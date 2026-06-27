/బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచేది పక్కా.. రాష్ట్రంలో గులాబీ జెండా ఎగిరేది పక్కా: కేటీఆర్‌

BRS Party: 'బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓడిపోవడంతో ఎవరు నష్టపోయారో ఆలోచించండి. కేసీఆర్కు పదవులు కొత్త కాదు. ఎన్నో పదవులను త్యాగం చేశారు. 50 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ అనుభవం కేసీఆర్ సొంతం. కేంద్ర కేబినెట్ మంత్రి వరకూ అన్ని పదవుల్లో పనిచేశారు. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పాలనలో తెలంగాణ ప్రజలకు కోలుకోని నష్టం జరిగింది' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలిపారు. 'మేఘాలయ ముఖ్యమంత్రి కాన్రాడ్ కే సంగ్మా నిన్న హైదరాబాద్కు వచ్చారు. కేసీఆర్ నిర్మించిన కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ను చూసి ఆశ్యర్యపోయారు. మేఘాలయ సీఎం సంగ్మా నాకు స్వయంగా ఫోన్ చేసి.. కేసీఆర్ దార్శనికత అద్భుతమని కొనియాడారు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు. ఇంత అద్భుతమైన వ్యవస్థ దేశంలో ఎక్కడా లేదని గుండెలనిండా అభినందించారని చెప్పారు. పోరాటయోధుడే పాలకుడైతే పరిపాలన ఎలా ఉంటుందో ఇదో ఉదాహరణ అని పేర్కొన్నారు.
కుంభకోణాల జాతర
బీఆర్ఎస్ పార్టీ మహేశ్వరం నియోజకవర్గ సమావేశంలో ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'రాష్ట్రంలో వికాసం పోయింది. విధ్వంసం, విషాదం మాత్రమే మిగిలింది. కేసీఆర్ కిట్ పోయింది.. కరెంటు కోతల కాలం వచ్చింది. రైతుబంధు పోయింది.. రాహుల్ బంధు వచ్చింది. రాష్ట్రంలో సంక్షేమ పథకాల పాతర.. కుంభకోణాల జాతర నడుస్తోంది' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు. రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నా ప్రజలు ఇంకా ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ను తలుచుకుంటున్నారని చెప్పారు. 'తెలంగాణ ఉద్యమంలో మహేశ్వరం ముద్దుబిడ్డ సిరిపురం యాదయ్య ఓయూ వద్ద రాష్ట్ర సాధన కోసం ప్రాణత్యాగం చేశారు. ఎంతోమంది అమరవీరుల త్యాగాల స్ఫూర్తితోనే.. పదేళ్ల పాలన సాగింది. ప్రజాసంక్షేమం.. ప్రగతిపథం.. రెండు జోడెడ్లలా ముందుకు సాగాయి' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు.
సబితమ్మ గెలుపు తథ్యం
'కార్యకర్తల జోష్ చూస్తుంటే.. వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచిపోయిన భావన కలుగుతోంది. కేసీఆర్ మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి అయిపోయారని అనిపిస్తోంది. మహేశ్వరంలో మరోసారి సబితమ్మ గెలుపు తథ్యమని తేలిపోయింది. అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఎప్పుడొచ్చినా కాంగ్రెస్ బంగాళాఖాతంలో కలిసేది పక్కా' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. 'బ్రహ్మాండంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచేది పక్కా.. రాష్ట్రంలో గులాబీ జెండా ఎగిరేది పక్కా. తెలంగాణ నలుదిశలా ఒకే నినాదం మారుమోగుతోంది. అదే కాంగ్రెస్ పోవాలె.. కేసీఆర్ రావాలె' అని పిలుపునిచ్చారు.
పిచ్చోడి చేతిలో రాష్ట్రం
'నాడు ఉద్యమ నాయకుడికి ప్రజలు పాలనా పగ్గాలు అప్పగిస్తే.. తెలంగాణను నంబర్ వన్ స్థానంలో నిలబెట్టారు. రాష్ట్రం రాకెట్ వేగంతో దూసుకుపోయే సమయంలో పొరపాటునో, గ్రహపాటునో ఇప్పుడు ఒక తెలంగాణ ద్రోహి ముఖ్యమంత్రి అయ్యిండు. ఓ పిచ్చోడి చేతిలో రాయి ఉంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న వారికి నష్టం. అదే పిచ్చోడి చేతిలో.. రాష్ట్రం ఉంటే నాలుగు కోట్ల ప్రజలకు నష్టం. ఇవాళ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్నది.. ఓ హిట్లర్ రెడ్డి. తనకు హిట్లరే ఆదర్శం అని రేవంతే స్వయంగా అంగీకరించాడు' అని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
'ఎవరైనా శ్రీరామచంద్రుడు, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ను ఆదర్శంగా తీసుకుంటారు. నరకాసురుడు, రావణాసురుడిని మించిన హిట్లర్ రేవంత్ రెడ్డికి ఆదర్శమట. అందుకే ఆయన పేరు.. ఇక నుంచి హిట్లర్ రెడ్డి. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు మూడో పంటకు రైతుబంధు ఎందుకు ఇవ్వరు అని రేవంత్ రెడ్డి అడిగాడు. ఒక్కరికే పెన్షన్ ఇస్తున్నరు.. నేను కుటుంబంలో ఇద్దరికి ఇస్తా అని మాయమాటలు చెప్పాడు' అని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మండిపడ్డారు.
రైతుబంధు దేవుడెరుగు
'రైతుబంధు రూ.15 వేలు చేస్తా అని డైలాగులు కొట్టాడు. 420 అబద్ధాలతో ఆగంచేసి గద్దెనెక్కాడు. రైతుబంధు దేవుడెరుగు, కనీసం యూరియాకు రాష్ట్రంలో దిక్కులేదు. సమైక్య రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పాలన నాటి దరిద్రాలన్నీ మళ్లీ దాపురించాయి. షాపులో కాదు.. యూరియాను యాపులో పెడతాం అన్నారు. ఇప్పుడు యాప్లో యూరియా కాదు కదా చివరికి రంగారెడ్డి జిల్లా పేరు లేదు.. మల్కాజ్గిరి పేరు లేదు. ఇక్కడ బ్రహ్మాండమైన రైతులున్నా రేవంత్ రెడ్డికి కనిపించడం లేదా?' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. రంగారెడ్డి, మల్కాజ్గిరి రైతులకు యూరియా అవసరం లేదా? అని నిలదీశారు. ప్రభుత్వానికి ఎంత తెలివి ఉన్నదో దీంతో అర్థమైపోతుందని రేవంత్ రెడ్డి తీరును ఎద్దేవా చేశారు.
అబద్ధపు మాటలు
'అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో లెక్కలేనన్ని అబద్ధాలతో మభ్యపెట్టారు. రేవంత్ రెడ్డి, రజనీకాంత్ను మించిన డైలాగులు కొట్టాడు. భట్టి కమల్ హసన్ను మించి యాక్టింగ్ చేశారు. వంద రోజులు గ్యారెంటీ కార్డు జాగ్రత్తగా పెట్టుకోమన్నారు. రెండున్నరేళ్లయినా నాలుక గీసి పరేయడానికి కూడా ఈ గ్యారెంటీ కార్డు పనికి రావడం లేదు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు అసైన్డ్ భూముల పట్టాలిస్తాం అని దగా చేశారని.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అప్పులపై కూడా అబద్ధపు మాటలు అని విమర్శించారు.
'తెలంగాణ సాదించిన నాడు రాష్ట్రంపై అప్పు రూ.72 వేల కోట్లు. పదేళ్లలో చేసిన అప్పు కేవలం రూ.2 లక్షల 80 వేల కోట్లు. అంటే సంవత్సరానికి రూ.28 వేల కోట్లు మాత్రమే. కేసీఆర్ అప్పుచేసి 1020 గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టారు. ఆరున్నర లక్షల మంది పిల్లలకు లక్షా 20 వేల కోట్ల చొప్పున ఖర్చుపెట్టి అత్యుత్తమ విద్యను అందించారు. రూ.లక్ష కోట్లు ఖర్చుపెట్టి ఆరు దశాబ్దాల కరెంట్ కష్టాలను తీర్చారు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ వివరించారు.