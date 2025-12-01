English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telangana: తెలంగాణ మహిళలకు జాక్‌పాట్.. ప్రభుత్వం ఏం వరం ప్రకటించిందో తెలుసా?

Telangana: తెలంగాణ మహిళలకు జాక్‌పాట్.. ప్రభుత్వం ఏం వరం ప్రకటించిందో తెలుసా?

Bumper Offer To Telangana Women Govt Will Allot 448 RTC Buses: తెలంగాణ మహిళలకు ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త వినిపించింది. ఇప్పటికే ఉచిత బస్సు ప్రవేశపెట్టగా.. ఆర్టీసీ పరంగా మరో అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. మహిళలు వ్యాపారంలో రాణించేందుకు ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 1, 2025, 07:23 PM IST

Telangana: తెలంగాణ మహిళలకు జాక్‌పాట్.. ప్రభుత్వం ఏం వరం ప్రకటించిందో తెలుసా?

Telangana Bumper Offer: ఉచిత బస్సుతోపాటు మరికొన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు పొందుతున్న తెలంగాణ మహిళలకు మరో శుభవార్త. మహిళలు సొంత కాళ్లపై నిలబడేందుకు ప్రభుత్వం అనేక అవకాశాలు కల్పిస్తుండగా.. మరో అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. మహిళలు వ్యాపారంలో రాణించేందుకు అద్భుతమైన అవకాశం ఇస్తోంది. మహిళా సంఘాల సాధికారతకు భారీ ఊతం కలిగించేలా ఆర్టీసీ అద్దె బస్సులను మహిళలకు కేటాయించనుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Global Summit: గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌కు ప్రధాని మోదీ..? ఆహ్వానించనున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం

రాబోయే రోజుల్లో మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలకు మరిన్ని ఆర్టీసీ అద్దె బస్సులు కేటాయించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 152 ఆర్టీసీ అద్దె బస్సులను మండల మహిళా సమాఖ్యలకు కేటాయించారు. మరో విడతగా మరికొన్ని బస్సులను ప్రభుత్వం కేటాయించనుంది. మహిళను ఆర్దికంగా బ‌తోపేతం చేసే లక్ష్యంతో మరో 448 అద్దె బ‌స్సుల‌ను మహిళా సంఘాలకు అప్పగించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది.

Also Read: Harish Rao: సోయాబీన్ పంటపై రేవంత్ రెడ్డికి సోయిలేదా? హరీశ్ రావు నిలదీత

ఈ విషయమై ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డికి సెర్ప్ సీఈఓ దివ్యా దేవరాజన్ లేఖ రాశారు. మండల మహిళా సమాఖ్యలు 448 బస్సుల కొనుగోలు పూర్తిచేసి వాటిని ఆర్టీసీకీ అద్దెకు ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. అవసరమైన అనుమతులు మంజూరైన వెంట‌నే ఆ బస్సులను ఆర్టీసీ అప్ప‌గించ‌నున్న‌ట్లు వెల్లడించారు. ఇది పూర్తయితే మహిళా సమాఖ్యల ద్వారా నడిచే బస్సుల సంఖ్య ఆర్టీసీలో భారీగా పెరగనుంది. మహిళలకు స్థిరమైన ఆదాయ మార్గాలను కల్పించడం లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం అద్దె బస్సులను కేటాయిస్తోంది. ఒక్కో అద్దె బస్సుతో మహిళా సంఘాలకు నెలకు సుమారు రూ.70 వేల వరకు ఆదాయం లభిస్తోంది. ప్రస్తుతం నడుస్తున్న 152 బస్సులు విజయవంతమవడంతో 448 బస్సుల నిర్వహణ బాధ్యతలను కూడా మహిళా సంఘాలకు అప్పగించబోతున్నది. మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలకు  ఆర్టీసీ అద్దె బస్సుల నిర్వహణ బాధ్యతలు అప్పగించడంతో గ్రామీణ మహిళలు ఆర్థికంగా బలపడుతారని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అద్దె బస్సుల కేటాయింపుతో మహిళలకు నిరంతర, స్థిరమైన ఆదాయ మార్గాలను లభిస్తాయని ప్రభుత్వం ఆశిస్తోంది.

Also Read: Tomorrow Schools Holiday: రేపు స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

RTC Free BusTelangana Women GiftJackpot Telangana Womenrtc busesRent Buses

