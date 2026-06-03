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TET for Govt Teachers: టీచర్లకు ప్రభుత్వం తీపి కబురు.. స్పెషల్ టెట్‌ పరీక్షలకు అనుమతి

Telangana Special TET: ఇన్ సర్వీస్ టీచర్లకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. రెగ్యులర్‌ టెట్ పరీక్షలకు అదనంగా మరో రెండు స్పెషల్ టెట్ నిర్వహించేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. దీంతో సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాల మేరకు టెట్ అర్హత సాధించేందుకు ఉపాధ్యాయులకు మరిన్ని అవకాశాలు లభించనున్నాయి. పూర్తి వివరాలు..

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 03, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 06:53 PM IST
TET for Govt Teachers: టీచర్లకు ప్రభుత్వం తీపి కబురు.. స్పెషల్ టెట్‌ పరీక్షలకు అనుమతి
Image Credit: TET for Govt Teachers (Source: AI Generated)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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