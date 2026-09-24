/ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే.. జీతాలు, పెన్షన్లపై తెలంగాణ ఖర్చు తక్కువేనా?.. సంచలన గణాంకాలు!

CAG Report: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదాయంలో ఎక్కువ భాగం ఉద్యోగుల జీతాలతోపాటు పెన్షన్లకే సరిపోతుందని.. దాంతో ఇతర డెవలప్ మెంట్ పనులకు నిధుల కొరత ఏర్పడుతుందన్న ప్రచారం ఉంది. అయితే దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల రెవెన్యూ ఆదాయం, వేతన, పెన్షన్ల వ్యయంపై కమ్ ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ వెల్లడించిన అధికారిక గణాంకాలు మాత్రం దీనికి పూర్తిగా భిన్నమైన వాస్తవాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఇతర రాష్ట్రాలతో పోల్చితే.. తెలంగాణ సర్కార్ తన ఆదాయంలో జీతాలు, పెన్షన్ల కోసం ఖర్చు చేస్తున్న శాతం అత్యంత తక్కువగా ఉన్నట్లు కాగ్ రికార్డులు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
కాగ్ రిపోర్టును పరిశీలిస్తే.. పలు రాష్ట్రాలు తమ మొత్తం రెవెన్యూ బడ్జెట్లో ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షన్ల చెల్లింపుల కోసం కేటాయిస్తున్న శాతాల వివరాలను చూస్తే..పలు ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడవుతున్నాయి. దేశంలోనే అత్యధికంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం తమ మొత్తం రెవెన్యూ ఆదాయంలో ఏకంగా 81శాతాన్ని కేవలం జీతాలు, పెన్షన్లకే చెల్లిస్తున్నట్లు తెలిపింది. అంటే ఆ రాష్ట్రంలో డెవలప్ మెంట్ పనులకు బడ్జెట్లో కేవలం 19శాతం మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.
కేరళ రాష్ట్రం చూస్తే తమ ఆదాయంలో 55 శాతాన్ని ఉద్యోగుల జీతాల కోసం ఖర్చు చేస్తుంటే.. పొరుగున ఉన్న ఏపీ.. ఉత్తరాది రాష్ట్రమైన పంజాబ్ చెరో 53శాతం చొప్పున తమ ఆదాయంలో సగానికి పైగా నిధులను ఉద్యోగులు జీతాలు, పెన్షన్ల కోసమే కేటాయిస్తున్నాయి. అటు దక్షిణాదిలో బలమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ కలిగిన కర్నాటక రాష్ట్రం కూడా తమ ఆదాయంలో 42.8శాతాన్ని, తమిళనాడు 39శాతాన్ని.. మధ్యప్రదేశ్ 38శాతం జీతాలు, పెన్షన్ల కోసం వెచ్చిస్తున్నాయి.
అయితే ఈ రాష్ట్రాలన్నింటికంటే భిన్నంగా తెలంగాణ సర్కార్ తమ మొత్తం రెవెన్యూ ఆదాయంలో కేవలం 25శాతాన్ని మాత్రమే ఉద్యోగుల వేతనాలు, పెన్షన్ల కోసం ఖర్చు.. మెరుగైన స్థానంలో నిలిచింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జీఎస్టీ, రిజిస్ట్రేషన్లు, ఎక్సైజ్, ఐటీ, వ్యాపార అనుబంధ రంగాల ద్వారా సొంత పన్ను రాబడి స్థిరంగా, భారీగా పెరగడమే దీనికి ప్రధాన కారణమని ఆర్థిక విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. రాష్ట్ర ఆదాయం భారీ మొత్తంలో నమోదు అవుతుండటంతో ఉద్యోగుల జీత భత్యాలు, పెన్షన్ల కోసం అయ్యే వ్యయ శాతం పరంగా తక్కువగా ఉంది.
అయితే తెలంగాణలో ప్రస్తుతం డీఏ బకాయిలు, రెండో పీఆర్సీ అమలు, పాత పెన్షన్ విధానం పునరుద్ధరణ వంటి కీలక అంశాలపై సర్కార్ పై ఉద్యోగ జేఏసీ సహా ఇతర ఉద్యోగ సంఘాలు తమ డిమాండ్లను ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే కాగ్ వెల్లండించిన ఈ ఆసక్తికర విషయాలు ఉద్యోగుల వాదనకు మరింత బలం చేకూరుస్తోందని చెప్పాలి. ఇతర రాష్ట్రాలతో పోల్చి చూస్తే.. తెలంగాణ సర్కార్ పై వేతనాల భారం కేవలం 35శాతమే ఉంది. నిలిచిపోయిన డీఏ చెల్లింపులు, పీఆర్సీ ఫిట్మెంట్ అమలు వంటి న్యాయమైన డిమాండ్లను ప్రభుత్వం చాలా సునాయసంగా భరించే అవకాశం ఉందని.. పెండింగ్ లో ఉన్న ఉద్యోగ సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని సంఘాల నేతలు సైతం కోరుతున్నారు.
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