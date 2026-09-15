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KT Rama Rao: రేవంత్‌ రెడ్డి పాలనలో కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తల్లా మారిన పోలీసులు.. కోర్టుల్లో తేల్చుకుంటాం: కేటీఆర్‌

KTR Serious Allegations On Telangana Police: మరోసారి రేవంత్‌ రెడ్డిపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ కార్యకర్తల్లా పోలీసులు పనిచేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. పోలీసుల తీరుపై కోర్టులను ఆశ్రయించి న్యాయం పొందుతామని ప్రకటించారు. తన పీఏ, పీఆర్‌ఓలపై కాంగ్రెస్‌ గూండాల దాడిని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ఖండించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 15, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 07:45 PM IST
KT Rama Rao: రేవంత్‌ రెడ్డి పాలనలో కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తల్లా మారిన పోలీసులు.. కోర్టుల్లో తేల్చుకుంటాం: కేటీఆర్‌
Image Credit: KTR Press Meet

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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KT Rama Rao: రేవంత్‌ రెడ్డి పాలనలో కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తల్లా మారిన పోలీసులు.. కోర్టుల్లో తేల్చుకుంటాం: కేటీఆర్‌
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