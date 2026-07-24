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KTR: జెన్ జీ యువతరంతో పెట్టుకోవద్దు.. ప్రధాని మోదీని హెచ్చరించిన కేటీఆర్‌

KT Rama Rao Hot Comments On Narendra Modi A Head NEET Paper Leak: 'ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విశ్వగురువు కదా! మరి ఎందుకు నోరు విప్పుతలేవు? ఎందుకు మాట్లాడుతలేవు? రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధమే ఆపినోళ్లు పిల్లల కన్నీళ్లు ఆపలేవా? పిల్లల మీద జరుగుతున్న దాడి ఆపలేవా?' అని ప్రధాని మోదీని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ ప్రశ్నించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 24, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:23 PM IST
KTR: జెన్ జీ యువతరంతో పెట్టుకోవద్దు.. ప్రధాని మోదీని హెచ్చరించిన కేటీఆర్‌
Image Credit: KTR Speech At Dharna (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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