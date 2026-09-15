/KT Rama Rao: రేవంత్‌ రెడ్డి పాలనలో కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తల్లా మారిన పోలీసులు.. కోర్టుల్లో తేల్చుకుంటాం: కేటీఆర్‌

KTR vs Revanth Reddy: పోలీస్ స్టేషన్లలోనే గూండాల రాజ్యం నడుస్తోందని.. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల్లా పోలీసులు పని చేస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇంటిపై దాడికి తెగబడ్డారని.. తమపైన ఉసిగొల్పారని తెలిపారు. ఠాణాలోనే నా పీఏ, పీఆర్వోలపై 15 మందితో దాడులు చేయిస్తారా? అని రేవంత్ రెడ్డిపై మండిపడ్డారు. ఫిర్యాదు చేసినా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయని దౌర్భాగ్యం తెలంగాణలో ఏర్పడిందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ అహసనం వ్యక్తం చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి వైఫల్యాల నుంచి ప్రజల దృష్టి మళ్లించేందుకే సర్కారు కుట్రలు పన్నుతోందని ఆరోపించారు.
ఓ కార్యక్రమం నిమిత్తం ఢిల్లీ పర్యటనకు వచ్చిన మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడారు. తన పీఏ, పీఆర్ఓలపై పోలీస్ స్టేషన్లోనే కాంగ్రెస్ గూండాలు దాడికి పాల్పడడాన్ని తీవ్రంగా స్పందించారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు పూర్తిగా దిగజారాయని, పోలీస్ స్టేషన్లలోనే దాడులకు తెగబడే స్థాయికి కాంగ్రెస్ అరాచక పాలన చేరిందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇంటిపై వేలమంది గూండాలను పంపించి దాడి చేయించిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం.. ఇప్పుడు ఏకంగా పోలీస్ స్టేషన్లనే అడ్డాగా చేసుకుని హత్యాకాండకు తెరలేపిందని మండిపడ్డారు.
తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇంటిపై దాడిని అడ్డుకునేందుకు వెళ్లిన తమను అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించి, అక్కడ కూడా తమపైకి గూండాలను ఉసిగొల్పారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు. ఆ దుర్మార్గం చాలదన్నట్లు.. విచారణ పేరుతో పోలీస్ స్టేషన్కు పిలిపించి తన పీఆర్ఓ, పీఏలపై ఏకంగా 15 మందితో దాడి చేయించారని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పోలీస్ స్టేషన్ లోపలే మఫ్టీలో వచ్చి దాడి చేసిన ఆ 15 మంది గూండాలా? లేక పోలీసులా? అనేది తేలాలని డిమాండ్ చేశారు.
బాధితుల తరఫున ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని ఐదు గంటలపాటు కోరినా పోలీసులు స్పందించలేదని.. జీరో ఎఫ్ఐఆర్ చేయమన్నా పోలీసులు పట్టించుకోలేదని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. ఎఫ్ఐఆర్ కూడా నమోదు చేయలేని అత్యంత ఘోరమైన, దిగజారిన పరిస్థితులు నేడు తెలంగాణలో నెలకొన్నాయని విమర్శించారు. తెలంగాణలో పోలీస్ శాఖ అధికార పార్టీ తొత్తుగా మారి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల కంటే హీనంగా వ్యవహరిస్తోందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
పోలీస్ స్టేషన్లోనే దాడులు చేస్తున్న దుండగులకు పోలీసులు వత్తాసు పలుకుతూ రక్షణగా నిలుస్తున్నారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆరోపించారు. పోలీసు వ్యవస్థను నమ్ముకుంటే న్యాయం జరగదని ప్రజలతోపాటు తమకు పూర్తిగా అర్థమైందని.. అందుకే ఈ దాడులు, పోలీసుల తీరుపై న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. కోర్టుల్లో తమకు తప్పకుండా న్యాయం జరుగుతుందన్న పూర్తి విశ్వాసం ఉందని ప్రకటించారు.
వెయ్యి రోజులవుతున్నా ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయడంలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. ప్రజా సమస్యలపై నిలదీస్తుంటే ప్రజలకు సమాధానం చెప్పుకోలేక నిరాశ, నిస్పృహలతోనే రోజుకో అంశాన్ని తెరపైకి తెస్తూ అటెన్షన్ డైవర్షన్ రాజకీయాలకు రేవంత్ రెడ్డి పాల్పడుతున్నాడని మండిపడ్డారు. వైఫల్యాల నుంచి ప్రజల దృష్టి మళ్లించడానికే భౌతిక దాడులు చేస్తున్నారని.. ఇలాంటి బెదిరింపులకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఎవరూ భయపడే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రజా క్షేత్రంలోనే ఈ అరాచక సర్కారుకు ప్రజలు తగిన గుణపాఠం చెబుతారని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తేల్చిచెప్పారు.