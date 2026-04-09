Ex CM KCR: కేసీఆర్ నోట కవితమ్మ మాట..! మళ్లీ దగ్గరకు తీసుకునే ప్రయత్నం..?

Telangana Politics: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు కల్వకుంట్ల కవిత ఓ ఫైర్ బ్రాండ్ లీడర్. బీఆర్ఎస్ రాజకీయాల్లో ఓ దశాబ్దానికి పైగా చక్రం తిప్పిన కవిత.. ఓసారి ఎంపీ, ఎమ్మెల్సీగా పనిచేశారు. అంతకుముందు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలకపాత్ర పోషించారు. కానీ.. ఇటీవల బీఆర్ఎస్ పార్టీపై తిరుగుబాటు చేసి బహిష్కరణకు గురయ్యారు. ఆ సమయంలో మాజీమంత్రి హరీశ్ రావు, మాజీ ఎంపీ సంతోష్ రావును కవిత టార్గెట్ చేశారు. గులాబీ పార్టీ అధికారం కోల్పోవడానికి వీరిద్దరే కారణమని ఆరోపించారు. ఆ తర్వాత తెలంగాణ జాగృతి కార్యక్రమాలను విస్తృతం చేసి.. కొత్త పార్టీ ఏర్పాట్లలో బిజిబిజీగా ఉన్నారు. ఈనెల 25 న కొత్త పార్టీ ప్రకటన సైతం చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. కొద్ది రోజులుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పర్యటిస్తున్న కవిత.. ప్రభుత్వంపై, బీజేపీపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.. కానీ కవిత విషయంలో ఇప్పటివరకు గులాబీ బాస్ స్పందించలేదు. కనీసం పార్టీ నుంచి కూతురిని సస్పెండ్ ఎందుకు చేశారో అన్న విషయంపైన క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.. కానీ ఇప్పుడు కేసీఆర్.. బీఆర్ఎస్ నేతల దగ్గర కవిత పోరాటాన్ని మెచ్చుకున్నారని ప్రచారం సాగుతోంది.
తాజాగా గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ నోట కవిత ప్రస్తావన వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. బీఆర్ఎస్ నేతలతో సమావేశం సందర్భంగా.. కవిత ప్రసంగాన్ని వారికి చూపించనట్టు సమాచారం. ఇటీవల కేరళ ఎన్నికల ప్రచారంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. అక్కడి ప్రభుత్వం, సీఎం పినరయి విజయన్పై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. కేరళలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే.. ఆరు గ్యారెంటీలు అమలు చేస్తామని ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంలోనే కవిత కూడా ఓ వీడియో రిలీజ్ చేశారు.
కేరళలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగాన్ని ఓ మోసపూరిత ప్రసంగంలా అభివర్ణించారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది. అయితే ఈ వీడియో ఎల్డీఎఫ్ చీఫ్, సీఎం పినరయి విజయన్ కూడా చూశారట. ఆ వీడియోలో ఇటు కాంగ్రెస్ ని అటు బీజేపీని ప్రశ్నిస్తూ.. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ చేస్తున్న అరాచకాన్ని వైఫల్యాన్ని చక్కగా వివరించారు. అలాగే కేరళలో లెఫ్ట్ ప్రభుత్వానికి మద్దతు తెలపాలంటూ ఓటర్లను విజ్ఞప్తి చేశారు. దాంతో ఈ వీడియో తమ రాష్ట్రంలో ప్రభావితం చూపిస్తోందంటూ సీఎం పినరయి విజయన్ నుంచి గులాబీ బాస్ కేసీఆర్కు ఫోన్ కాల్ వచ్చిందట. దాంతో ఆయనే స్వయంగా పినరయి విజయన్ నుంచి తనకు ఫోన్ కాల్ వచ్చిందని.. బీఆర్ఎస్ నేతలతో చెప్పినట్టు తెలుస్తోంది.
అయితే బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి కవిత సస్పెండ్ అయ్యాక.. ఒక్కసారి కూడా ఆమె పేరు ప్రస్తావించని కేసీఆర్.. ఇప్పుడు సొంత పార్టీ నేతలకే కవిత వీడియోలు చూపించడంతో నేతలంతా షాక్ అయ్యారు. ఇన్నాళ్లు కవిత గురించి ఏనాడు చర్చించని కేసీఆర్ ఇప్పుడెందుకు ఆమె ప్రస్తావన తెచ్చారని నేతలు తెగ చర్చించుకుంటున్నారు. కవిత కొత్త పార్టీ ఏర్పాట్లలో బిజీబిజీగా ఉండగా.. ఇప్పుడెందుకు కవిత వీడియోను చూపించారు.. కవితకు కేసీఆర్ బహిరంగంగా సపోర్ట్ ఏమైనా చేయబోతున్నారా.. అని నేతల బుర్రలన్నీ ప్రశ్నలతో నిండిపోతున్నాయట. ప్రస్తుతానికి కేటీఆర్, హరీశ్ రావు అధికార పార్టీకి కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నారు.. బుల్లెట్ల లాంటి డైలాగ్లతో సర్కార్పై సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేస్తున్నారు.
అయినప్పటికీ బాస్ కేసీఆర్ కవిత వైపు ఎందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారో అని నేతలంతా కొత్త ఆలోచనలో పడ్డారు. ఈ విషయంలో అధినేత మనసులో ఏముందో అని ఎవరికి అంతుచిక్కడం లేదు. కానీ కేసీఆర్ కు అంత్యంత సమీపంగా ఉండే నేతలు మాత్రం.. కవిత పోరాటాన్ని కేసీఆర్ ప్రశంసించడం కొత్తేమీ కాదని.. కవితలో మొదటి నుంచే ఓ మంచి ఫైటర్ ఉన్నారని అంటున్నారు. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డిని కవిత ప్రశ్నిస్తున్న తీరుపై పినరయి విజయన్ మెచ్చుకుని మరి కాల్ చేయడంతో.. ఓ తండ్రిగా ఆయన ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. అందుకే బీఆర్ఎస్ నేతలకు కవిత వీడియోలు చూపించి.. వారిలోనూ నూతన ఉత్సాహాన్ని కేసీఆర్ పెంపొందించే ప్రయత్నం చేశారని చెబుతున్నారు.. మొత్తంమీద కేసీఆర్ నోట కవితమ్మ పేరు రావడం మాత్రం.. గులాబీ పార్టీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది..