BRS Party: నికృష్టమైన పొన్నం ప్రభాకర్‌, తుమ్మల తెలంగాణలో ఉండడం దురదృష్టకరం

Maganti Sunitha Gopinath Tears: ఉత్కంఠ రేపుతున్న జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నీచంగా వ్యవహరిస్తోంది. భర్తను కోల్పోయి తీవ్ర దుఃఖంలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతా గోపీనాథ్ కన్నీటిపై కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు చేస్తున్న నీచపు వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి. మాగంటి సునీత కన్నీటిని రాజకీయం చేయడాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది. తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, పొన్నం ప్రభాకర్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండించారు. అలాంటి నాయకులు తెలంగాణలో ఉండడం దురదృష్టకరమని ప్రకటించింది.
Also Read: Chandrababu Shock: తెలంగాణలో చంద్రబాబుకు భారీ షాక్.. బీఆర్ఎస్ పార్టీలో భారీ చేరికలు
'తుమ్మల నాగేశ్వరరావు అసలు మనిషేనా? అసలు మానవత్వం ఉందా? ప్రజల నుంచి వచ్చిన స్పందనతో మాగంటి సునీత కన్నీళ్లు పెట్టారు. కమ్మ సామాజికవర్గం వాళ్లు ఓట్లు వేస్తే అదే సామాజికవర్గం నుంచి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు మంత్రి అయ్యారు. అదే సామాజికవర్గం ఎమ్మెల్యే చనిపోతే ఉప ఎన్నిక వచ్చింది' అని మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తెలిపారు. మాగంటి సునీత బిడ్డలు, కొడుకు ప్రచారం చేస్తే యాక్షన్ ఎట్లా అవుతుందని ప్రశ్నించారు. తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, పొన్నం ప్రభాకర్ వెంటనే మాగంటి సునీతకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎమ్మెల్యేలు చనిపోతే ఉప ఎన్నికలు వచ్చాయని గుర్తుచేశారు.
Also Read: EPFO CBT Decisions: అదిరిపోయిన ఈపీఎఫ్ఓ 3.0.. ఉద్యోగులకు ప్రకటించిన భారీ కానుకలు ఇవే!
'పొన్నం ప్రభాకర్ మాట్లాడుతుంటే పక్కనే మేయర్ ఉన్నారు బిఆర్ఎస్ నుంచి గెలిచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. మేయర్ స్పందించి ఉంటే బాగుండేది. రాజీవ్ గాంధీ చనిపోతే దేశ వ్యాప్తంగా రాజీవ్ గాంధీ ఫోటోలతో ప్రచారం చేయలేదా? ఆడబిడ్డను తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, పొన్నం ప్రభాకర్ అవమానించారు. మంత్రుల భాషను మహిళలు వినాలి.. వారికి బుద్ధి చెప్పాలి' అని మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
Also Read: Harish Rao: 'రేవంత్ రెడ్డి చేతకానితనంతో కుప్పకూలుతున్న తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ'
'జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో ఓటమి భయంతో మంత్రులకు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు వెన్నులో వణుకు పుడుతోంది. తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, పొన్నం ప్రభాకర్ మహిళా లోకాన్ని అవమానించేలా మాట్లాడారు. వారిద్దరూ చనిపోతే మీ భార్యలు ఏడవరా చెప్పాలి' అని ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు సవాల్ చేశారు. ఇలాంటి నికృష్టమైన నాయకులు తెలంగాణలో ఉండటం దురదృష్టకరమని ప్రకటించారు. ఇందిరాగాంధీ,రాజీవ్ గాంధీ చనిపోతే అందరూ సానుభూతి చూపారని గుర్తుచేశారు.
'పొన్నం ప్రభాకర్, మేయర్ విజయలక్ష్మి, విజయారెడ్డిని పక్కన పెట్టుకుని మాగంటి సునీతపై కామెంట్స్ చేశారు. పాలేరు ఉప ఎన్నికల్లో తుమ్మల నాగేశ్వరరావు రాంరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి సతీమణి సుచరితపై గెలిచారు. ఆడబిడ్డలు, భర్తలు చనిపోయిన వారిని అవమానించేలా మాట్లాడిన తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, పొన్నం ప్రభాకర్ తెలంగాణ మహిళా సమాజానికి క్షమాపణలు చెప్పాలి' అని ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు డిమాండ్ చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి