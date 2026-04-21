Govt Employees Transfers: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు.. బదిలీలపై నిషేధం ఎత్తివేత.. జీవో జారీ..!

Govt Employees Transfer Guidelines: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ తీపి కబురు చెప్పింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల బదిలీలపై విధించిన నిషేధాన్ని ఎత్తివేస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను విడుదల చేస్తూ ప్రభుత్వం జీవోను జారీ చేసింది. తాజా జీవో ప్రకారం.. కనీసం మూడు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న ఉద్యోగులు బదిలీకి అర్హులు. ఈ బదిలీలు మే ఒకటి నుంచి 31 వరకు మాత్రమే అనుమతిస్తామని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు ఇవే..
==> మే 1–7: ఖాళీల జాబితా, బదిలీ అయ్యే ఉద్యోగుల వివరాల ప్రచురణ
==> మే 8–15: ఉద్యోగుల నుంచి ఆప్షన్ల స్వీకరణ
==> మే 16–24: దరఖాస్తుల పరిశీలన, కౌన్సిలింగ్, మాస్టర్ లిస్ట్ తయారీ
==> మే 25–31: బదిలీ ఉత్తర్వుల జారీ.. జూన్ 1 నుంచి తిరిగి బదిలీలపై నిషేధం అమలు
బదిలీలకు ఎవరు అర్హులు..
==> ఒకే ప్రాంతంలో 3 ఏళ్ల సర్వీస్ పూర్తి చేసుకున్న ఉద్యోగులు
==> నాలుగేళ్లు పని చేసిన వారిని తప్పనిసరిగా బదిలీ చేయాలి
==> 31 మే 2027లోపు రిటైర్ అయ్యే ఉద్యోగులకు మినహాయింపు (వాళ్లు కోరితే తప్ప)
==> ఏ విభాగంలో అయినా.. 40 శాతానికి మించి బదిలీలు చేపట్టకూడదు
వీరికి ప్రాధాన్యత..
==> భార్యాభర్తలు ఒకే చోట పనిచేసే విధంగా..
==> త్వరలో రిటైర్ అయ్యే ఉద్యోగులు
==> 70 శాతానికి పైగా వికలాంగులు
==> మానసిక వైకల్యంతో ఉన్న పిల్లల తల్లిదండ్రులు
==> వితంతువులు
==> తీవ్రమైన వ్యాధులు (క్యాన్సర్, కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్, హార్ట్ సర్జరీ మొదలైనవి)
==> హార్డ్షిప్ ఏరియాల్లో ఎక్కువ కాలం పని చేసిన వారు
బదీలను పూర్తి పారదర్శకంగా చేపడుతున్నట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. ఉద్యోగుల జాబితా, ఖాళీలు ముందుగానే ప్రకటించాలని.. ఉద్యోగులకు గరిష్టంగా 5 స్థానాలను ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. ఆన్లైన్ కౌన్సిలింగ్ విధానం అమలు చేస్తామని లేదా వెబ్ ఆధారిత అప్లికేషన్ ద్వారా ఈ ప్రక్రియ చేపడతామని పేర్కొంది. అవసరమైతే హార్డ్షిప్ ఏరియాలకు లాటరీ పద్ధతి నిర్వహిస్తామని తెలిపింది. ఇక టీచర్ల బదిలీలకు సంబంధించి విద్యాశాఖ ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలు రూపొందిస్తుంది. పోలీస్ శాఖలో ప్రత్యేక పాలసీ అమలు కానుంది. రెవెన్యూ రాబడి విభాగాలలో తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా మార్పులు చేయనున్నారు.
ఉద్యోగులకు బదిలీ ఉత్తర్వులు జారీ అయిన 3 రోజుల్లో.. ఆ స్థానం నుంచి రిలీవ్ అయినట్లు పరిగణిస్తారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు ఉంటాయని ప్రభుత్వం హెచ్చరిస్తోంది. జూన్ 1, 2026 నుంచి మళ్లీ బదిలీలపై నిషేధం అమల్లోకి వస్తుందని స్పష్టం చేసింది.
