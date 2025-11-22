CAG Report: తెలంగాణ ఆదాయ, వ్యయాలపై కాగ్ సంచలన రిపోర్ట్..

తెలంగాణ ప్రభుత్వం బడ్జెట్ లో చెప్పినట్టుగా కేటాయింపులు చేయలేకపోతుంది. దీంతో కొత్త రుణాలు సేకరిస్తోంది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం 2025-26 ఏప్రిల్ నుంచి అక్టోబరు వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ. 50వేల 541.22 కోట్ల రూపాయలను సేకరించినట్లు ‘కంప్ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆడిట్ నివేదికల్లో వెల్లడించింది. ఈ ఏడాది 54,వేల 9 కోట్ల అప్పులు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర బడ్జెట్లో ప్రభుత్వం తెలిపినా అందులో 93.58 శాతం 7 నెలల్లోనే సేకరించిందని తెలిపింది. గత ఆర్ధిక యేడాది 2024-25 బడ్జెట్లో కొత్త రుణాలు రూ. 49వేల 255 కోట్ల లక్ష్యానికి అక్టోబరు నాటికి 71.80% తీసుకోవడం గమనార్హం.
బడ్జెట్లో పన్నులు, పన్నేతర ఆదాయంతో పాటు, కేంద్ర పన్నుల్లో రాష్ట్ర వాటా, గ్రాంట్లు భారీగా వస్తాయని అంచనాలను పెట్టుకున్నా.. ఆ మేరకు రాకపోవడంతో కొత్త అప్పులు పెరుగుతున్నాయని సూచించింది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసేనాటికి ఖర్చులు పోను రెవెన్యూ మిగులు రూ. 2వేల 738 కోట్లు ఉంటుందని బడ్జెట్లో అంచనా వేసినా.. 7 నెలలకే రూ. 10వేల 113 కోట్ల రెవెన్యూ లోటు ఏర్పడింది. పెట్రోలు, డీజిల్, మద్యంపై అమ్మకపు పన్ను రూ. 37వేల 463 కోట్లు వస్తుందనుకుంటే 7 నెలల్లో 50.87 శాతమే వసూలైంది. గతేడాది బడ్జెట్ లక్ష్యంలో ఇదే కాలంలో 55.59 శాతం వచ్చింది.
పన్నేతర ఆదాయం రూ. ₹31వేల 618 కోట్ల లక్ష్యంలో 10.76 శాతం, కేంద్రం గ్రాంట్లు రూ. 22వేల 782 కోట్లు వస్తాయనుకుంటే 12.93 శాతమే వచ్చాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖర్చులు అంచనాలకు మించి పెరుగుతున్నాయి. పాత అప్పులపై నెలనెలా కట్టాల్సిన వడ్డీలకు ఈ ఏడాది మొత్తం ₹. 19వేల 369 కోట్లు సరిపోతుందని బడ్జెట్లో కేటాయిస్తే.. 7 నెలల్లోనే అందులో 85.34 శాతం చెల్లించాల్సి వచ్చింది.
అభివృద్ధి పథకాలపై మూలధన వ్యయం కింద ఈఏడాది 36వేల 504 కోట్లు కేటాయిస్తే అందులో 80.13 శాతం అక్టోబరు నాటికే ప్రభుత్వం ఖర్చు చేయడం గమనార్హం. ఉద్యోగుల జీతభత్యాలు, రిటైరైన వారికి పింఛన్ల వ్యయం గణనీయంగా పెరుగుతోంది. ప్రాథమిక ద్రవ్యలోటు ఈ ఏడాది మొత్తం కలిపి ₹34వేల 640 కోట్లు ఉంటుందని బడ్జెట్లో చెపితే 7 నెలలకే అందులో 98.18 శాతానికి చేరింది.
