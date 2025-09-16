KTR Vs Revanth Video: దీపావళి బాంబులు ఇంకెప్పుడు పెల్తయ్..?.. పొంగులేటీకి, రేవంత్ కు ఇచ్చిపడేసిన కేటీఆర్.. వీడియో ..

ktr slams on minister ponguleti srinivas reddy and cm revanth reddy: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ఒకవైపు పదిమంది ఎమ్మెల్యేల రాజీనామా అంశం, మరోవైపు జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ అంశంను బీఆర్ఎస్ సీరియస్ గా తీసుకుంది. అంతే కాకుండా కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన హమీలపై కూడా తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతుంది. తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్.. భద్రాచలం నియోజకవర్గంలో కార్యకర్తలతో జరిగిన సమావేశంలో మాట్లాడారు.ఈ నేపథ్యంలో రేవంత్ రెడ్డి పాలనపై పంచ్ లు వేశారు.
పొంగులేటి పోయిన దీపావళికి చెప్పాడు బాంబులు పేల్తాయని.. మళ్లీ దీపావళి కూడా వచ్చింది
అడ్డిమారి గుడ్డి దెబ్బలో గెలిచి బిల్డప్ కొడుతున్నాడు.. ఈ సారి పాలేరులో ఎలా గెలుస్తాడో చూస్తా - కేటిఆర్ https://t.co/kZmweNL720 pic.twitter.com/OAdmWt4oPa
తెలుగువారు ఉన్నారని ప్రపంచానికి చాటిన వ్యక్తి ఎన్టీఆర్ అయితే..తెలంగాణ వారు ఉన్నారని చెప్పిన వ్యక్తి కేసీఆర్ అంటూ.. పార్టీ అధినేత గొప్పతనం గురించి మాట్లాడారు. కేసీఆర్ గొప్పతనం ఏంటో సీఎంగా ఉన్నప్పుడు చాలా మందికి అర్థంకాలేదని, సీఎంగా దిగిపోయాక
ప్రజలకు అర్ధం అవుతోందన్నారు. కాంగ్రెస్ నైజం మోసం చేయడం అన్నారు.
రేవంత్ రెడ్డి నిజాయితీగా మోసం చేశారన్నారు. దీనిలో.. రేవంత్ రెడ్డి తప్పు ఏం లేదని, తప్పుంతా బీఆర్ఎస్ నాయకులది,కార్యకర్తలదన్నారు. ప్రతిపక్షాన్ని తొక్కాలి అంటే ఒక్కరు బయటతిరిగే వారు కాదన్నారు.. నోట్ల కట్టలతో దొరికిన రేవంత్ రెడ్డిని వదిలేశామన్నారు. బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పార్టీ నిర్మాణం చేయడంలో తప్పు చేశామన్నారు.పార్టీని,ప్రభుత్వాన్ని సమన్వయం చేయడంలో విఫలం అయినట్లు అంగీకరించారు. రేషన్ కార్డులు ఇవ్వడాన్ని ప్రచారం చేసుకోవాలని మనకు తెలియదన్నారు.
శిక్షణా తరగతులు పెట్టుకోవడంలో విఫలం అయ్యామన్నారు. కేసీఆర్ టీడీపీలో ఉన్నప్పుడు శిక్షణా తరగతులకు ఇంఛార్జీగా ఉన్నారు. కరోనా కాలంలో కేసీఆర్ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఆగలేదన్నారు. గుండె ధైర్యం ఉన్న నాయకుడు కేసీఆర్ అంటూ ఆయన సేవల్ని కొనియాడారు.
చంద్రబాబునాయుడు, వైఎస్ఆర్, రోశయ్య, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి, కేసీఆర్ లాంటి సీఎంలను చూశామన్నారు. కానీ.. ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రిని ఎప్పుడూ చూడలేదన్నారు.
సెక్రటేరియట్ కు వచ్చి లంకెబిందెలు ఉన్నాయనుకుని వచ్చా అని ఏ సీఎం అయినా అంటారా.. అంటూ ఎద్దెవా చేశారు. దేశంలో అప్పులేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారా..?.. ఎన్నికల సమయంలో రేవంత్ రెడ్డి పెద్ద,పెద్ద డైలాగులు కొట్టారని, ఎన్నికలు అయ్యాక నన్ను కోసుకుని తిన్నా డబ్బులు లేవని అంటున్నారని ఫైర్ అయ్యారు. దేశంలో ఇంత తక్కువ కాలంలో వ్యతిరేకత వచ్చిన సీఎంను ఎక్కడా చూడలేదన్నారు.
ప్రజలు మళ్లీ మార్పు కోరుకుంటున్నారని అన్నారు. భద్రాచలం ఎమ్మెల్యే ఆటలో అరటిపండు లాంటి వాడని, మీ ఎమ్మెల్యే ఎక్కడికి
పోలేదు బ్రతికే ఉన్నాడంటూ పంచ్ లు వేశాడు. పదిమంది ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారామని చెప్పే ధైర్యం ఉందా..?.. ఏ పార్టీలో ఉండాలో ఆ పార్టీలో ఉన్నానని కడియం శ్రీహరి అంటున్నారు. ఎమ్మెల్యేలు అతితెలివి ప్రదర్శిస్తున్నారన్నారు. నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళ్ళాను ఉప ఎన్నికలు ఎదుర్కొంటా అని దమ్ముంటే భద్రాచలం ఎమ్మెల్యే చెప్పాలన్నారు.
మేము పార్టీలో చేర్చుకున్నప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు బిఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరామని చెప్పారు. పదిమంది ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పుడు ఏ లింగమో చెప్పాలన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీనా బీజేపీనా చెప్పాలన్నారు. రాహుల్ గాంధీ బీజేపీని తిడతారు.. రేవంత్ రెడ్డి సీబీఐ ముద్దు అంటున్నారని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. మరొవైపు పొంగులేటినా.. బాంబులేటినా.. అంటూ సెటైర్ లు వేశారు. పోయిన దీపావళికి బాంబులు పేలుతాయని పొంగులేటి చెప్పారు. ఈ దీపావళికి బాంబులు పేలలేదన్నారు.
పొంగులేటి పెద్ద బిల్డప్ లు ఇస్తాడని, అడ్డిమారి గుడ్డిదెబ్బలో పొంగులేటి గెలిచారని, ఈ సారి పొంగులేటి పాలేరులో ఎట్లా గెలుస్తారో చూస్తానంటూ సవాల్ విసిరారు. తంతే గారెల బుట్టలో పడ్డట్లు పొంగులేటికి మంత్రి పదవి వచ్చిందన్నారు. పొంగులేటి ఇంటిపై ఈడీ రైడ్స్ అయితే ఇప్పటి వరకు ఏం జరిగిందో చెప్పలేదన్నారు. పొంగులేటి బీజేపీతో కుమ్మక్కు అయ్యారా అంటూ సెటైర్ లు వేశారు.
రేవంత్ రెడ్డి బీజేపీతో కుమ్మక్కు అయితే పొంగులేటి భాగస్వామి అయ్యారా...?.. బీఆర్ఎస్,బీజేపీ ఒకటే అని ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఎవరు ఎవరితో కుమ్మక్కు అయ్యారో ప్రజలు తేల్చాలన్నారు. బీజేపీ పాస్ చేసిన వక్ఫ్ బోర్డు బిల్లును తెలంగాణ దేశంలో మొదటిగా అమలు చేసిందన్నారు.
రేవంత్ రెడ్డి రాహుల్ గాంధీ కోసం పనిచేస్తున్నారా లేక మోడీ కోసం పనిచేస్తున్నారా..?. అంటూ కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. రేవంత్ రెడ్డి బామ్మర్దికి బీజేపీ ప్రభుత్వం కాంట్రాక్టులు ఇస్తుంది...ఇటు బీజేపీ ఎంపీకి తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి కాంట్రాక్టులు ఇచ్చారన్నారు. తెలంగాణ గొంతు కేసీఆర్ ను ఫినిష్ చేయాలని కాంగ్రెస్,బీజేపీ లక్ష్యం చేసుకున్నారని, కానీ కేసీఆర్ కాంగ్రెస్, బీజేపీలక కొరకరాని కొయ్యగా మారారని కేటీఆర్ అన్నారు.
