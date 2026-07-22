/మల్లారెడ్డి వైఖరిపై BRS కార్యకర్త ఆగ్రహం.. సొంత రక్తంతో బహిరంగ లేఖ!

Brs Malla Reddy: మాజీ మంత్రి, మేడ్చల్ ఎమ్మెల్యే చామకూర మల్లారెడ్డి ప్రవర్తన ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ (BRS) వర్గాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. పార్టీ కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు అండగా నిలవాల్సింది పోయి.. కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉంటూ ప్రత్యర్థుల వేదికలపై దర్శనమివ్వడంపై స్థానిక నాయకులు, శ్రేణులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఓ BRS కార్యకర్త తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై.. తన సొంత రక్తంతో మల్లారెడ్డికి బహిరంగ లేఖ రాయడం నియోజకవర్గంతో పాటు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లోనూ తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
రక్తంతో రాసిన లేఖ..
తన కోసం, పార్టీ విజయం కోసం పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా BRS జెండాను భుజాన మోసిన లక్షలాది మంది కార్యకర్తల విశ్వాసాన్ని మల్లారెడ్డి దెబ్బతీస్తున్నారని సదరు కార్యకర్త ఆ లేఖలో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు నిమిషం తీరిక లేకుండా పరుగులు తీసి.. పదుల సంఖ్యలో కార్యక్రమాలు చేపట్టిన మల్లారెడ్డి.. నేడు పార్టీకి అత్యంత అవసరమైన సమయంలో ఎందుకు దూరంగా ఉంటున్నారని నిలదీశారు.
కార్యకర్తలను తన విద్యాసంస్థల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులుగా భావిస్తున్నారని.. ధనాహంకారంతో ప్రవర్తిస్తూ.. పార్టీ పునాదులను బలహీనపరుస్తున్నారని లేఖలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. BRS పార్టీ అనేది తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీక అని.. అలాంటి పార్టీ సిద్ధాంతాలను, కార్యకర్తల త్యాగాలను తుంగలో తొక్కి.. ఆత్మగౌరవాన్ని అవమానించడం దారుణమని లేఖలో తెలిపారు.
కార్యకర్తల చెమటతో పాటు కష్టాన్ని మరచిపోయి.. స్వార్థ రాజకీయాలు చేసే ఏ నాయకుడైనా చరిత్రహీనుడిగా కాలగర్భంలో కలసిపోవడం ఖాయమని తీవ్ర హెచ్చరిక చేశారు. ఒక వైపు నాయకులు మారుతున్నప్పటికీ.. క్షేత్రస్థాయిలో గులాబీ జెండాను గుండెల్లో పెట్టుకున్న కార్యకర్త ఆవేదనకు ఈ రక్తంతో రాసిన లేక నిదర్శనంగా నిలిచింది.
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