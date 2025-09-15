BRS KTR Video: ప్రతి ఇంట్ల గొడవలుంటాయి.. బజార్ల పడొద్దు.!. కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. కవితకు మళ్లీ ఇచ్చిపడేసినట్లేనా..?.. వీడియో..

Brs working president ktr fires on congress and bjp party leaders: తెలంగాణలో రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక అంశం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అన్నిపార్టీలు సైతం జూబ్లీహిల్స్ ను గెల్చుకొవాలని పావులు వేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ నెలఖరు వరకు జూబ్లీహిల్స్ కు బైపోల్ షెడ్యూల్ రావచ్చని వార్తలు ఊపందుకున్నాయి. అయితే..తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్ లో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు, కార్యకర్తలతో సమావేశం అయ్యారు.
ఒక ఇల్లు అన్నప్పుడు గొడవలు సహజంగా జరుగుతాయి.. బజారులో కోట్లాడుకోవొద్దు
సామరస్యంగా కలిసి మెలిసి పనిచేయాలని జూబ్లీహిల్స్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులను సూచించిన కేటీఆర్ pic.twitter.com/P087rtRzkA
ఇప్పటికే గద్వాల సభ విజయవంతం కావడంతో బీఆర్ఎస్ క్యాడర్ ఫుల్ జోష్ లో ఉంది. ఇదే జోష్ ను కొనసాగించాలని కేటీఆర్ నేతలకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ అంశంపై మాట్లాడుతూ.. ప్రతి ఇంట్లో పంచాయతీలుంటాయని, అందరు ఒకర్ని మరోకరు మాటలు అనుకుంటారన్నారు.
కానీ బజార్లో పడి మాటలు అనుకొవడం, ఇంటి గుట్టు బైటకు పోయేలా చేయడం సరికాదన్నారు. ఇంట్లో ఎంత కొట్టుకున్న బైటవారు వస్తే.. అందరు కలిసి పోరాడతాం కదా అంటూ క్యాడర్ లో జోష్ ను నింపారు. అంతేకాకుండా.. ఒకవైపు కాంగ్రెస్, మరోవైపు బీజేపీ లు జూబ్లీహిల్స్ ను కబళించడం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు.
దీని కోసం అందరు కలిసి పోరాడేందుకు ముందుకు రావాలని కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో కేటీఆర్ పార్టీ నేతలకు, కార్యకర్తల్లో మళ్లీ జోష్ ను నింపారు. అయితే.. కేటీఆర్ చేసిన కామెంట్లు ఎమ్మెల్సీ కవితను ఉద్దేశించివని కూడా, ఆమెకు ఇన్ డైరెక్ట్ గా కేటీఆర్ పంచ్ లు వేశారని కూడా కొంత మంది సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేస్తున్నారు.
ఇప్పటికే కేసీఆర్ సతీమణి శోభ కవిత ఇంటికి వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కవిత ఎపిసోడ్ మాత్రం హాట్ టాపిక్ గా మారిన విషయం తెలిసిందే. మరోవైపు జుబ్లీహీల్స్ మాజీ ఎమ్మెల్యే విష్ణు వర్దన్ రెడ్డితో కవిత భేటీ కావడంతో మరోసారి కవిత కొత్త రచ్చకు తెరతీశారు.
