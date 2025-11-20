Bus Accident: యాసిడ్ ట్యాంకర్ ను ఢీ కొట్టిన బస్సు.. క్షణంలో 26 మంది..

Bus Accident: మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో మరో బస్సు ప్రమాదం తప్పింది. ముందుగా వెళ్తున్న హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ట్యాంకర్ ను బస్సు ఢీ కొట్టింది. దీంతో ట్యాంకర్ వాల్ పైపు లీక్ అయ్యింది. ఈ కారణంగా అక్కడ ఒక్కసారిగా దట్టమైన పొగలు వ్యాపించాయి. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జడ్చర్ల మండలం మాచారం వద్ద 44వ జాతీయ రహదారి ఫ్లై ఓవర్ పై ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అప్రమత్తమైన బస్సు డ్రైవర్ ప్రయాణికులను బస్సు నుంచి దించేయడంతో ప్రమాదం తప్పింది.
ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు చిత్తూరు నుండి 26 మంది ప్రయాణికులతో హైదరాబాద్ బయలుదేరింది. ముందు వెళుతున్న హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ట్యాంకర్ ను జగన్ ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సు ఢీ కొట్టింది. హైడ్రోక్లోరిక్ టాంకర్ వాల్ పైపు పగలడంతో లీక్ అయ్యి దట్టమైన పొగలు వ్యాపించాయి. ప్రమాదం గురించి తెలుసుకున్న పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది రంగంలోకి దిగాయి. పొగలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికి ఎలాంటి గాయాలు కాకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ఘటనతో కిలోమీటర్ల మేర జాతీయ రహదారిపై వాహనాలు నిలిచిపోవడంతో ప్రత్యామ్నాయ దారి గుండా వాహనాలను మళ్ళించారు పోలీసులు.
మరోవైపు నల్గొండ జిల్లా కేతేపల్లి మండలం రాయపురం సెయింట్ ఆన్స్ స్కూల్లో రెండు బస్సులు దహనమయ్యాయి. స్కూల్ ఆవరణలో పార్క్ చేసిన బస్సులను గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు దగ్ధం చేశారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, వచ్చేలోపు బస్సులు పూర్తిగా కాలిపోయాయి. స్కూలు యాజమాన్యం ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పరిసరాల్లోని సీసీ కెమెరాల ఫుటేజి పరిశీలించి నిందితులను గుర్తిస్తామని పోలీసులు తెలిపారు.
