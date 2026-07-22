Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /మల్లారెడ్డి వైఖరిపై BRS కార్యకర్త ఆగ్రహం.. సొంత రక్తంతో బహిరంగ లేఖ!

మల్లారెడ్డి వైఖరిపై BRS కార్యకర్త ఆగ్రహం.. సొంత రక్తంతో బహిరంగ లేఖ!

Brs Malla Reddy: మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి తీరుపై బీఆర్‌ఎస్ (BRS) శ్రేణులు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. పార్టీ కష్టకాలంలో ఉన్న వేళ మల్లారెడ్డి కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉంటూ.. ప్రత్యర్థులతో కలవడంపై స్థానిక నాయకుడు రక్తంతో లేఖ రాసి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 22, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:22 PM IST
మల్లారెడ్డి వైఖరిపై BRS కార్యకర్త ఆగ్రహం.. సొంత రక్తంతో బహిరంగ లేఖ!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Anantnag terror attack: జమ్ముకశ్మీర్ లోని అనంత్ నాగ్‌లో ఉగ్రదాడి.. కానిస్టేబుల్ మృతి.. హై అలర్ట్ ప్రకటన..
Anantnag terror attack0 min ago
2
Malla Reddy10 min ago
3
are green potatoes safe to eat20 min ago
4
Janagagarana yatra30 min ago
5
NEET Paper Leak32 min ago