brs ktr visits Charminar gulzar house fire tragedy area video: హైదరాబాద్ లోని చార్మినార్ పరిధిలోని గుల్జార్ హౌస్ లో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈ విషాద ఘటనలో 17 మంది దుర్మరణం చెందిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనపై కేంద్రంతో పాటు, తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. మోదీ ప్రభుత్వం ఈ ఘటనపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసింది. ఈ ఘటనలో చనిపోయిన కుటుంబాలకు రూ. 2లక్షలు, గాయపడిన వారికి రూ. 50 వేలను ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటించారు. మరోవైపున రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కూడా ఈ ఘటనపై బాధితులకు అండగా నిలిచింది.

A day after the fire incident at Gulzar Houz, Bharat Rashtra Samithi (BRS) working president KT Rama Rao (KTR) on Monday, May 19 urged the Telangana government to ensure safety against fire accidents.

He expressed condolences after 17 persons of a family died and said, "The fire… pic.twitter.com/X0g2bKluqj

— The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) May 19, 2025