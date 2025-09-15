English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

BRS KTR Video: ప్రతి ఇంట్ల గొడవలుంటాయి.. బజార్ల పడొద్దు.!. కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. కవితకు మళ్లీ ఇచ్చిపడేసినట్లేనా..?.. వీడియో..

Ktr fires on revanth reddy: జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్ లో కీలక నేతలు, కార్యకర్తలకు దిశానిర్దేషం చేశారు.ఈ క్రమంలో ప్రతి ఇంట్లో పంచాయతీలు ఉంటాయన్నారు. బజార్లో పడి మాటలు అనుకొవడం పెద్దరికం కాదని అన్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 15, 2025, 02:39 PM IST
  • కాంగ్రెస్, బీజేపీపై విరుచుకు పడిన కేటీఆర్..
  • కవితపై పంచ్ లు..?..

Brs working president ktr fires on congress and bjp party leaders: తెలంగాణలో రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక అంశం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అన్నిపార్టీలు సైతం జూబ్లీహిల్స్ ను గెల్చుకొవాలని పావులు వేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ నెలఖరు వరకు జూబ్లీహిల్స్ కు బైపోల్ షెడ్యూల్ రావచ్చని వార్తలు ఊపందుకున్నాయి. అయితే..తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్ లో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు, కార్యకర్తలతో సమావేశం అయ్యారు.

ఇప్పటికే గద్వాల సభ విజయవంతం కావడంతో బీఆర్ఎస్ క్యాడర్ ఫుల్ జోష్ లో ఉంది. ఇదే జోష్ ను కొనసాగించాలని కేటీఆర్ నేతలకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ అంశంపై మాట్లాడుతూ.. ప్రతి ఇంట్లో పంచాయతీలుంటాయని, అందరు ఒకర్ని మరోకరు మాటలు అనుకుంటారన్నారు.

కానీ బజార్లో పడి మాటలు అనుకొవడం, ఇంటి గుట్టు బైటకు పోయేలా చేయడం సరికాదన్నారు. ఇంట్లో ఎంత కొట్టుకున్న బైటవారు వస్తే.. అందరు కలిసి పోరాడతాం కదా అంటూ క్యాడర్ లో జోష్ ను నింపారు. అంతేకాకుండా.. ఒకవైపు కాంగ్రెస్, మరోవైపు బీజేపీ లు జూబ్లీహిల్స్ ను కబళించడం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు.

దీని కోసం అందరు కలిసి పోరాడేందుకు ముందుకు రావాలని కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో కేటీఆర్ పార్టీ నేతలకు, కార్యకర్తల్లో మళ్లీ జోష్ ను నింపారు. అయితే.. కేటీఆర్ చేసిన కామెంట్లు ఎమ్మెల్సీ కవితను ఉద్దేశించివని కూడా, ఆమెకు ఇన్ డైరెక్ట్ గా కేటీఆర్ పంచ్ లు వేశారని కూడా కొంత మంది సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేస్తున్నారు.

Read more: Hyderabad Yoga Teacher Honey Trap: మహిళల వలపు వల.. యోగా గురువు విల విల.. హైదరాబాద్ లో వెలుగులోకి షాకింగ్ ఘటన..

ఇప్పటికే కేసీఆర్ సతీమణి శోభ కవిత ఇంటికి వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కవిత ఎపిసోడ్ మాత్రం హాట్ టాపిక్ గా మారిన విషయం తెలిసిందే. మరోవైపు జుబ్లీహీల్స్ మాజీ ఎమ్మెల్యే విష్ణు వర్దన్ రెడ్డితో కవిత భేటీ కావడంతో మరోసారి కవిత కొత్త రచ్చకు తెరతీశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BRS KTRCM Revanth ReddyKTR Vs Revanth ReddyMLC Kavithabrs vs congress

