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'సర్‌'పై బీఆర్ఎస్ పార్టీ అప్రమత్తం.. అర్హులైన ఓటరు తొలగిపోకూడదని పార్టీ నాయకత్వానికి కేటీఆర్ ఆదేశం

BRS Party SIR Process: సర్‌ ప్రక్రియపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ అప్రమత్తం అయ్యారు. అర్హులైన ప్రతి ఒక్క ఓటరు జాబితా నుంచి తొలగిపోకూడదని పార్టీ నాయకత్వానికి ఆదేశించారు. సర్‌పై మరింత అప్రమత్తంగా పనిచేయాలని పార్టీ బృందానికి సూచించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 22, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:30 PM IST
'సర్‌'పై బీఆర్ఎస్ పార్టీ అప్రమత్తం.. అర్హులైన ఓటరు తొలగిపోకూడదని పార్టీ నాయకత్వానికి కేటీఆర్ ఆదేశం

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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