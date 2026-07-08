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2028లో KCR, బీఆర్ఎస్ తిరిగి అధికారంలోకి రావడం ఖాయం: ఆయిల్ పామ్ రైతులతో కేటీఆర్‌

KT Rama Rao Declares KCR Govt Will Form In 2028 After Meet With Oil palm Farmers: తిరిగి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చేది పక్కా అని.. 2028లో మళ్లీ ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్‌ అవుతారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. రైతులను కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం పూర్తిగా మోసం చేసిందని విమర్శించారు. కేసీఆర్‌ వచ్చాక రైతులకు మరిన్ని మేలు జరుగుతుందని ప్రకటించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 08, 2026, 12:30 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:34 AM IST
2028లో KCR, బీఆర్ఎస్ తిరిగి అధికారంలోకి రావడం ఖాయం: ఆయిల్ పామ్ రైతులతో కేటీఆర్‌
Image Credit: KTR With FarmersSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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