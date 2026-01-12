Brs Ktr: కాంగ్రెస్ బంగారం ఇచ్చుడు కాదు, పుస్తెలు దోచే బ్యాచ్.!. కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Brs working president ktr made shocking comments on revanth reddy: బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ పాలనపై మండిపడ్డారు. అధికారంలోకి వచ్చి రెండెళ్లు దాటిన కూడా ఇంకా హమీలు నెరవేర్చలేదన్నారు. ప్రజలకు 420 హమీలు అమలు చేస్తామని చెప్పి మోసం చేశారన్నారు. ఈ క్రమంలో కేటీఆర్ మహబూబ్ నగర్ లో ఇటీవల సర్పంచ్ లుగా గెలిచిన బీఆర్ఎస్ కు చెందిన నేతలను సన్మాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. మొత్తంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రజల్ని అన్నివిధాలుగా మోసం చేస్తున్నారన్నారు.
మహబూబ్ నగర్ జిల్లాను 5 జిల్లాలుగా చేసి కేసీఆర్ తప్పు చేశాడని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చెబుతుందని అన్నారు. మరోవైపు వనపర్తి, నారాయణపేట, గద్వాల్ జిల్లాలు రద్దు చేస్తామని పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి చెబుతున్నాడు. పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం గత ప్రభుత్వం ఈవిధంగా జిల్లాల విభజన చేసిందని కేటీఆర్ అన్నారు.
అదే విధంగా వనపర్తి, నారాయణపేట, గద్వాల్ తీసేస్తే అక్కడి ప్రజలు ఊరుకుంటారా?.. మీరు ఆ జిల్లాలు ముడితే అక్కడ అగ్గి పుట్టించే బాధ్యత బీఆర్ఎస్ తీసుకుంటదని కేటిఆర్ మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అంతే కాకుండా కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన హమీల విషయంలో ప్రశ్నిస్తుంటే బీఆర్ఎస్ ను అణచివేసే కుట్రలు చేస్తుందన్నారు.
గతబీఆర్ఎస్ హయాంలో ప్రారంభించిన అనేక పథకాలను ఇప్పుడు పట్టించుకోవడంలేదన్నారు. నదీ జలాలను పక్క రాష్ట్రాలు తీసుకొని వాడుకుంటుంటే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మిన్నకుండ ఉండిపోయిందన్నారు.
కేసీఆర్ నదీ జలాల విషయంలో ఎవరితో అయిన తెలంగాణ రైతుల కోసం పొరాటం చేసిన విషయంనుగుర్తు చేశారు. మొత్తంగా కాంగ్రెస్ పాలనపై కేటీఆర్ మరోసారి దుమ్మెత్తిపోశారు. ఇక వచ్చేది మున్సిపాల్ ఎన్నికలు పార్టీ గుర్తు ఉంటుందని, బీఆర్ఎస్ ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని కేటీఆర్ కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు.
