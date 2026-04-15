KTR On Delimitation: దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు సీట్లు తగ్గితే ఊరుకోం.. పోరాటం చేస్తాం: కేటీఆర్‌

KTR Warns To Centre We Will Not Tolerate Delimitation Reduction In Southern Representation: డిలిమిటేషన్‌లో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు తీవ్ర అన్యాయం చేస్తే ఊరుకునేది లేదని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ హెచ్చరించారు. పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం ఎదుర్కోక తప్పదని కేంద్రానికి హెచ్చరిక జారీ చేశారు. మహిళా రిజర్వేషన్‌ బిల్లుకు తాము సంపూర్ణ మద్దతు అని ప్రకటించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 15, 2026, 09:49 PM IST

Trending Photos

BRS Party On Delimitation: డిలిమిటేషన్‌లో దక్షిణాది ప్రాతినిధ్యాన్ని తగ్గిస్తే ఊరుకోమని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ హెచ్చరించారు. మహిళా రిజర్వేషన్లకు బీఆర్ఎస్ సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటిస్తామని తెలిపారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో ముడిపెట్టడాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు చెప్పారు. రేవంత్ రెడ్డి ఒక హైబ్రిడ్ ముఖ్యమంత్రి.. రేవంత్ రాజకీయ వైఖరిలో స్థిరత్వం లేదని విమర్శించారు. ఉదయం ఆయన కాంగ్రెస్‌ను ప్రతినిధిగా ఉంటారు.. సాయంత్రానికి బీజేపీతో కలిసిపోతారని ఆరోపించారు. హైబ్రిడ్ విధానం రేవంత్‌ రెడ్డి పాలనలో కూడా కనిపిస్తోంది. 

ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే స్థానాల పెంపుపై దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో హైదరాబాద్‌లో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ స్పందించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టిన బిల్లులో ఉన్న అస్పష్టతలపై కేటీఆర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 'దక్షిణాది రాష్ట్రాల లోక్‌సభ సీట్ల శాతం 24 శాతంగానే కొనసాగాలి. దీనిని మార్చే ప్రయత్నం చేస్తే తీవ్ర ప్రతిఘటన తప్పదు. దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రాతినిధ్యంతో ఆడుకుంటే తీవ్రమైన తిరుగుబాటు వస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం కేవలం రాజకీయాల మీద కాకుండా, పాలన, ప్రజా సంక్షేమంపై దృష్టి సారించాలి' అని కేటీఆర్‌ కోరారు.

'మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు భారత్ రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్‌ఎస్‌) పార్టీ మొదటి నుంచి చిత్తశుద్ధితో సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తోంది. తమ ప్రభుత్వ హయాంలో మహిళా సాధికారత కోసం అనేక చర్యలు అమలు చేసిన రికార్డు మాకు ఉంది అని గుర్తుచేశారు. కేసీఆర్ నాయకత్వంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వడమే కాకుండా అసెంబ్లీ, శాసనమండలి‌లో ఏకగ్రీవ తీర్మానాలు కూడా చేసిందని వెల్లడించారు. స్థానిక సంస్థల్లో మహిళలకు 50 శాతం రిజర్వేషన్లు, మార్కెట్ కమిటీల్లో 33 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేసి కేసీఆర్‌ మహిళా సాధికారతపై అచంచలమైన నిబద్ధతను చాటుకున్నారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు.

మహిళా రిజర్వేషన్లను నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, రాజ్యాంగ సవరణలతో అనవసరంగా ముడిపెట్టడాన్ని కేటీఆర్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. అత్యంత సరళమైన విషయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు సంక్లిష్టం చేస్తోందని ప్రశ్నించారు. సీట్ల పెంపు, పునర్విభజనతో ముడిపెట్టి ఎందుకు అయోమయాన్ని సృష్టిస్తున్నారు? నిలదీశారు. రాజ్యాంగ విధివిధానాల ప్రకారం మొదట జనగణన, తర్వాత నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, ఆ తర్వాతే నిర్మాణాత్మక మార్పులు జరగాలని గుర్తుచేశారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రయోజనాలకు విఘాతం కలగని ఏ సహేతుకమైన ప్రతిపాదనకైనా బీఆర్ఎస్ పార్టీ మద్దతు ఇస్తుందని ప్రకటించారు. కానీ దక్షిణాదికి అన్యాయం చేసే ప్రయత్నం జరిగితే మాత్రం తీవ్రంగా ప్రతిఘటిస్తామని స్పష్టం చేశారు. అవసరమైతే ఆందోళనలు చేపడతామని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ హెచ్చరించారు.

రేవంత్ రెడ్డిని హైబ్రిడ్ ముఖ్యమంత్రిగా మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ అభివర్ణించారు. 'రేవంత్ రాజకీయ వైఖరిలో స్థిరత్వం లేదు. ఉదయం ఆయన కాంగ్రెస్‌ను ప్రతినిధిగా ఉంటారు. సాయంత్రానికి బీజేపీతో కలిసిపోతారు. సహజంగానే ఇలాంటి హైబ్రిడ్ విధానం ఆయన పాలనలో కూడా కనిపిస్తోంది. ద్వంద్వ ప్రమాణాలను పాటిస్తున్నారు'  అని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. ఇతరుల నుంచి నిబంధనలు కోరుతున్న రేవంత్‌ రెడ్డి హైదరాబాద్‌ను మూడు కార్పొరేషన్లుగా విభజించే ప్రతిపాదన విషయంలో జీహెచ్‌ఎంసీ ప్రతినిధులు, జెడ్పీటీసీ సభ్యులు లేదా ఎమ్మెల్యేలను ఎందుకు సంప్రదించలేదు' అని కేటీఆర్‌ ప్రశ్నించారు. 

50 శాతం సీట్లు పెరుగుతాయని కేంద్ర నాయకులు చెబుతున్నా బిల్లులో మాత్రం ఎక్కడా ఆ ప్రస్తావన లేదని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ గుర్తు చేశారు. జనాభా ప్రాతిపదికన పార్లమెంటు సీట్లు పెంచితే దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 1971లో పార్లమెంటు సీట్లపై విధించిన స్తంభన జనాభా నియంత్రణ ప్రాతిపదికన జరిగిందని కేటీఆర్ గుర్తు చేశారు. ఈ ఆందోళనలను పట్టించుకోకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ హెచ్చరించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

KT Rama Raobrs partyWomens ReservationDelimitationHyderabad

