English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Brs Ktr: కాంగ్రెస్ బంగారం ఇచ్చుడు కాదు, పుస్తెలు దోచే బ్యాచ్.!. కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Brs Ktr: కాంగ్రెస్ బంగారం ఇచ్చుడు కాదు, పుస్తెలు దోచే బ్యాచ్.!. కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Ktr fires on cm revanth reddy govt: రేవంత్ రెడ్డిపై మరోసారి కేటీఆర్ ఫైర్ అయ్యారు. అంతే కాకుండా రాబోయే మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కు గట్టిగా బుద్ది చెప్పాలన్నారు. మొత్తంగా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంను మరోసారి కేటీఆర్ ఏకీపారేశారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 12, 2026, 06:29 PM IST
  • సర్పంచ్ ల సన్మాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కేటీఆర్..
  • సీఎం రేవంత్ పై పంచ్ లు..

Trending Photos

Sankranti Special: పండుగ రోజు అందంగా మెరిసిపోవడానికి.. ఈ ఒక్క ఫేస్‌ప్యాక్‌ అప్లై చేయండి!
5
Sankranti skincare routine
Sankranti Special: పండుగ రోజు అందంగా మెరిసిపోవడానికి.. ఈ ఒక్క ఫేస్‌ప్యాక్‌ అప్లై చేయండి!
Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. రేపు సోమవారం బ్యాంకులకు సెలవులు.. కారణమేమిటంటే..?
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. రేపు సోమవారం బ్యాంకులకు సెలవులు.. కారణమేమిటంటే..?
Gold 10 Grams Rate: తులం బంగారం రూ.1,816 మాత్రమే..ఎక్కడో తెలిస్తే.. వెంటనే పరుగెత్తి కొనస్తారు..!!
6
Venezuela gold price
Gold 10 Grams Rate: తులం బంగారం రూ.1,816 మాత్రమే..ఎక్కడో తెలిస్తే.. వెంటనే పరుగెత్తి కొనస్తారు..!!
Nayanthara: చిరంజీవి సినిమాకి నయనతారకి భారీగా పారితోషికం.. ఎన్ని కోట్లు తీసుకుందో తెలుసా..?
5
Nayanthara Remuneration
Nayanthara: చిరంజీవి సినిమాకి నయనతారకి భారీగా పారితోషికం.. ఎన్ని కోట్లు తీసుకుందో తెలుసా..?
Brs Ktr: కాంగ్రెస్ బంగారం ఇచ్చుడు కాదు, పుస్తెలు దోచే బ్యాచ్.!. కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Add Zee News as a Preferred Source

Brs working president ktr made shocking comments on revanth reddy: బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ పాలనపై మండిపడ్డారు. అధికారంలోకి వచ్చి రెండెళ్లు దాటిన కూడా ఇంకా హమీలు నెరవేర్చలేదన్నారు. ప్రజలకు 420 హమీలు అమలు చేస్తామని చెప్పి మోసం చేశారన్నారు. ఈ క్రమంలో కేటీఆర్ మహబూబ్ నగర్ లో ఇటీవల సర్పంచ్ లుగా గెలిచిన బీఆర్ఎస్ కు చెందిన నేతలను సన్మాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. మొత్తంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రజల్ని అన్నివిధాలుగా మోసం చేస్తున్నారన్నారు.

మహబూబ్ నగర్ జిల్లాను 5 జిల్లాలుగా చేసి కేసీఆర్ తప్పు చేశాడని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చెబుతుందని అన్నారు. మరోవైపు వనపర్తి, నారాయణపేట, గద్వాల్ జిల్లాలు రద్దు చేస్తామని పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి చెబుతున్నాడు. పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం గత ప్రభుత్వం ఈవిధంగా జిల్లాల విభజన చేసిందని కేటీఆర్ అన్నారు.

అదే విధంగా వనపర్తి, నారాయణపేట, గద్వాల్ తీసేస్తే అక్కడి ప్రజలు ఊరుకుంటారా?.. మీరు ఆ జిల్లాలు ముడితే అక్కడ అగ్గి పుట్టించే బాధ్యత బీఆర్ఎస్ తీసుకుంటదని కేటిఆర్ మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అంతే కాకుండా కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన హమీల విషయంలో ప్రశ్నిస్తుంటే బీఆర్ఎస్ ను అణచివేసే కుట్రలు చేస్తుందన్నారు.

గతబీఆర్ఎస్ హయాంలో ప్రారంభించిన అనేక పథకాలను ఇప్పుడు పట్టించుకోవడంలేదన్నారు. నదీ జలాలను పక్క రాష్ట్రాలు తీసుకొని వాడుకుంటుంటే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మిన్నకుండ ఉండిపోయిందన్నారు.

Read more: Hyderabad: హైదరాబాద్ లో కొత్త ఏడాదిలో తొలి వర్షం ఈ రోజున.. వాతావరణ కేంద్రం ఏంచెప్పిందంటే..?

కేసీఆర్ నదీ జలాల విషయంలో ఎవరితో అయిన తెలంగాణ రైతుల కోసం పొరాటం చేసిన విషయంనుగుర్తు చేశారు. మొత్తంగా కాంగ్రెస్ పాలనపై కేటీఆర్ మరోసారి దుమ్మెత్తిపోశారు. ఇక వచ్చేది మున్సిపాల్ ఎన్నికలు పార్టీ గుర్తు ఉంటుందని, బీఆర్ఎస్ ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని కేటీఆర్ కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BRS KTRCM Revanth ReddyHarish RaoTelanana PoliticsMahabub Nagar

Trending News