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Jagadish Reddy: 'బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలోకి కొండా సురేఖకు నో ఎంట్రీ.. గేటు కూడా తాకనివ్వం'

BRS Party No Entry To Konda Surekha: తెలంగాణ మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్‌కు గురయిన మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖను తమ పార్టీలో చేర్చుకునే అవకాశం లేదని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ప్రకటించింది. కొండా సురేఖ అంశంపై మాజీ మంత్రి జగదీశ్‌ రెడ్డి కీలక ప్రకటన చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 04, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:17 PM IST
Jagadish Reddy: 'బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలోకి కొండా సురేఖకు నో ఎంట్రీ.. గేటు కూడా తాకనివ్వం'
Image Credit: Jagadish Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Jagadish Reddy: 'బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలోకి కొండా సురేఖకు నో ఎంట్రీ.. గేటు కూడా తాకనివ్వం'
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