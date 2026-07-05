/Bus Accident Gadwal: ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా.. 10 మందికి గాయాలు.. ఐదుగురి పరిస్థితి విషమం

Bus Accident In Gadwal: జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా మానవపాడు సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. మార్నింగ్ స్టార్ ట్రావెల్స్ కి చెందిన ప్రైవేట్ బస్సు రోడ్డుపై వెళ్తుండగా, అతివేగంగా వచ్చిన ఒక లారీ ఆ బస్సును బలంగా ఢీ కొట్టింది. లారీ ఢీకొట్టిన తీవ్రతకు బస్సు డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడంతో బస్సు రోడ్డుపైన పల్టీలు కొట్టి బోల్తా పడింది.
10 మందికి గాయాలు..ఆసుపత్రికి తరలింపు
ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బస్సులో మొత్తం 22 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. లారీ ఢీకొట్టడంతో ఒక్కసారిగా ప్రయాణికులు కేకలతో ప్రాంతం మారుమోగిపోయింది. ఈ ఘటనలో పదిమంది ప్రయాణికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రమాదాన్ని గమనించిన స్థానికులు.. తోటి వాహనదారులు వెంటనే స్పందించి సహాయ చర్యలు చేపట్టారు. బస్సు అద్దాలు పగలగొట్టి ప్రయాణికులు బయటకు తీశారు. ప్రమాదంలో గాయపడిన వారందిని చికిత్స నిమిత్తం సమీపంలోని కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. క్షతగాత్రులలో ఐదుగురు పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు.
ఈ ప్రమాదం నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడిన ప్రయాణికులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి, ఆందోళనకు గురయ్యారు. తాము నిబంధనల ప్రకారం ప్రయాణిస్తున్నప్పటికీ.. వెనుక నుంచి వచ్చే వాహనాలు ఇలా బలంగా ఢీకొడితే ప్రాణాలు రక్షణ ఎక్కడ ఉంటుందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రోజు రోజుకు రహదారులపై పెరుగుతున్న ప్రమాదాలు, డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం కారణంగా ప్రయాణాలు చేయాలంటేనే సామాన్లు వణికి పోతున్నారు. ప్రాణాలను ఎలాంటి గ్యారెంటీ లేని పరిస్థితి నెలకొందని వాహనదారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
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