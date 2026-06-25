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తెలంగాణ పీఆర్సీపై బిగ్‌ అప్‌డేట్‌.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ముఖ్యమంత్రి తీపి కబురు

తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త. ఉద్యోగ వర్గాలు కొన్నాళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న వేతన సవరణ సంఘం (పీఆర్‌సీ)పై బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ వచ్చింది. ఉద్యోగులకు సంబంధించిన పీఆర్‌సీపై తెలంగాణ సీఎం కీలక ప్రకటన చేశారు. సాధ్యమైనంత త్వరగా పీఆర్‌సీని ఇస్తామని ప్రకటన చేశారు. ఎప్పుడో ఇవ్వాల్సిన పీఆర్‌సీ వాయిదా పడుతుండగా.. ఈ క్రమంలో తాజాగా అప్‌డేట్‌ రావడంతో ఉద్యోగ వర్గాలు ఆశాభావంలో ఉన్నారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 25, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:41 PM IST
తెలంగాణ పీఆర్సీపై బిగ్‌ అప్‌డేట్‌.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ముఖ్యమంత్రి తీపి కబురు
Image Credit: Telangana Govt EmployeesSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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