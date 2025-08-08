KTR VS Bandi Sanjay: 48 గంటలు డెడ్ లైన్.. బండి సంజయ్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఆరోపణలపై నిప్పులు చెరిగిన కేటీఆర్.. ఏమన్నారంటే..?

Brs working president ktr fires on bandi Sanjay: తెలంగాణ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా వానాకాలంలో హాట్ హాట్ మారాయి. బీఆర్ఎస్, బీజేపీల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఇప్పటికే కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ఈ రోజు ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరంలో సిట్ ముందు హజరయ్యారు. ఆ తర్వాత మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ.. ఫోన్ ట్యాపింగ్ లో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ పై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ లో కేసీఆర్ మెయిన్ రోల్ అని, చివరకు కూతురు, అల్లుడుల ఫోన్ లను కూడా ట్యాపింగ్ చేయించాడన్నారు.
అంతే కాకుండా.. జడ్జీలు, కీలక నేతలు, తనతో సహా అందరి ఫోన్ లను ట్యాపింగ్ చేయించాడన్నారు. ఈ ఆరోపణలపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ నిప్పులు చెరిగారు. ఫోన్ టాపింగ్ వ్యవహారంలో బండి సంజయ్ చేసిన తన అడ్డగోలు, చిల్లర వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకొని క్షమాపణ చెప్పాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు.
అంతే కాకుండా.. బండి సంజయ్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు లీగల్ నోటీసు పంపనున్నట్లు కేటీఆర్ తెలిపారు. బండి సంజయ్ తన వ్యాఖ్యలపై.. 48 గంటల్లోగా క్షమాపణ చెప్పాలని లేకుండా ప్రూఫ్ లను చూపించాన్నారు. లేకుంటే బండి సంజయ్ ను కోర్టుకు లాగుతామని కేటీఆర్ హెచ్చరించారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ బండి సంజయ్ చేసిన ఆరోపణల్లో ఒక్క శాతం అయిన నిజం ఉందని నిరూపించాలని కేటీఆర్ సవాల్ విసిరారు.
కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేస్తున్న బండి సంజయ్కి నిఘా వ్యవస్థ ఎలా పని చేస్తుందో అనే అంశంలో కనీస అవగాహన లేదని ఎద్దేవా చేశారు. ఫోన్ టాపింగ్ వ్యవహారంలో బండి సంజయ్ అబద్దాలు, అనుచిత వ్యాఖ్యలు, ప్రకటనలు అన్ని హద్దులు దాటాయన్నారు.
ఇంత దిగజారుడు ఆరోపణలు, చిల్లర మాటలు, బజారు మాటలు మాట్లాడడం బండి సంజయ్ కి అలవాటుగా మారిందని కేటీఆర్ చురకలు పెట్టారు. ఆయన ఫోన్ టాపింగ్ వ్యవహారంలో మాట్లాడిన ప్రతిసారి మరింత దిగజారి మాట్లాడుతున్నాడని ఏకీపారేశారు.
Read more: Bandi Sanjay Video: కేసీఆర్ కూతురు, అల్లుళ్లను వదల్లేదు.. ఫోన్ ట్యాపింగ్పై మరో బాంబు పేల్చిన బండి సంజయ్.. వీడియో ఇదే..
బాధ్యత కలిగిన కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేయడం అంటే ఢిల్లీ బాసుల చెప్పులు మోసినంత ఈజీ కాదని బండి సంజయ్ పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు. కేవలం తనకు రాజకీయ ప్రాధాన్యత దక్కకపోవడంతోనే, కేవలం వార్తల్లో నిలవాలని తనకు అలవాటైన చౌకబారు వీధి నాటకాలకు బండి సంజయ్ తెరలేపిండంటూ కేటీఆర్ తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు.
