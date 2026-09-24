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ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే.. జీతాలు, పెన్షన్లపై తెలంగాణ ఖర్చు తక్కువేనా?.. సంచలన గణాంకాలు!

CAG Report:  తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదాయంలో ఎక్కువ భాగం ఉద్యోగుల జీతాలతోపాటు పెన్షన్లకే సరిపోతుందని.. దాంతో ఇతర డెవలప్ మెంట్ పనులకు నిధుల కొరత ఏర్పడుతుందన్న ప్రచారం ఉంది. అయితే దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల రెవెన్యూ ఆదాయం, వేతన, పెన్షన్ల వ్యయంపై కమ్ ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ వెల్లడించిన అధికారిక గణాంకాలు మాత్రం దీనికి పూర్తిగా భిన్నమైన వాస్తవాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Sep 24, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 10:53 AM IST
ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే.. జీతాలు, పెన్షన్లపై తెలంగాణ ఖర్చు తక్కువేనా?.. సంచలన గణాంకాలు!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే.. జీతాలు, పెన్షన్లపై తెలంగాణ ఖర్చు తక్కువేనా?.. సంచలన గణాంకాలు!
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