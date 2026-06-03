/TET for Govt Teachers: టీచర్లకు ప్రభుత్వం తీపి కబురు.. స్పెషల్ టెట్‌ పరీక్షలకు అనుమతి

Telangana Special TET: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విధుల్లో ఉన్న (In-service) ఉపాధ్యాయులకు తెలంగాణ సర్కార్ తీపి కబురు అందించింది. రాష్ట్రంలో ప్రతి ఏటా క్రమం తప్పకుండా నిర్వహించే రెండు సాధారణ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్షలకు (Regular TETs) అదనంగా.. ప్రస్తుతం సర్వీస్లో ఉన్న ఉపాధ్యాయుల కోసం ప్రత్యేకంగా మరో రెండు స్పెషల్ టెట్ (Two Special TETs) పరీక్షలను నిర్వహించేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ మేరకు పాఠశాల విద్యాశాఖ బుధవారం అధికారిక ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్, తెలంగాణ టెట్ చైర్మన్ సమర్పించిన ప్రతిపాదనలను నిశితంగా పరిశీలించిన అనంతరం ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనిపై తక్షణమే తదుపరి అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ను ఆదేశించింది.
వరంగల్, ఖమ్మం, నల్గొండ ఉపాధ్యాయ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్సీ పింగిలి శ్రీపాల్ రెడ్డి, ప్రొగ్రెసివ్ రికగ్నైజ్డ్ టీచర్స్ యూనియన్ తెలంగాణ (PRTU TS), స్టేట్ టీచర్స్ యూనియన్ తెలంగాణ స్టేట్ (STUTS), తెలంగాణ రాష్ట్ర టీచర్స్ ఫెడరేషన్ (TRTF) ప్రతినిధులు ఇన్-సర్వీస్ ఉపాధ్యాయుల సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. సర్వీస్లో ఉండి ప్రమోషన్లు లేదా ఇతర సాంకేతిక కారణాల వల్ల టెట్ అర్హత సాధించాల్సిన వారి కోసం ప్రత్యేక పరీక్షలు నిర్వహించాలని వారు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ మేరకు స్పందించిన ప్రభుత్వం.. అదనంగా రెండు స్పెషల్ టెట్ పరీక్షలను నిర్వహించేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై ఉపాధ్యాయ సంఘాల నుంచి హర్షం వ్యక్తం అవుతోంది. ప్రమోషన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఎంతోమంది ఇన్-సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులకు ఊరట కలగనుంది.
జనవరిలో నిర్వహించిన టెట్ పరీక్షల్లో కొంతమంది ఇన్ సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులు అర్హత సాధించలేకపోయారు. ఇక ఇప్పటికే జూన్లో మరో టెట్ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. దీనికి అదనంగా రెండు టెట్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ నాటికి టెట్ పరీక్షలను పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇన్ సర్వీస్లో ఉన్న ఉపాధ్యాయులు కచ్చితంగా టెట్ అర్హత సాధించాలని గతంలో సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెగ్యులర్ టెట్ పరీక్షలతోపాటు స్పెషల్ టెట్ పరీక్షలను నిర్వహించి ఉపాధ్యాయులకు అర్హత సాధించేందుకు ఎక్కువ అవకాశాలు కల్పిస్తోంది. ఈ స్పెషల్ టెట్ పరీక్షలకు సంబంధించి త్వరలోనే నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉంది.