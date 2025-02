Hanuman Temple: హనుమాన్ ఆలయంలో మహా అపచారం.. ఆవు మాంసం ముద్దలు పడేసిన ఆగంతకులు.. వీడియో వైరల్..

Calf flesh in hanuman temple in tappachabutra: హైదరబాద్ లో ఇటీవల ఆలయాలపై వరుసగా దాడులు జరుగుతున్నాయి. సికింద్రాబాద్ ముత్యాలమ్మ ఆలయంలో దాడుల ఘటన పెనుసంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. అప్పటి నుంచి నగర వ్యాప్తంగా తరచుగా ఎక్కడో ఒక దగ్గర గుడుల మీద గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దాడులు చేస్తునే ఉన్నారు. దసర నవరాత్రుల్లో సైతం నాంపల్లిలోని దుర్గామాత విగ్రహాంను కొంత మంది ధ్వంసం చేశారు.

శంషాబాద్ సమీపంలో నవగ్రహా ఆలయం, అమ్మవారి ఆలయంలో కొంతమంది విగ్రహాలను ధ్వంసం చేశారు. మరోవైపు ఇటీవల ఒక ఆలయంలో దగ్గర పేలుడు సంభవించి, ఆలయ పూజారీ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. మొత్తంగా హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా తరచుగా గుళ్లనే టార్గెట్ చేసుకున్నారా.. అన్న విధంగా అనేక చోట్ల ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతునే ఉన్నాయి. తాజాగా.. హైదరాబాద్ లోని టప్పాచబుత్రా జిర్ర హనుమాన్ ఆలయంలో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

#Hyderabad---

Tension prevailed for a while at #Tappachabutra on Wednesday after some persons allegedly threw pieces of #meat in a #temple.

After noticing pieces of flesh within the temple premises, the priest of #Hanuman temple alerted the committee members who informed to… pic.twitter.com/G8JSlZx81g

— NewsMeter (@NewsMeter_In) February 12, 2025