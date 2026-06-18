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RTC Employees Fitment: RTC ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. 11 శాతం ఫిట్‌మెంట్ అమలు డేట్ ఫిక్స్

Telangana RTC Employees Fitment: ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ గుడ్‌ న్యూస్ చెప్పారు. ఆర్టీసీ సమ్మెలో హామీ ఇచ్చిన RPF 2021 11 శాతం ఫిట్‌మెంట్ జూలై 1 నుంచి అమలు చేస్తామని వెల్లడించారు. నాగర్ కర్నూలు ,పెద్దపల్లి బస్ డిపో పనులు వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మంజూరైన బస్ స్టేషన్ ల శంకుస్థాపన కు ప్రణాళికలు రూపొందించాలని చెప్పారు. 30 నెలల ప్రజా పాలనలో ఆర్టీసీ పురోగతిపై సమీక్ష నిర్వహించారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 18, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:14 PM IST
RTC Employees Fitment: RTC ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. 11 శాతం ఫిట్‌మెంట్ అమలు డేట్ ఫిక్స్
Image Credit: RTC Employees Fitment

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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RTC ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. 11 శాతం ఫిట్‌మెంట్ అమలు డేట్ ఫిక్స్
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