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతా గోపీనాథ్‌ కన్నీటిపై కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నాయకులు చేస్తున్న నీచపు వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి. మాగంటి సునీత కన్నీటిని రాజకీయం చేయడాన్ని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది. తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, పొన్నం ప్రభాకర్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండించారు. అలాంటి నాయకులు తెలంగాణలో ఉండడం దురదృష్టకరమని ప్రకటించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Chandrababu Shock: తెలంగాణలో చంద్రబాబుకు భారీ షాక్‌.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలో భారీ చేరికలు

'తుమ్మల నాగేశ్వరరావు అసలు మనిషేనా? అసలు మానవత్వం ఉందా? ప్రజల నుంచి వచ్చిన స్పందనతో మాగంటి సునీత కన్నీళ్లు పెట్టారు. కమ్మ సామాజికవర్గం వాళ్లు ఓట్లు వేస్తే అదే సామాజికవర్గం నుంచి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు మంత్రి అయ్యారు. అదే సామాజికవర్గం ఎమ్మెల్యే చనిపోతే ఉప ఎన్నిక వచ్చింది' అని మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్‌ గౌడ్‌ తెలిపారు. మాగంటి సునీత బిడ్డలు, కొడుకు ప్రచారం చేస్తే యాక్షన్ ఎట్లా అవుతుందని ప్రశ్నించారు. తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, పొన్నం ప్రభాకర్ వెంటనే మాగంటి సునీతకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎమ్మెల్యేలు చనిపోతే ఉప ఎన్నికలు వచ్చాయని గుర్తుచేశారు.

Also Read: EPFO CBT Decisions: అదిరిపోయిన ఈపీఎఫ్ఓ 3.0.. ఉద్యోగులకు ప్రకటించిన భారీ కానుకలు ఇవే!

'పొన్నం ప్రభాకర్ మాట్లాడుతుంటే పక్కనే మేయర్ ఉన్నారు బిఆర్ఎస్ నుంచి గెలిచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. మేయర్ స్పందించి ఉంటే బాగుండేది. రాజీవ్ గాంధీ చనిపోతే దేశ వ్యాప్తంగా రాజీవ్ గాంధీ ఫోటోలతో ప్రచారం చేయలేదా? ఆడబిడ్డను తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, పొన్నం ప్రభాకర్ అవమానించారు. మంత్రుల భాషను మహిళలు వినాలి.. వారికి బుద్ధి చెప్పాలి' అని మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్‌ గౌడ్‌ విజ్ఞప్తి చేశారు.

Also Read: Harish Rao: 'రేవంత్‌ రెడ్డి చేతకానితనంతో కుప్పకూలుతున్న తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ'

'జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో ఓటమి భయంతో మంత్రులకు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు వెన్నులో వణుకు పుడుతోంది. తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, పొన్నం ప్రభాకర్ మహిళా లోకాన్ని అవమానించేలా మాట్లాడారు. వారిద్దరూ చనిపోతే మీ భార్యలు ఏడవరా చెప్పాలి' అని ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు సవాల్‌ చేశారు. ఇలాంటి నికృష్టమైన నాయకులు తెలంగాణలో ఉండటం దురదృష్టకరమని ప్రకటించారు. ఇందిరాగాంధీ,రాజీవ్ గాంధీ చనిపోతే అందరూ సానుభూతి చూపారని గుర్తుచేశారు.

'పొన్నం ప్రభాకర్, మేయర్ విజయలక్ష్మి, విజయారెడ్డిని పక్కన పెట్టుకుని మాగంటి సునీతపై కామెంట్స్ చేశారు. పాలేరు ఉప ఎన్నికల్లో తుమ్మల నాగేశ్వరరావు రాంరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి సతీమణి సుచరితపై గెలిచారు. ఆడబిడ్డలు, భర్తలు చనిపోయిన వారిని అవమానించేలా మాట్లాడిన తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, పొన్నం ప్రభాకర్ తెలంగాణ మహిళా సమాజానికి క్షమాపణలు చెప్పాలి' అని ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు డిమాండ్‌ చేశారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Maganti Sunitha Gopinathbrs partyJubilee HillsTelangana BhavanV Srinivas Goud

Trending News