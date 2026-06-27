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బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచేది పక్కా.. రాష్ట్రంలో గులాబీ జెండా ఎగిరేది పక్కా: కేటీఆర్‌

KT Rama Rao Wished BRS Party Again Will Win In Telangana: బ్రహ్మాండంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచేది పక్కా.. రాష్ట్రంలో గులాబీ జెండా ఎగిరేది పక్కా అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ గుర్తుచేశారు. తెలంగాణ నలుదిశలా ఒకే నినాదం మారుమోగుతోందని చెప్పారు. అదే కాంగ్రెస్ పోవాలె.. కేసీఆర్ రావాలె అని పిలుపునిచ్చారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 27, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:32 PM IST
బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచేది పక్కా.. రాష్ట్రంలో గులాబీ జెండా ఎగిరేది పక్కా: కేటీఆర్‌
Image Credit: KT Rama RaoSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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