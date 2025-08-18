English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jubilee Hills Byelections: జూబ్లీహిల్స్‌ బైపోల్‌పై గులాబీ పార్టీ ఫోకస్.. గెలుపు గుర్రాల కోసం అన్వేషణ

Jubilee Hills Byelections: జూబ్లీహిల్స్‌ బైపోల్‌పై గులాబీ పార్టీ ఫోకస్ పెంచిందా..! సిట్టింగ్ సీటును ఎలాగైనా గెలవాలని గులాబీ బాస్‌ నేతలకు ఆదేశించారా..! తాజాగా ఫామ్‌హౌస్‌లో సొంత పార్టీ నేతలతో సమావేశమైన కేసీఆర్‌.. టికెట్‌ విషయాన్ని కేటీఆర్‌కే అప్పగించారా..! అయితే ఈ సారి మాగంటి ఫ్యామిలీకి కాకుండా.. మరో నేతను రంగంలోకి దింపే ఆలోచనలో కేటీఆర్ ఉన్నారా..! మరి కేటీఆర్ పరిశీలనలో ఉన్న గెలుపు గుర్రాలు ఎవరు..!  

Written by - G Shekhar | Last Updated : Aug 18, 2025, 07:31 PM IST

Jubilee Hills Byelections: జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్‌లో గెలుపుపై బీఆర్‌ఎస్ హైకమాండ్ దృష్టి సారించింది. తమ సిట్టింగ్ సీటులో ఎలాగైనా గెలుపొందాలని బీఆర్‌ఎస్ నేతలు పావులు కదుపుతున్నారు. ఇప్పటికే అన్ని డివిజన్లకు ఇంచార్జ్‌లను సైతం నియమించారు. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో మొత్తం ఆరు డివిజన్లు ఉన్నాయి. ఇందులో సోమాజీగూడ డివిజన్ పరిధిలో ఉన్న శ్రీనగర్ కాలనీ జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పరిధిలోకి వస్తుంది. ఇక షేక్ పేట, ఎర్రగడ్డ, బోరబండ, రెహమాత్ నగర్, యూసఫ్ గూడ, వెంగళరావునగర్ డివిజన్లు పూర్తిగా జూబ్లీహిల్స్ పరిధిలో ఉన్నాయి. గత జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో ఆరు డివిజన్లకు గాను నాలుగు గులాబీ పార్టీ గెలిచింది. ఇందులో కొందరు కార్పొరేటర్లు పార్టీ మారారు. దాంతో ఇప్పుడు గులాబీ పార్టీ పూర్తిగా తన వ్యూహం మార్చినట్టు తెలుస్తోంది. ఈసారి టికెట్ విషయంలో కూడా బీఆర్‌ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఆచీతూచీ అడుగులు వేసే అవకాశం ఉందని పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు. 

2009లో కొత్తగా ఏర్పాటైన జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో తొలిసారి కాంగ్రెస్‌ జెండా ఎగిరింది. అక్కడ కాంగ్రెస్ అభ్యర్ధిగా బరిలోకి దిగిన దివంగత పీజేఆర్‌ తనయుడు.. పి. విష్ణువర్దన్‌రెడ్డి విజయం సాధించారు. ఆ తర్వాత 2014 ఎన్నికల్లో బీఆర్‌ఎస్ నుంచి మాగంటి గోపినాథ్‌ విజయం సాధించారు. ఆ తర్వాత 2018-2023 ఎన్నికల్లోనూ మాగంటి గోపినాథే గెలిచారు. కానీ ఇటీవల అనారోగ్యంతో మాగంటి మరణించారు. దాంతో ఉప ఎన్నిక అనివార్యం అయ్యింది. ఉప ఎన్నికకు సంబంధించిన ఏ క్షణమైనా నోటిఫికేషన్ రిలీజ్‌ అయ్యే అవకాశం ఉండటంతో బీఆర్‌ఎస్ హైకమాండ్ అలర్ట్ అయ్యింది. ఈ సారి ఎలాగైనా సిట్టింగ్ సీటును గెలుచుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తోంది. తాజాగా ఎర్రవల్లి ఫామ్‌హౌస్‌లో గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ తో వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్‌, హరీశ్‌ రావు, మరికొందరు గ్రేటర్ నేతలు భేటీ అయ్యారు. జూబ్లీహిల్స్‌లో పరిస్ధితులను కేసీఆర్‌కు వివరించారు. దాంతో జూబ్లీహిల్స్‌ బాధ్యతలను కేటీఆర్‌కు అప్పగించినట్టు తెలుస్తోంది. 

ప్రస్తుతం జూబ్లీహిల్స్‌ టికెట్‌ రేసులో మాగంటి భార్య ముందు వరుసలో ఉన్నారు. కానీ ఆయన సోదరుడు వజ్రేష్ కూడా తనకే టికెట్ ఇవ్వాలని కేటీఆర్‌ను కలిసి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఒకే ఫ్యామిలీ నుంచి ఇద్దరు టికెట్ ఆశిస్తుండటంతో.. ఎవరికి టికెట్ ఇవ్వాలనే దానిపై డైలామా నడుస్తోంది. అయితే సానుభూతి పవనాలు ఉన్నాయని తేలితే మాత్రం.. మాగంటి కుటుంబ సభ్యులకే టికెట్ దక్కే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు అంటున్నాయి. ఇక్కడే మరో ఆలోచన సైతం చేస్తున్నట్టు టాక్ వినిపిస్తోంది. గతంలో సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ ఎమ్మెల్యే చనిపోయారు. అక్కడ బైపోల్‌ జరిగింది. అప్పట్లో ఎమ్మెల్యే సోదరికే టికెట్ ఇచ్చినా.. బీఆర్‌ఎస్ ఓడిపోయింది. దాంతో సానుభూతిపైనా ఆశలు పెట్టుకోలేమని కేటీఆర్‌ భావిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. అందుకే మరో గెలుపు గుర్రం కోసం అన్వేషణ చేస్తున్నారని పార్టీ వర్గాలు అంటున్నాయి.. 

ఇదిలా ఉంటే.. జూబ్లీహిల్స్ మాజీ ఎమ్మెల్యే, విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి బీఆర్‌ఎస్‌లోనే ఉన్నారు. గతంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తన చెల్లి, ఖైరతాబాద్‌ కార్పొరేటర్‌ను కాంగ్రెస్‌లో చేర్చుకోవడంతో బీఆర్‌ఎస్ పార్టీఓల చేరారు ఆయన.. కానీ గతంలో జూబ్లీహిల్స్ టికెట్‌ దక్కకపోయినా.. పార్టీలోనే కంటిన్యూ అవుతున్నారు. అయితే జూబ్లీహిల్స్‌లో పీజేఆర్‌కు మంచి వర్గం ఉంది. ఆయన సానుభూతి పరులు చాలామంది జూబ్లీహిల్స్‌లోనే ఎక్కువగా ఉన్నారు. దాంతో విష్ణును పోటీ చేయిస్తే ఎలా ఉంటుందన్న దానిపై కేటీఆర్ సమాలోచనలు చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. మరోవైపు రావుల శ్రీధర్ రెడ్డికి టికెట్‌ ఇచ్చే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్టు సమాచారం. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ముస్లిం అభ్యర్ధి అజారుద్దీన్ టికెట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉండటంతో.. ముస్లిం ఓటర్లు ఎటువైపు మొగ్గుతారో అని బీఆర్‌ఎస్ నేతలు లెక్కలు వేసుకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది.. 

ఇక జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో ముస్లింల ఓట్లు లక్షా పదివేల వరకు ఉంటాయి. 2018- 2023లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ముస్లిం ఓట్లు మెజారిటీగా గులాబీ పార్టీ ఖాతాలో పడ్డాయి. కానీ ఇప్పుడు గంపగుత్తగా ముస్లింమైనార్టీ ఓట్లు గులాబీ పార్టీకి వస్తాయో లేదో అన్న అనుమానం అధిష్టానం మదిలో ఉందట. అందుకే తెలంగాణ భవన్ లో ముస్లిం మైనారిటీ మీటింగ్ నిర్వహించినట్లు సమాచారం. ఈ సమావేశంలో ముస్లిం ఓటు బ్యాంకును కాపాడుకోవాలని నేతలకు కేటీఆర్ ఆదేశించినట్టు సమచారం. ఇదిలా ఉంటే జూబ్లీహిల్స్‌లో ఎంఐఎం పార్టీ కీలకంగా మారింది. ప్రస్తుతం అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఎంఐఎం సన్నిహితంగా ఉంటూ వస్తోంది. దీంతో జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీకి ఉప ఎన్నికలు వస్తే పతంగి పార్టీ నుంచి అభ్యర్థిని బరిలోకి దింపుతుందా లేక ఎవరికైనా మద్దతు ఇస్తారా అనేది తెలియాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతమైతే ఎంఐఎం పార్టీ పోటీ చేసే ఆలోచనలో లేదు. అలాగని బీఆర్‌ఎస్‌కు మద్దతు ఇస్తామని చెప్పలేదు.. ప్రస్తుతం ఎంఐఎం పార్టీ కాంగ్రెస్‌తో చాలా క్లోజ్‌గా ఉంటోంది. జూబ్లీహిల్స్‌లో కాంగ్రెస్‌కు మద్దతు ఇస్తారని అంటున్నారు.

మొత్తంమీద జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ గులాబీ పార్టీకి ఇజ్జత్‌కే సవాల్‌గా మారింది. ఈ ఎన్నికలో గెలిస్తే.. గ్రేటర్‌లో మరింత సత్తా చాటొచ్చని కేటీఆర్‌ భావిస్తున్నారు. జూబ్లీహిల్స్‌లో సెంటిమెంట్ వర్కవుట్ అవుతుందా.. లేక లెక్కలు మారుతాయా అనే కోణంలోనూ ఆలోచిస్తున్నారు. అందుకే త్వరలోనే ఓ సర్వే చేయించి.. గెలుపు గుర్రానికే టికెట్ ఇచ్చే ఆలోచనలో వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్‌ ఉన్నారని పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు. 

