/KTR: జెన్ జీ యువతరంతో పెట్టుకోవద్దు.. ప్రధాని మోదీని హెచ్చరించిన కేటీఆర్‌

NEET Paper Leak Row: 'మోదీ మీరు పెట్టుకోకూడని వారితో పెట్టుకున్నారు, యువతరంతో పెట్టుకున్నారు. జాగ్రత్త పడండి. స్వరం మారుతున్నది స్వరం మారుతున్నది రాజ్యం ఉలికి పడు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గర్జించారు. స్వరం మారుతున్నది, నవతరం మారుతున్నది అని కేంద్రం తెలుసుకోవాలని హితవు పలికారు. 'శ్రీలంకలో ఈ యువతరం ఉరికించి ప్రభుత్వాలను పాతరేసింది. అలాంటి యువతరంతో పెట్టుకోవద్దు' అని మోదీ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు.
ఢిల్లీలో విద్యార్థుల పోరాటానికి సంఘీభావంగా భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) పార్టీ విద్యార్థి విభాగం ఇందిరా పార్కులో భారీ నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఈ కార్యక్రమానికి పెద్ద ఎత్తున హాజరైన యువతను ఉద్దేశించి బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేయడమే కాకుండా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేశారు.
రాజ్యమా ఉలికిపడు..
తరం మారుతున్నది,
స్వరం మారుతున్నది,
నవతరం పంథా మారుతున్నది,
నువ్వు ఎవరితో పెట్టుకోవద్దో వారితోనే పెట్టుకున్నావ్ మోదీ!
- బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ @KTRBRS 🔥 pic.twitter.com/rxbFsyYvYY
— BRS Party (@BRSparty) July 24, 2026
'తమ హక్కుల కోసం పోరాడుతున్న యువతరాన్ని తీవ్రవాదులు, దేశద్రోహులు, పాకిస్తానీలు అంటూ అడ్డగోలుగా మాట్లాడుతున్నారు. కేంద్రానికి బాధ్యత ఉంటే విద్యార్థుల వద్దకు వెళ్లి ఇప్పటికే అనేకసార్లు చర్చలు చేసి సమస్యలు పరిష్కరించాల్సి ఉండే. ఈ యువతరం సీబీఐ, ఈడీ, ఐటీలకు భయపడేది కాదు అని మోడీ తెలుసుకోవాలి' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. తెలంగాణ యువతతో పాటు దేశం యువత ఆగ్రహంతో ఉన్నారని.. పొట్టు పొట్టు కోపంగా ఉన్నారని తెలిపారు. 'నిన్ను నీ ప్రభుత్వాన్ని మెట్టు మెట్టు ఎక్కి తొక్కుతారు. ఈ విషయాన్ని మోడీ ప్రభుత్వం గుర్తుంచుకోవాలి' అని కేటీఆర్ సూచించారు.
'యువతరానికి ఏ రాజకీయ నాయకుడి అండ లేదు. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని నగరాల్లో వేలాదిమంది తరలి వస్తున్నారు. యువతరం ఆందోళన ఆగ్రహం కేవలం పేపర్ లీక్ కి సంబంధించిందే కాదు. 12 ఏళ్లుగా కేంద్రం చేస్తున్న మోసాలు, ద్రోహాలపైన ఆగ్రహం. అసలు పని చేయకుండా కేవలం మతం పేరుతో తప్పించుకుంటున్న తీరుని యువతరం అర్థం చేసుకున్నది. సంవత్సరానికి రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తానన్న మోడీ 24 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇయ్యలేనందుకే యువతరం ఈరోజు బయటకు వచ్చింది' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలిపారు.
'మేకిన్ ఇండియా అడిగితే లీకిన్ ఇండియా బీజేపీ ఇచ్చింది. విద్యార్థులు యువతరం కేంద్రం నుంచి జవాబుదారితనాన్ని అడుగుతున్నది. కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడమే తప్పైందా అని యువతరం అడుగుతున్నది, నిలదీస్తున్నది. ఈరోజు చేపట్టిన నిరసనలో ఎలాంటి రాజకీయాలు లేవు. విద్యార్థులకు జరుగుతున్న నష్టాన్ని చూడలేకనే ప్రజాప్రతినిధులుగా, నాయకులుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు.
జెన్ జీ (Gen Z) పోరాటం కేవలం నీట్ పేపర్ లీక్ కోసమే కాదు... రాజకీయ జవాబుదారీతనం కోసం! ✊🔥
ఏ జెండా, ఏ నాయకుడు లేకుండా ఢిల్లీ వీధుల్లో న్యాయం కోసం గళమెత్తిన యువతకు మద్దతుగా హైదరాబాద్ ఇందిరా పార్క్ వద్ద ధర్నా చేపట్టడం జరిగింది. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎల్లప్పుడూ… pic.twitter.com/T7DXBE9UDd
— BRS Party (@BRSparty) July 24, 2026
అంబేద్కర్ స్ఫూర్తితో పోరాటం చేసి తెలంగాణ సాధించిన ఉద్యమ పార్టీగా విద్యార్థుల ఉద్యమానికి అండగా ఉండాలనుకున్నామని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. పార్టీల జెండాలు, ఎజెండాలతో వారి ఉద్యమానికి కలుషితం చేయవద్దని హితవు పలికారు. 'కానీ వారికి అండగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉన్నది. విద్యార్థులు ఒక్కరే కాదు వారందరికీ మనమంతా అండగా ఉన్నామని చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఢిల్లీలో విద్యార్థులపై జరిగిన దాష్టికాన్ని అణచివేతను చూస్తే ఎవరి మనసైనా కరగాల్సిందే' అని పేర్కొన్నారు.
'విద్యార్థులు అడిగిన దాంట్లో అన్యాయం ఏమున్నది? వాళ్లు అడిగింది కేవలం తమకు న్యాయం చేయమని తమ భవిష్యత్తును కాపాడమని. యువతరం ప్రధానమంత్రి కుర్చీ అడిగిందా? కేంద్రమంత్రి కుర్చీ అడిగిందా?' కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. నీట్ పరీక్షా పత్రం పేపర్ లీక్తో పాటు విద్యారంగంలో సంస్కరణ రావాలని సోనమ్ వాంగ్చుక్ నిరసనకు కూర్చున్నారని తెలిపారు. మీడియా మద్దతు లేకున్నా సోషల్ మీడియాతోనే జెన్ జీ యువతరం దేశం మొత్తాన్ని కదిలించిందని చెప్పారు.
'ఇదే తెలంగాణ గడ్డ నుంచి 50 ఏళ్ల కింద జీనా హై తో మర్నాసికో కదం కదం పర్ లడ్నాసికో అని ఒక యువకుడు పిలుపునిచ్చాడు. ఆ స్ఫూర్తితో తెలంగాణ యువత, దేశ యువత గట్టిగా కొట్లాడుతున్నది. దేశంలోని ఆడబిడ్డలను పోలీసులు తీవ్రంగా దాడి చేస్తున్నారు. కొట్టకూడని చోట కొడుతున్నారు' అని ఢిల్లీ పోలీసుల దాష్టీకంపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థులకు యువతకు సంఘీభావంగా రాజకీయాలతో సంబంధం లేకుండా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ధర్నా చేపట్టిందని వివరించారు.
రేప్ కేసుల్లో బీజేపీ నాయకుల కొడుకులకు మాత్రం
తొందరగా బెయిల్లు వస్తున్నయ్..
మరి ప్రశ్నాపత్రం లీక్ వ్యవహారంలో
ఎందుకు సమాధానం వస్తలేదని విద్యార్థులు ప్రశ్నిస్తున్నరు.
బీజేపీ ఎంపీలకు
ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పే దమ్ముందా❓
– బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ @KTRBRS🔥 pic.twitter.com/1UK6KnpfHT
— BRS Party (@BRSparty) July 24, 2026
'విద్యార్థులు కోరుతున్నట్లుగా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలి. విద్యార్థులపై పెట్టిన పోలీసు కేసులను బేషరతుగా వెనక్కి తీసుకోవాలి. విద్యార్థులపై చేసిన దాష్టికానికి అక్రమ కేసుల నమోదుకు క్షమాపణ చెప్పాలి' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. దేశంలో కేంద్ర మంత్రుల కొడుకులు రేపులు చేస్తే వెంటనే బెయిల్ వస్తున్నాయి కానీ పేపర్ లీకుల పైన ఎంత అడిగినా సమాధానం మాత్రం ఎందుకు రావడం లేదని పరోక్షంగా బండి భగీరథ్ కేసు అంశాన్ని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు.
'ఏ దేశం కోసం? ఏ ధర్మం కోసం? పేపర్ లీకులపైన సమాధానం చెప్పడం లేదు. భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు చెప్పాలి. అడగవలసిన అవసరం ఉన్నది, నిలదీయాల్సిన అవసరం ఉన్నది' అని విద్యార్థి లోకానికి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సూచించారు. చేసిన విద్యార్థుల నిరసన కార్యక్రమంలో రాజకీయాలకు చోటు లేదు, పార్టీల జెండాలు లేవు.. నాయకత్వాలు లేవు, రాజకీయ అజెండా లేదని ప్రకటించారు.
నరేంద్ర మోదీ యాది పెట్టుకో..
జెన్ జీ యువతకు మీ మోసాలు అర్ధమైనయ్!
వాళ్ళు పొట్టు పొట్టు ఆకలితో ఉన్నరు..
నిన్నూ.. నీ బీజేపీని తొక్కుతరు ✊🔥
- బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ @KTRBRS 🔥 pic.twitter.com/VuDLWIM0Rn
— BRS Party (@BRSparty) July 24, 2026
'కాక్రోచ్ ల మాదిరిగా భారతదేశ రాజధాని ఢిల్లీకి వెళ్లి కాక్రోచ్లను అవమానిస్తే.. అవే కాక్చ్ లు ఢిల్లీ మీద దండయాత్ర చేస్తున్నాయి. వారికి రాజకీయం లేదు. వాళ్లు కోరుతున్నది ఒకటే ప్రధానమంత్రి ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలి. దేవుడి ముందు ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రధానమంత్రి , పరీక్షా పే చర్చా కర్నేవాలే ప్రధానమంత్రి జీ, పరీక్షా పే చర్చ ఎందుకు చేయట్లేవు? పరీక్షా లీక్ మీద ఎందుకు మాట్లాడవు? పరీక్ష మీద చర్చ అంటావు, పరీక్షా పే చర్చ అంటావు, పరీక్షా లీక్ మీద ఎందుకు మాట్లాడవు?' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు.