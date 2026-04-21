Govt Employees Transfers: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు.. బదిలీలపై నిషేధం ఎత్తివేత.. జీవో జారీ..!

Govt Employees Transfer Guidelines: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త గుడ్‌న్యూస్. ట్రాన్స్‌ఫర్స్‌పై ఉన్న నిషేధాన్ని ఎత్తివేస్తూ జీవో జారీ చేసింది. ఈ మేరకు బదిలీలకు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను ఖరారు చేసింది. మే 31వ తేదీ వరకు ఈ జీవో అమలులో ఉండనుంది. ఆ తరువాత మళ్లీ నిషేధం అమలు కానుంది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Apr 21, 2026, 02:05 PM IST

Trending Photos

Actress Tabu: ముంబై సముద్ర తీరాన లగ్జరీ అపార్ట్‌మెంట్ కొన్న టబు.. రేట్ తెలిస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే!
5
Actress Tabu Expensive Building
Actress Tabu: ముంబై సముద్ర తీరాన లగ్జరీ అపార్ట్‌మెంట్ కొన్న టబు.. రేట్ తెలిస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే!
Vijay Sangeetha Divorce: విజయ్ భార్య 250 కోట్లు అడిగితే ఆఖరికి ఇచ్చింది ఎంతో తెలుసా..? మరి ఇంత అన్యాయమా..!
5
Vijay Divorce
Vijay Sangeetha Divorce: విజయ్ భార్య 250 కోట్లు అడిగితే ఆఖరికి ఇచ్చింది ఎంతో తెలుసా..? మరి ఇంత అన్యాయమా..!
Director Atlee-Priya: పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన డైరెక్టర్ అట్లీ భార్య ప్రియ
5
Director Atlee
Director Atlee-Priya: పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన డైరెక్టర్ అట్లీ భార్య ప్రియ
IIT Hyderabad: ఐఐటీ హైదరాబాద్‌లో సీటు కావాలా? టాప్ బ్రాంచ్‌లో సీటు రావాలంటే ఉండాల్సిన కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్ ఇదే!
8
Best College Admission
IIT Hyderabad: ఐఐటీ హైదరాబాద్‌లో సీటు కావాలా? టాప్ బ్రాంచ్‌లో సీటు రావాలంటే ఉండాల్సిన కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్ ఇదే!
Govt Employees Transfer Guidelines: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ తీపి కబురు చెప్పింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల బదిలీలపై విధించిన నిషేధాన్ని ఎత్తివేస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను విడుదల చేస్తూ ప్రభుత్వం జీవోను జారీ చేసింది. తాజా జీవో ప్రకారం.. కనీసం మూడు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న ఉద్యోగులు బదిలీకి అర్హులు. ఈ బదిలీలు మే ఒకటి నుంచి 31 వరకు మాత్రమే అనుమతిస్తామని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.

ముఖ్యమైన తేదీలు ఇవే..

==> మే 1–7: ఖాళీల జాబితా, బదిలీ అయ్యే ఉద్యోగుల వివరాల ప్రచురణ
==> మే 8–15: ఉద్యోగుల నుంచి ఆప్షన్ల స్వీకరణ
==> మే 16–24: దరఖాస్తుల పరిశీలన, కౌన్సిలింగ్, మాస్టర్ లిస్ట్ తయారీ
==> మే 25–31: బదిలీ ఉత్తర్వుల జారీ.. జూన్ 1 నుంచి తిరిగి బదిలీలపై నిషేధం అమలు

బదిలీలకు ఎవరు అర్హులు..

==> ఒకే ప్రాంతంలో 3 ఏళ్ల సర్వీస్ పూర్తి చేసుకున్న ఉద్యోగులు
==> నాలుగేళ్లు పని చేసిన వారిని తప్పనిసరిగా బదిలీ చేయాలి
==> 31 మే 2027లోపు రిటైర్ అయ్యే ఉద్యోగులకు మినహాయింపు (వాళ్లు కోరితే తప్ప)
==> ఏ విభాగంలో అయినా.. 40 శాతానికి మించి బదిలీలు చేపట్టకూడదు

వీరికి ప్రాధాన్యత..
 
==> భార్యాభర్తలు ఒకే చోట పనిచేసే విధంగా..
==> త్వరలో రిటైర్ అయ్యే ఉద్యోగులు
==> 70 శాతానికి పైగా వికలాంగులు
==> మానసిక వైకల్యంతో ఉన్న పిల్లల తల్లిదండ్రులు
==> వితంతువులు
==> తీవ్రమైన వ్యాధులు (క్యాన్సర్, కిడ్నీ ట్రాన్స్‌ప్లాంట్, హార్ట్ సర్జరీ మొదలైనవి)
==> హార్డ్‌షిప్ ఏరియాల్లో ఎక్కువ కాలం పని చేసిన వారు

బదీలను పూర్తి పారదర్శకంగా చేపడుతున్నట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. ఉద్యోగుల జాబితా, ఖాళీలు ముందుగానే ప్రకటించాలని.. ఉద్యోగులకు గరిష్టంగా 5 స్థానాలను ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. ఆన్‌లైన్ కౌన్సిలింగ్ విధానం అమలు చేస్తామని లేదా వెబ్ ఆధారిత అప్లికేషన్ ద్వారా ఈ ప్రక్రియ చేపడతామని పేర్కొంది. అవసరమైతే హార్డ్‌షిప్ ఏరియాలకు లాటరీ పద్ధతి నిర్వహిస్తామని తెలిపింది. ఇక టీచర్ల బదిలీలకు సంబంధించి విద్యాశాఖ ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలు రూపొందిస్తుంది. పోలీస్ శాఖలో ప్రత్యేక పాలసీ అమలు కానుంది. రెవెన్యూ రాబడి విభాగాలలో తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా మార్పులు చేయనున్నారు. 

ఉద్యోగులకు బదిలీ ఉత్తర్వులు జారీ అయిన 3 రోజుల్లో.. ఆ స్థానం నుంచి రిలీవ్ అయినట్లు పరిగణిస్తారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు ఉంటాయని ప్రభుత్వం హెచ్చరిస్తోంది. జూన్ 1, 2026 నుంచి మళ్లీ బదిలీలపై నిషేధం అమల్లోకి వస్తుందని స్పష్టం చేసింది. 

Also Read: NIMS Recruitment 2026: నిరుద్యోగులకు అదిరిపోయే వార్త.. నిమ్స్‌లో 643 పోస్టుల భర్తీకి సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్!

Also Read: Inter Admissions 2026: బీసీ గురుకులాల్లో ఇంటర్ ప్రవేశాలు.. నేటి నుంచే దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభం!

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

